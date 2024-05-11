https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/abd-gurcistandaki-demokratik-gerilemeden-derin-endise-duyuyoruz-1083720629.html

ABD: Gürcistan'daki demokratik gerilemeden derin endişe duyuyoruz

ABD: Gürcistan'daki demokratik gerilemeden derin endişe duyuyoruz

Sputnik Türkiye

Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, ABD'nin Gürcistan'ın yabancı ajan yasa tasarısından derin endişe duyduğunu dile getirdi. 11.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-11T22:14+0300

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yaptığı açıklamada Gürcistan'daki demokratik gerilemeden derin endişe duyduğunu belirterek Tiflis'in halkın Avrupa-Atlantik özlemlerini destekleme seçeneğine sahip olduğunu söyledi.ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan X'e yaptığı açıklamada "Gürcistan'daki demokratik gerilemeden derin endişe duyuyoruz" dedi.Sullivan açıklamasında, hem iktidar partisi hem de Gürcü kamuoyu geleneksel olarak ülkenin AB'ye ve ABD liderliğindeki NATO askeri ittifakına katılmasından olduğunu ancak Gürcü Rüyası'nın kasıtlı olarak Batı'dan kopmaya çalışıyor gibi göründüğünü söyledi.Sullivan yayımladığı mesajda, "Gürcü Rüyası'nın son söylemleri, önerdiği yasal değişiklikler ve eylemleri Gürcü halkının isteklerine aykırıdır ve Gürcüleri ABD ve Avrupa'dan izole etmek için tasarlanmıştır" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/abdden-gurcistana-tehdit-mektubu-yasanin-geri-cekilmemesi-halinde-koklu-degisiklikler-olacak-1083717184.html

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abd, jake sullivan, gürcistan, gürcistan parlamentosu, gürcü rüyası, yabancı nüfuzun şeffaflığı, ab, nato