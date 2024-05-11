https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/abdden-gurcistana-tehdit-mektubu-yasanin-geri-cekilmemesi-halinde-koklu-degisiklikler-olacak-1083717184.html

ABD'den Gürcistan'a tehdit mektubu: 'Yasanın geri çekilmemesi halinde köklü değişiklikler olacak'

ABD'den Gürcistan'a tehdit mektubu: 'Yasanın geri çekilmemesi halinde köklü değişiklikler olacak'

Sputnik Türkiye

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'yi yaptırımlarla tehdit etti. 11.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-11T20:13+0300

2024-05-11T20:13+0300

2024-05-11T20:14+0300

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tehdit

dış tehdit

irakli kobahidze

yabancı nüfuzun şeffaflığı

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ABD Temsilciler Meclisi'nin 29 üyesi 10 Mayıs'ta Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze'ye sert ifadeler içeren ortak bir mektup göndererek Gürcü yetkilileri 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısını geri çekmeye çağırdı.Temsilciler ortak mektupta "Bu zararlı yasanın geri çekilmemesi halinde, ABD'nin Gürcistan'a yönelik politikasında, ABD mali yardımının yeniden gözden geçirilmesi, ABD'ye yönelik vize yasaklarının genişletilmesi ve Gürcistan'ın demokratik gelişimini baltalamaktan sorumlu olanlara yönelik mali yaptırımlar da dahil olmak üzere, köklü değişikliklerin teşvik edilmesi konusunda Senato'daki meslektaşlarımıza katılacağız" uyarısında bulundu.Mektupta Temsilciler Meclisi üyeleri söz konusu yasa tasarısının yeniden gündeme getirilmesinden duydukları 'ciddi endişeyi' dile getirerek söz konusu tasarının 2009 tarihli ABD-Gürcistan Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın ruhuyla temelden çeliştiğini öne sürdü.Mektupta tasarının kabul edilmesinin, Batı'da bir gelecek arayan Gürcü halkının iradesini baltalayacağı dile getirildi.Temsilciler Meclisi üyeleri ayrıca bu yasa tasarısı etrafında dönen retoriğe de değinerek bunu 'son derece kutuplaştırıcı' olarak nitelendirdi.Mektup, Gürcü Rüyası partisinin uluslararası ve yerel baskılara rağmen yabancı ajanlar yasa tasarısını Pazartesi günü yapılacak üçüncü komite oturumu öncesi gönderildi.Gürcistan Parlamentosu 1 Mayıs'ta yabancı ajanlarla ilgili yasa tasarısını ikinci okumada da kabul etmişti.Tasarı, gelirlerinin özellikle yüzde 20'sinden fazlası yurtdışından elde edilen kar amacı gütmeyen tüzel kişiliklerin ve medya kuruluşlarının kayıt altına alınmasını öngörüyor. Tasarıya göre, 'yabancı güçlerin çıkarlarını gözeten kuruluşlar' olarak kabul edilen herkesin devlet siciline kaydedilmesi gerekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/gurcistan-basbakani-kobakhidze-2020-2023-yillari-arasinda-abd-destekli-iki-darbe-girisimi-oldu-1083446620.html

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abd, abd temsilciler meclisi, abd kongresi, gürcistan, gürcistan parlamentosu, tehdit, dış tehdit, irakli kobahidze, yabancı nüfuzun şeffaflığı