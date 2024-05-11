https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/abd-gurcistandaki-demokratik-gerilemeden-derin-endise-duyuyoruz-1083720629.html
ABD: Gürcistan'daki demokratik gerilemeden derin endişe duyuyoruz
ABD: Gürcistan'daki demokratik gerilemeden derin endişe duyuyoruz
Sputnik Türkiye
Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, ABD'nin Gürcistan'ın yabancı ajan yasa tasarısından derin endişe duyduğunu dile getirdi. 11.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-11T22:14+0300
2024-05-11T22:14+0300
2024-05-11T22:14+0300
dünya
abd
jake sullivan
gürcistan
gürcistan parlamentosu
gürcü rüyası
yabancı nüfuzun şeffaflığı
ab
nato
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/0b/1076226264_0:154:2959:1818_1920x0_80_0_0_74ddb030fd93712fb6fdb208828455d6.jpg
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yaptığı açıklamada Gürcistan'daki demokratik gerilemeden derin endişe duyduğunu belirterek Tiflis'in halkın Avrupa-Atlantik özlemlerini destekleme seçeneğine sahip olduğunu söyledi.ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan X'e yaptığı açıklamada "Gürcistan'daki demokratik gerilemeden derin endişe duyuyoruz" dedi.Sullivan açıklamasında, hem iktidar partisi hem de Gürcü kamuoyu geleneksel olarak ülkenin AB'ye ve ABD liderliğindeki NATO askeri ittifakına katılmasından olduğunu ancak Gürcü Rüyası'nın kasıtlı olarak Batı'dan kopmaya çalışıyor gibi göründüğünü söyledi.Sullivan yayımladığı mesajda, "Gürcü Rüyası'nın son söylemleri, önerdiği yasal değişiklikler ve eylemleri Gürcü halkının isteklerine aykırıdır ve Gürcüleri ABD ve Avrupa'dan izole etmek için tasarlanmıştır" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/abdden-gurcistana-tehdit-mektubu-yasanin-geri-cekilmemesi-halinde-koklu-degisiklikler-olacak-1083717184.html
gürcistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/0b/1076226264_166:0:2794:1971_1920x0_80_0_0_ace2292db552c1fd41dcef9e0357374d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, jake sullivan, gürcistan, gürcistan parlamentosu, gürcü rüyası, yabancı nüfuzun şeffaflığı, ab, nato
abd, jake sullivan, gürcistan, gürcistan parlamentosu, gürcü rüyası, yabancı nüfuzun şeffaflığı, ab, nato
ABD: Gürcistan'daki demokratik gerilemeden derin endişe duyuyoruz
Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, ABD'nin Gürcistan'ın yabancı ajan yasa tasarısından derin endişe duyduğunu dile getirdi.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yaptığı açıklamada Gürcistan'daki demokratik gerilemeden derin endişe duyduğunu belirterek Tiflis'in halkın Avrupa-Atlantik özlemlerini destekleme seçeneğine sahip olduğunu söyledi.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan X'e yaptığı açıklamada "Gürcistan'daki demokratik gerilemeden derin endişe duyuyoruz" dedi.
Sullivan açıklamasında, hem iktidar partisi hem de Gürcü kamuoyu geleneksel olarak ülkenin AB'ye ve ABD liderliğindeki NATO askeri ittifakına katılmasından olduğunu ancak Gürcü Rüyası'nın kasıtlı olarak Batı'dan kopmaya çalışıyor gibi göründüğünü söyledi.
Sullivan yayımladığı mesajda, "Gürcü Rüyası'nın son söylemleri, önerdiği yasal değişiklikler ve eylemleri Gürcü halkının isteklerine aykırıdır ve Gürcüleri ABD ve Avrupa'dan izole etmek için tasarlanmıştır" dedi.