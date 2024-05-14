https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/gurcistan-basbakani-batiya-meydan-okudu-hic-kimse-ulusal-cikarlarimizi-savunmamizi-engelleyemez-1083788266.html

Gürcistan Başbakanı Batı'ya meydan okudu: 'Hiç kimse ulusal çıkarlarımızı savunmamızı engelleyemez'

Gürcistan Başbakanı Batı'ya meydan okudu: 'Hiç kimse ulusal çıkarlarımızı savunmamızı engelleyemez'

Sputnik Türkiye

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, dışardan hiç kimsenin Gürcistan'ın ulusal çıkarlarını müdafaa etmesini engelleyemeyeceğini vurguladı. 14.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-14T12:25+0300

2024-05-14T12:25+0300

2024-05-14T12:25+0300

dünya

gürcistan

gürcistan parlamentosu

irakli kobahidze

yabancı nüfuzun şeffaflığı

salome zurabişvili

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/01/1080273582_0:0:2986:1680_1920x0_80_0_0_d523c74e2986b3d04731d22d6fd514e0.jpg

Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze düzenlediği brifingde, 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısının son okumada kabul edileceğini ancak yabancı aktörlerin emriyle hareket eden Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin bir şeyleri değiştirme şansına sahip olduğunu söyledi.Kobakhidze, "Gürcistan parlamentosu halkın çoğunluğunun rasyonel iradesine göre hareket edecek ve dışarıdan dayatılan sözde kutuplaşmanın tamamlanmasına çok önemli bir katkı sağlayacak olan yasayı üçüncü okumada kabul edecek" dedi.Kobakhidze açıklamasında Nisan ayında yapılan bir sosyolojik araştırmada, nüfusun yüzde 80'inden fazlasının sivil toplum kuruluşlarının finansmanının şeffaflığını desteklediğini, yüzde 60'ından fazlasının ise başlatılan yasa tasarısını desteklediğini gösterdiğini vurguladı.Kobakhidze açıklamasında, "Hiç kimse Gürcistan'ın ulusal çıkarlarını dışarıdan savunmasını engelleyemeyecektir" cümlesinin altını çizdi.Gürcistan Başbakanı Kobakhidze Cumhurbaşkanı Zurabişvili'yi veto gerekçesini kendisinin yazmadığı yönündeki sözlerini tekrarlayarak Zurabişvili'ye 'bugüne kadar davrandığı gibi davranma' çağrısında bulundu.Yasa dışı eylemlerden kaçınma çağrısıGürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze, 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısına karşı çıkan protestoculara yasaları ihlal etmekten kaçınmaları, kolluk kuvvetlerine de protestocuların herhangi bir şiddet eylemine karşı azami itidal ile karşılık vermeleri çağrısında bulundu.Kobakhidze açıklamasında, "Herkesi bir kez daha şiddetten ve yasadışı eylemlerden kaçınmaya çağırmak istiyorum. Protestocuların şiddet ve yasadışı eylemlerine Amerikan ve Avrupa standartlarının üzerinde bir standartla karşılık veren kolluk kuvvetlerine teşekkür etmek istiyorum" dedi.Gürcistan Başbakanı Kobakhidze "Bir suç varsa, kesinlikle uygun bir karşılık verilecektir" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/gurcistandaki-protestolarda-20-gozalti-abd-vatandaslari-da-var-1083744610.html

gürcistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gürcistan, gürcistan parlamentosu, irakli kobahidze, yabancı nüfuzun şeffaflığı, salome zurabişvili