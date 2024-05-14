https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/avrupa-birliginden-gurcistana-uyari-soz-konusu-yasa-tiflisin-avrupa-hedeflerini-tehdit-ediyor-1083794835.html
Avrupa Birliği'nden Gürcistan'a uyarı: 'Söz konusu yasa Tiflis'in Avrupa hedeflerini tehdit ediyor'
Avrupa Birliği'nden Gürcistan'a uyarı: 'Söz konusu yasa Tiflis'in Avrupa hedeflerini tehdit ediyor'
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Stano, 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısının Gürcistan'ın Avrupa hedefini 'tehdit' ettiğini dile getirdi. 14.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-14T14:43+0300
2024-05-14T14:43+0300
2024-05-14T14:43+0300
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yabancı nüfuzun şeffaflığı
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano Brüksel'de düzenlenen bir brifingde, yabancı ajanlara ilişkin yasanın kabul edilmesinin Gürcistan'ın AB yolunda bir engel teşkil edeceğini ve onaylanmasının ardından özel sonuçların tartışılacağını söyledi.Stano açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Yasaya ilişkin ABD ve AB'den tepkiler Söz konusu yasaya ilişkin ABD ve Avrupa'dan tepkiler gelmişti.Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer Gürcistan'ın yabancı ajanlarla ilgili parlamentoya sunmayı planladığı yasanın kabul edilmesi halinde Avrupa Birliği'ne (AB) katılım adayı statüsünü kaybedebileceğini dile getirdi.Söz konusu yasa tasarısına ilişkin bir diğer uyarı da ABD'den gelmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yabancı ajanların durumuna ilişkin yasa tasarısının Gürcistan parlamentosuna yeniden sunulmasından duyduğu endişeyi dile getirerek bu hamlenin ülkeyi Avrupa yolundan çıkaracağına inandığını söylemişti.ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yaptığı açıklamada Gürcistan'daki demokratik gerilemeden derin endişe duyduğunu belirterek Tiflis'in halkın Avrupa-Atlantik özlemlerini destekleme seçeneğine sahip olduğunu söylemişti.ABD Temsilciler Meclisi'nin 29 üyesi 10 Mayıs'ta Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze'ye sert ifadeler içeren ortak bir mektup göndererek Gürcü yetkilileri 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısını geri çekmeye çağırmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/gurcistan-basbakani-batiya-meydan-okudu-hic-kimse-ulusal-cikarlarimizi-savunmamizi-engelleyemez-1083788266.html
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gürcistan, gürcistan parlamentosu, avrupa birliği, peter stano, avrupa komisyonu, yabancı nüfuzun şeffaflığı
gürcistan, gürcistan parlamentosu, avrupa birliği, peter stano, avrupa komisyonu, yabancı nüfuzun şeffaflığı
Avrupa Birliği'nden Gürcistan'a uyarı: 'Söz konusu yasa Tiflis'in Avrupa hedeflerini tehdit ediyor'
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Stano, 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısının Gürcistan'ın Avrupa hedefini 'tehdit' ettiğini dile getirdi.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano Brüksel'de düzenlenen bir brifingde, yabancı ajanlara ilişkin yasanın kabul edilmesinin Gürcistan'ın AB yolunda bir engel teşkil edeceğini ve onaylanmasının ardından özel sonuçların tartışılacağını söyledi.
Stano açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Olayları çok yakından takip ediyoruz. Bize göre bu yasanın Gürcistan'ın Avrupa hedefleri için bir tehlike olduğunu daha önce söylemiştik. Siyasi liderlerden bunu yapmamalarını bekliyoruz, ancak tartışmaların devam ettiğinin de farkındayız. Bu yasa kabul edilirse Gürcistan'ın Avrupa yolunda ciddi bir engel teşkil edecektir. Ancak bu yasanın kabul edilmesinin ardından somut sonuçları tartışacağız, tepkiler AB üyesi ülkelerle görüşülecek.
Yasaya ilişkin ABD ve AB'den tepkiler
Söz konusu yasaya ilişkin ABD ve Avrupa'dan tepkiler gelmişti.
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer
Gürcistan'ın yabancı ajanlarla ilgili parlamentoya sunmayı planladığı yasanın kabul edilmesi halinde Avrupa Birliği'ne (AB) katılım adayı statüsünü kaybedebileceğini
dile getirdi
.
Söz konusu yasa tasarısına ilişkin bir diğer uyarı da ABD'den gelmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller
, yabancı ajanların durumuna ilişkin yasa tasarısının Gürcistan parlamentosuna yeniden sunulmasından duyduğu endişeyi dile getirerek bu hamlenin ülkeyi Avrupa yolundan çıkaracağına inandığını söylemişti
.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan
yaptığı açıklamada Gürcistan'daki demokratik gerilemeden derin endişe duyduğunu belirterek Tiflis'in halkın Avrupa-Atlantik özlemlerini destekleme seçeneğine sahip olduğunu söylemişti
.
ABD Temsilciler Meclisi'nin 29 üyesi 10 Mayıs'ta Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze
'ye sert ifadeler içeren ortak bir mektup göndererek Gürcü yetkilileri 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısını geri çekmeye çağırmıştı
.