https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/enflasyon-tahminleri-guncellendi-memur-ve-emeklilerin-maas-hesabi-tekrar-degisti-yeni-tablo-nasil-1082661469.html
Enflasyon tahminleri güncellendi, memur ve emeklilerin maaş hesabı tekrar değişti: Yeni tablo nasıl?
Enflasyon tahminleri güncellendi, memur ve emeklilerin maaş hesabı tekrar değişti: Yeni tablo nasıl?
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Milyonlarca emekli Temmuz ayında yapılacak zam oranlarına gözlerini çevirmiş durumda. En son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Mayıs ayı... 11.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-11T07:54+0300
2024-04-11T07:54+0300
2024-04-11T07:54+0300
ekonomi
enflasyon
memur
emekli
emekli ikramiyesi
emekli maaşı
maaş
brüt maaş
net maaş
eşit maaş
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Mayıs ayı enflasyon tahmini sonrası milyonlar bir kez daha maaş hesabı yapmaya başladı. Merkez Bankası'nın hükümete yazdığı tavsiye mektubu da zam oranları için ilk ipucunu vermişti.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Baz etkisiyle mayıs ayında enflasyonun yüzde 73 seviyesinde çıkmasını bekliyoruz" demişti ve bu oranı pik noktası olarak yorumlamıştı. Bu tahmine göre 2024'ün 6 aylık enflasyonunun yüzde 24 seviyesinde çıkması bekleniyor.Emeklilere yapılacak zam oranlarıBu oran SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşlarına doğrudan yansıyacak. Memur ve memur emeklisi yüzde 7.39 enflasyon farkıyla yaklaşık yüzde 19'luk zam alacak.Zam eşitleme olacak mı?Ocak ayında memur zam oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranından yaklaşık yüzde 12 daha fazla çıkmıştı. Daha sonra zam oranları eşitlenmişti. Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranının, memur zam oranından daha fazla olması bekleniyor.Show Haber'in haberine göre Bakan Şimşek kamudaki tasarruf tedbirlerinin kararlılıkla uygulanacağını vurgulamış, bakanlıklara ek bütçe için bana gelmeyin demişti. Merkez Bankası, hükümete yazdığı mektup da zam için ipucu verdi. Ücret zamlarının geçmiş değil gelecek enflasyona göre verilmesi istenmişti. İşte bütün bunlar alt alta toplandığı zaman Temmuz'da eşitlik olmayacak şeklinde yorumlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/havale-ve-eft-icin-uyari-geldi-bir-kelime-bile-cok-onemli-1082637550.html
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enflasyon, memur, emekli, emekli ikramiyesi, emekli maaşı, maaş, brüt maaş, net maaş, eşit maaş, maaş krizi, yüksek maaş, kök maaş, işsizlik maaşı, emeklilik maaşı
Enflasyon tahminleri güncellendi, memur ve emeklilerin maaş hesabı tekrar değişti: Yeni tablo nasıl?
Milyonlarca emekli Temmuz ayında yapılacak zam oranlarına gözlerini çevirmiş durumda. En son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Mayıs ayı enflasyon tahmini sonrası milyonlar bir kez daha maaş hesabı yapmaya başladı. Mayıs ayındaki enflasyonun yüzde 73 çıkması, 6 aylık enflasyonun ise yüzde 24 olması bekleniyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Mayıs ayı enflasyon tahmini sonrası milyonlar bir kez daha maaş hesabı yapmaya başladı. Merkez Bankası'nın hükümete yazdığı tavsiye mektubu da zam oranları için ilk ipucunu vermişti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Baz etkisiyle mayıs ayında enflasyonun yüzde 73 seviyesinde çıkmasını bekliyoruz" demişti ve bu oranı pik noktası olarak yorumlamıştı. Bu tahmine göre 2024'ün 6 aylık enflasyonunun yüzde 24 seviyesinde çıkması bekleniyor.
Emeklilere yapılacak zam oranları
Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşlarına doğrudan yansıyacak. Memur ve memur emeklisi yüzde 7.39 enflasyon farkıyla yaklaşık yüzde 19'luk zam alacak.
Ocak ayında memur zam oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranından yaklaşık yüzde 12 daha fazla çıkmıştı. Daha sonra zam oranları eşitlenmişti. Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranının, memur zam oranından daha fazla olması bekleniyor.
Show Haber'in haberine göre Bakan Şimşek kamudaki tasarruf tedbirlerinin kararlılıkla uygulanacağını vurgulamış, bakanlıklara ek bütçe için bana gelmeyin demişti. Merkez Bankası, hükümete yazdığı mektup da zam için ipucu verdi. Ücret zamlarının geçmiş değil gelecek enflasyona göre verilmesi istenmişti. İşte bütün bunlar alt alta toplandığı zaman Temmuz'da eşitlik olmayacak şeklinde yorumlanıyor.