https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/abdden-gurcistana-uyari-yabanci-nufuzun-seffafligi-yasasi-gurcistani-avrupa-yolundan-cikarir-1082504250.html
ABD'den Gürcistan'a uyarı: 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı yasası Gürcistan'ı Avrupa yolundan çıkarır'
ABD'den Gürcistan'a uyarı: 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı yasası Gürcistan'ı Avrupa yolundan çıkarır'
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, yabancı ajanlar yasa tasarısının Gürcistan parlamentosuna yeniden sunulmasından endişe duyduklarını vurguladı. 05.04.2024, Sputnik Türkiye
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yabancı ajanların durumuna ilişkin yasa tasarısının Gürcistan parlamentosuna yeniden sunulmasından duyduğu endişeyi dile getirerek bu hamlenin ülkeyi Avrupa yolundan çıkaracağına inandığını söyledi.Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı başlıklı tasarıda 'yabancı etki ajanı' yerine 'yabancı güçlerin menfaatlerini koruyan örgüt' ifadesi kullanılırken, tasarının geri kalan içeriği bir önceki yılda sunulan taslak aynı kaldı.Miller açıklamasında, "Gürcistan Parlamentosu'na sunulan yasa tasarısının Gürcistan'ı Avrupa yolundan çıkaracağından ve Gürcistan vatandaşlarının yaşamlarını iyileştiren sivil toplum kuruluşlarına zarar vereceğinden derin endişe duyuyoruz. Gürcistan hükümetini Avrupa Birliği'nin isteklerini takip etmeye çağırıyoruz" dedi.Miller'in söz konusu bu açıklaması ABD'nin Tiflis Büyükelçiliği tarafından sosyal medya sayfasında yayımlandı.Geçen yıl bu yasanın meclise sunulması ile bağlantılı olarak Gürcistan'da çıkan olaylara ilişkin Rus Dışişleri'nden açıklama yapılmıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Gürcistan'da yabancı ajanlar yasasının kabul edilmesine ilişkin ABD'nin tutumuna tepki göstermiş ve dönemin ABD Büyükelçisi Kelly Degnan'ın, ABD'deki Yabancı Ajanlar Kayıt Yasası'nın yasadan kelimesi kelimesine tercüme edilmiş olsa bile Washington'un Gürcistan'daki yabancı ajanlar yasasına karşı olduğunu söyleyen açıklamasını hatırlatmıştı.Zaharova açıklamasında, "Zira Washington'a göre ABD, herkesin yapamadığını yapabilen istisnai bir ülke" cümlesine yer vermişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova yine AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in 'Tiflis'te protestolara neden olan yabancı ajanlarla ilgili yasanın AB değerleriyle bağdaşmadığı' yönündeki açıklamalarının ardından ABD'nin AB'de bulunmaması konusuna esprili bir şekilde yaklaşarak, "ABD'nin neden henüz Avrupa Birliği'nde olmadığı şimdi anlaşılıyor" diye yazmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/yabanci-ajanlara-iliskin-tasari-yeniden-gurcistan-parlamentosuna-sunulacak-1082428014.html
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abd, abd dışişleri bakanlığı, abd dışişleri, matthew miller, gürcistan, ajan, avrupa birliği, endişe
ABD'den Gürcistan'a uyarı: 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı yasası Gürcistan'ı Avrupa yolundan çıkarır'
16:12 05.04.2024 (güncellendi: 16:13 05.04.2024)
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, yabancı ajanlar yasa tasarısının Gürcistan parlamentosuna yeniden sunulmasından endişe duyduklarını vurguladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yabancı ajanların durumuna ilişkin yasa tasarısının Gürcistan parlamentosuna yeniden sunulmasından duyduğu endişeyi dile getirerek bu hamlenin ülkeyi Avrupa yolundan çıkaracağına inandığını söyledi.
Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı başlıklı tasarıda 'yabancı etki ajanı' yerine 'yabancı güçlerin menfaatlerini koruyan örgüt' ifadesi kullanılırken, tasarının geri kalan içeriği bir önceki yılda sunulan taslak aynı kaldı.
Miller açıklamasında, "Gürcistan Parlamentosu'na sunulan yasa tasarısının Gürcistan'ı Avrupa yolundan çıkaracağından ve Gürcistan vatandaşlarının yaşamlarını iyileştiren sivil toplum kuruluşlarına zarar vereceğinden derin endişe duyuyoruz. Gürcistan hükümetini Avrupa Birliği'nin isteklerini takip etmeye çağırıyoruz" dedi.
Miller'in söz konusu bu açıklaması ABD'nin Tiflis Büyükelçiliği tarafından sosyal medya sayfasında yayımlandı.
Geçen yıl bu yasanın meclise sunulması ile bağlantılı olarak Gürcistan'da çıkan olaylara ilişkin Rus Dışişleri'nden açıklama yapılmıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Gürcistan'da yabancı ajanlar yasasının kabul edilmesine ilişkin ABD'nin tutumuna tepki göstermiş ve dönemin ABD Büyükelçisi Kelly Degnan'ın, ABD'deki Yabancı Ajanlar Kayıt Yasası'nın yasadan kelimesi kelimesine tercüme edilmiş olsa bile Washington'un Gürcistan'daki yabancı ajanlar yasasına karşı olduğunu söyleyen açıklamasını hatırlatmıştı.
Zaharova açıklamasında, "Zira Washington'a göre ABD, herkesin yapamadığını yapabilen istisnai bir ülke" cümlesine yer vermişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova yine AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in 'Tiflis'te protestolara neden olan yabancı ajanlarla ilgili yasanın AB değerleriyle bağdaşmadığı' yönündeki açıklamalarının ardından ABD'nin AB'de bulunmaması konusuna esprili bir şekilde yaklaşarak, "ABD'nin neden henüz Avrupa Birliği'nde olmadığı şimdi anlaşılıyor" diye yazmıştı.