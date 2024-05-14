https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/gurcistan-basbakani-batiya-meydan-okudu-hic-kimse-ulusal-cikarlarimizi-savunmamizi-engelleyemez-1083788266.html
Gürcistan Başbakanı Batı'ya meydan okudu: 'Hiç kimse ulusal çıkarlarımızı savunmamızı engelleyemez'
Gürcistan Başbakanı Batı'ya meydan okudu: 'Hiç kimse ulusal çıkarlarımızı savunmamızı engelleyemez'
Sputnik Türkiye
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, dışardan hiç kimsenin Gürcistan'ın ulusal çıkarlarını müdafaa etmesini engelleyemeyeceğini vurguladı. 14.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-14T12:25+0300
2024-05-14T12:25+0300
2024-05-14T12:25+0300
dünya
gürcistan
gürcistan parlamentosu
irakli kobahidze
yabancı nüfuzun şeffaflığı
salome zurabişvili
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Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze düzenlediği brifingde, 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısının son okumada kabul edileceğini ancak yabancı aktörlerin emriyle hareket eden Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin bir şeyleri değiştirme şansına sahip olduğunu söyledi.Kobakhidze, "Gürcistan parlamentosu halkın çoğunluğunun rasyonel iradesine göre hareket edecek ve dışarıdan dayatılan sözde kutuplaşmanın tamamlanmasına çok önemli bir katkı sağlayacak olan yasayı üçüncü okumada kabul edecek" dedi.Kobakhidze açıklamasında Nisan ayında yapılan bir sosyolojik araştırmada, nüfusun yüzde 80'inden fazlasının sivil toplum kuruluşlarının finansmanının şeffaflığını desteklediğini, yüzde 60'ından fazlasının ise başlatılan yasa tasarısını desteklediğini gösterdiğini vurguladı.Kobakhidze açıklamasında, "Hiç kimse Gürcistan'ın ulusal çıkarlarını dışarıdan savunmasını engelleyemeyecektir" cümlesinin altını çizdi.Gürcistan Başbakanı Kobakhidze Cumhurbaşkanı Zurabişvili'yi veto gerekçesini kendisinin yazmadığı yönündeki sözlerini tekrarlayarak Zurabişvili'ye 'bugüne kadar davrandığı gibi davranma' çağrısında bulundu.Yasa dışı eylemlerden kaçınma çağrısıGürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze, 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısına karşı çıkan protestoculara yasaları ihlal etmekten kaçınmaları, kolluk kuvvetlerine de protestocuların herhangi bir şiddet eylemine karşı azami itidal ile karşılık vermeleri çağrısında bulundu.Kobakhidze açıklamasında, "Herkesi bir kez daha şiddetten ve yasadışı eylemlerden kaçınmaya çağırmak istiyorum. Protestocuların şiddet ve yasadışı eylemlerine Amerikan ve Avrupa standartlarının üzerinde bir standartla karşılık veren kolluk kuvvetlerine teşekkür etmek istiyorum" dedi.Gürcistan Başbakanı Kobakhidze "Bir suç varsa, kesinlikle uygun bir karşılık verilecektir" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/gurcistandaki-protestolarda-20-gozalti-abd-vatandaslari-da-var-1083744610.html
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gürcistan, gürcistan parlamentosu, irakli kobahidze, yabancı nüfuzun şeffaflığı, salome zurabişvili
gürcistan, gürcistan parlamentosu, irakli kobahidze, yabancı nüfuzun şeffaflığı, salome zurabişvili
Gürcistan Başbakanı Batı'ya meydan okudu: 'Hiç kimse ulusal çıkarlarımızı savunmamızı engelleyemez'
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, dışardan hiç kimsenin Gürcistan'ın ulusal çıkarlarını müdafaa etmesini engelleyemeyeceğini vurguladı.
Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze düzenlediği brifingde, 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısının son okumada kabul edileceğini ancak yabancı aktörlerin emriyle hareket eden Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin bir şeyleri değiştirme şansına sahip olduğunu söyledi.
Kobakhidze, "Gürcistan parlamentosu halkın çoğunluğunun rasyonel iradesine göre hareket edecek ve dışarıdan dayatılan sözde kutuplaşmanın tamamlanmasına çok önemli bir katkı sağlayacak olan yasayı üçüncü okumada kabul edecek" dedi.
Kobakhidze açıklamasında Nisan ayında yapılan bir sosyolojik araştırmada, nüfusun yüzde 80'inden fazlasının sivil toplum kuruluşlarının finansmanının şeffaflığını desteklediğini, yüzde 60'ından fazlasının ise başlatılan yasa tasarısını desteklediğini gösterdiğini vurguladı.
Kobakhidze açıklamasında, "Hiç kimse Gürcistan'ın ulusal çıkarlarını dışarıdan savunmasını engelleyemeyecektir" cümlesinin altını çizdi.
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze Cumhurbaşkanı Zurabişvili'yi veto gerekçesini kendisinin yazmadığı yönündeki sözlerini tekrarlayarak Zurabişvili'ye 'bugüne kadar davrandığı gibi davranma' çağrısında bulundu.
Yasa dışı eylemlerden kaçınma çağrısı
Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze, 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısına karşı çıkan protestoculara yasaları ihlal etmekten kaçınmaları, kolluk kuvvetlerine de protestocuların herhangi bir şiddet eylemine karşı azami itidal ile karşılık vermeleri çağrısında bulundu.
Kobakhidze açıklamasında, "Herkesi bir kez daha şiddetten ve yasadışı eylemlerden kaçınmaya çağırmak istiyorum. Protestocuların şiddet ve yasadışı eylemlerine Amerikan ve Avrupa standartlarının üzerinde bir standartla karşılık veren kolluk kuvvetlerine teşekkür etmek istiyorum" dedi.
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze "Bir suç varsa, kesinlikle uygun bir karşılık verilecektir" dedi.