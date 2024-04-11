https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/enflasyon-tahminleri-guncellendi-memur-ve-emeklilerin-maas-hesabi-tekrar-degisti-yeni-tablo-nasil-1082661469.html

Enflasyon tahminleri güncellendi, memur ve emeklilerin maaş hesabı tekrar değişti: Yeni tablo nasıl?

Enflasyon tahminleri güncellendi, memur ve emeklilerin maaş hesabı tekrar değişti: Yeni tablo nasıl?

Sputnik Türkiye

Milyonlarca emekli Temmuz ayında yapılacak zam oranlarına gözlerini çevirmiş durumda. En son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Mayıs ayı... 11.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-11T07:54+0300

2024-04-11T07:54+0300

2024-04-11T07:54+0300

ekonomi

enflasyon

memur

emekli

emekli ikramiyesi

emekli maaşı

maaş

brüt maaş

net maaş

eşit maaş

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Mayıs ayı enflasyon tahmini sonrası milyonlar bir kez daha maaş hesabı yapmaya başladı. Merkez Bankası'nın hükümete yazdığı tavsiye mektubu da zam oranları için ilk ipucunu vermişti.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Baz etkisiyle mayıs ayında enflasyonun yüzde 73 seviyesinde çıkmasını bekliyoruz" demişti ve bu oranı pik noktası olarak yorumlamıştı. Bu tahmine göre 2024'ün 6 aylık enflasyonunun yüzde 24 seviyesinde çıkması bekleniyor.Emeklilere yapılacak zam oranlarıBu oran SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşlarına doğrudan yansıyacak. Memur ve memur emeklisi yüzde 7.39 enflasyon farkıyla yaklaşık yüzde 19'luk zam alacak.Zam eşitleme olacak mı?Ocak ayında memur zam oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranından yaklaşık yüzde 12 daha fazla çıkmıştı. Daha sonra zam oranları eşitlenmişti. Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranının, memur zam oranından daha fazla olması bekleniyor.Show Haber'in haberine göre Bakan Şimşek kamudaki tasarruf tedbirlerinin kararlılıkla uygulanacağını vurgulamış, bakanlıklara ek bütçe için bana gelmeyin demişti. Merkez Bankası, hükümete yazdığı mektup da zam için ipucu verdi. Ücret zamlarının geçmiş değil gelecek enflasyona göre verilmesi istenmişti. İşte bütün bunlar alt alta toplandığı zaman Temmuz'da eşitlik olmayacak şeklinde yorumlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/havale-ve-eft-icin-uyari-geldi-bir-kelime-bile-cok-onemli-1082637550.html

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