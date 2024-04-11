https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/operasyonu-bakan-yerlikaya-paylasti--turkiyede-bir-defada-yakalanan-3-en-buyuk-kokain-miktari--1082661654.html

Operasyonu Bakan Yerlikaya paylaştı: Türkiye’de bir defada yakalanan '3. en büyük kokain miktarı'

Operasyonu Bakan Yerlikaya paylaştı: Türkiye’de bir defada yakalanan '3. en büyük kokain miktarı'

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Yerlikaya; 3 ilde elebaşılığını Lübnan ve Venezuela uyruklu olan Danı Talal Awad Abushanap'ın yaptığı 'Uluslararası Uyuşturucu Madde' organize... 11.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-11T08:03+0300

2024-04-11T08:03+0300

2024-04-11T08:03+0300

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; Kocaeli merkezli 3 ilde elebaşılığını Lübnan ve Venezuela uyruklu olan Danı Talal Awad Abushanap'ın yaptığı 'Uluslararası Uyuşturucu Madde' organize suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Narkoçelik-11' operasyonlarında toplamda; 608 kilo kokain ve 827 kilo 500 gram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan ara kimyasal madde ele geçirildiğini duyurdu.Operasyonlarda organize suç örgütü elebaşının da aralarında bulunduğu örgüt üyesi 4'ü yabancı uyruklu 13 şüpheli yakalandı.

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Sputnik Türkiye

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