https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/avrupa-birliginden-gurcistana-uyari-soz-konusu-yasa-tiflisin-avrupa-hedeflerini-tehdit-ediyor-1083794835.html

Avrupa Birliği'nden Gürcistan'a uyarı: 'Söz konusu yasa Tiflis'in Avrupa hedeflerini tehdit ediyor'

Avrupa Birliği'nden Gürcistan'a uyarı: 'Söz konusu yasa Tiflis'in Avrupa hedeflerini tehdit ediyor'

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Stano, 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısının Gürcistan'ın Avrupa hedefini 'tehdit' ettiğini dile getirdi. 14.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-14T14:43+0300

2024-05-14T14:43+0300

2024-05-14T14:43+0300

dünya

gürcistan

gürcistan parlamentosu

avrupa birliği

peter stano

avrupa komisyonu

yabancı nüfuzun şeffaflığı

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano Brüksel'de düzenlenen bir brifingde, yabancı ajanlara ilişkin yasanın kabul edilmesinin Gürcistan'ın AB yolunda bir engel teşkil edeceğini ve onaylanmasının ardından özel sonuçların tartışılacağını söyledi.Stano açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Yasaya ilişkin ABD ve AB'den tepkiler Söz konusu yasaya ilişkin ABD ve Avrupa'dan tepkiler gelmişti.Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer Gürcistan'ın yabancı ajanlarla ilgili parlamentoya sunmayı planladığı yasanın kabul edilmesi halinde Avrupa Birliği'ne (AB) katılım adayı statüsünü kaybedebileceğini dile getirdi.Söz konusu yasa tasarısına ilişkin bir diğer uyarı da ABD'den gelmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yabancı ajanların durumuna ilişkin yasa tasarısının Gürcistan parlamentosuna yeniden sunulmasından duyduğu endişeyi dile getirerek bu hamlenin ülkeyi Avrupa yolundan çıkaracağına inandığını söylemişti.ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yaptığı açıklamada Gürcistan'daki demokratik gerilemeden derin endişe duyduğunu belirterek Tiflis'in halkın Avrupa-Atlantik özlemlerini destekleme seçeneğine sahip olduğunu söylemişti.ABD Temsilciler Meclisi'nin 29 üyesi 10 Mayıs'ta Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze'ye sert ifadeler içeren ortak bir mektup göndererek Gürcü yetkilileri 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısını geri çekmeye çağırmıştı.

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gürcistan, gürcistan parlamentosu, avrupa birliği, peter stano, avrupa komisyonu, yabancı nüfuzun şeffaflığı