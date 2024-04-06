https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/almanyadan-gurcistana-ab-adaylik-statusunu-geri-cekme-tehdidi-1082528863.html
Almanya'dan Gürcistan'a AB adaylık statüsünü geri çekme tehdidi
Almanya'dan Gürcistan'a AB adaylık statüsünü geri çekme tehdidi
Sputnik Türkiye
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Fischer, Gürcistan parlamentosuna sunulan yabancı ajana ilişkin yasanın ifade ve örgütlenme özgürlüğüne yönelik bir tehdit... 06.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-06T17:32+0300
2024-04-06T17:32+0300
2024-04-06T17:32+0300
dünya
gürcistan
ajan
yabancı ajan
sebastian fischer
almanya
avrupa birliği
birleşmiş milletler insan hakları konseyi
olaf scholz
irakli kobahidze
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Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer Gürcistan'ın yabancı ajanlarla ilgili parlamentoya sunmayı planladığı yasanın kabul edilmesi halinde Avrupa Birliği'ne (AB) katılım adayı statüsünü kaybedebileceğini dile getirdi.Fischer, "Geçen yıl on binlerce Gürcü sivil toplum temsilcisinin bu tasarıya karşı protestoları sonucunda tasarı gündemden çıkarıldı. Gürcistan'ın bu şansı kaybedip kaybetmeyeceğine diğer AB ülkeleriyle yapılacak istişareler sonucunda karar verilecek" açıklamasında bulundu.Açıklama Gürcistan Başbakanı Irakli Kobahidze'nin Berlin'e yapacağı ziyaretle aynı zamana denk geldi. Kobakhidze ziyareti sırasında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşecek.Daha önce de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi yabancı ajanlara ilişkin yasa tasarısını Gürcistan'da ifade ve örgütlenme özgürlüğüne yönelik bir tehdit olarak değerlendirmiş ve yetkililere belgeyi geri çekmeleri çağrısında bulunmuştu. Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili de söz konusu girişimi eleştirerek yetkililerin bu girişimini Tiflis'i AB yolundan alıkoyabilecek bir sabotaj olarak nitelendirmişti.Söz konusu yasa tasarısına ilişkin bir diğer uyarı da ABD'den gelmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yabancı ajanların durumuna ilişkin yasa tasarısının Gürcistan parlamentosuna yeniden sunulmasından duyduğu endişeyi dile getirerek bu hamlenin ülkeyi Avrupa yolundan çıkaracağına inandığını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/yabanci-ajanlara-iliskin-tasari-yeniden-gurcistan-parlamentosuna-sunulacak-1082428014.html
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gürcistan, ajan, yabancı ajan, sebastian fischer, almanya, avrupa birliği, birleşmiş milletler insan hakları konseyi, olaf scholz, irakli kobahidze, salome zurabişvili, matthew miller
gürcistan, ajan, yabancı ajan, sebastian fischer, almanya, avrupa birliği, birleşmiş milletler insan hakları konseyi, olaf scholz, irakli kobahidze, salome zurabişvili, matthew miller
Almanya'dan Gürcistan'a AB adaylık statüsünü geri çekme tehdidi
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Fischer, Gürcistan parlamentosuna sunulan yabancı ajana ilişkin yasanın ifade ve örgütlenme özgürlüğüne yönelik bir tehdit olduğunu dile getirdi.
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer Gürcistan'ın yabancı ajanlarla ilgili parlamentoya sunmayı planladığı yasanın kabul edilmesi halinde Avrupa Birliği'ne (AB) katılım adayı statüsünü kaybedebileceğini dile getirdi.
Fischer, "Geçen yıl on binlerce Gürcü sivil toplum temsilcisinin bu tasarıya karşı protestoları sonucunda tasarı gündemden çıkarıldı. Gürcistan'ın bu şansı kaybedip kaybetmeyeceğine diğer AB ülkeleriyle yapılacak istişareler sonucunda karar verilecek" açıklamasında bulundu.
Açıklama Gürcistan Başbakanı Irakli Kobahidze'nin Berlin'e yapacağı ziyaretle aynı zamana denk geldi. Kobakhidze ziyareti sırasında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşecek.
Daha önce de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi yabancı ajanlara ilişkin yasa tasarısını Gürcistan'da ifade ve örgütlenme özgürlüğüne yönelik bir tehdit olarak değerlendirmiş ve yetkililere belgeyi geri çekmeleri çağrısında bulunmuştu. Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili de söz konusu girişimi eleştirerek yetkililerin bu girişimini Tiflis'i AB yolundan alıkoyabilecek bir sabotaj olarak nitelendirmişti.
Söz konusu yasa tasarısına ilişkin bir diğer uyarı da ABD'den gelmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller
, yabancı ajanların durumuna ilişkin yasa tasarısının Gürcistan parlamentosuna yeniden sunulmasından duyduğu endişeyi dile getirerek bu hamlenin ülkeyi Avrupa yolundan çıkaracağına inandığını söylemişti
.