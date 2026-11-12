https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/deprem-aninda-evde-ilk-ne-yapmali-akut-temsilcisi-onder-turandan-yatak-basinda-olmasi-gereken-iki-1110255576.html

Deprem anında evde ilk ne yapmalı? AKUT temsilcisi Önder Turan'dan yatak başında olması gereken iki hayati eşya uyarısı

Deprem anında evde ilk ne yapmalı? AKUT temsilcisi Önder Turan'dan yatak başında olması gereken iki hayati eşya uyarısı

Sputnik Türkiye

Deprem sırasında ve sonrasında alınacak önlemler hayati önem taşıyor. AKUT uzmanı Önder Turan, gece meydana gelebilecek depremlere karşı yatak başında kalın... 12.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-12T11:37+0300

2026-11-12T11:37+0300

2026-11-12T11:37+0300

türki̇ye

akut

12 kasım

12 kasım afet eğitimi hazırlık günü

önder turan

anlat bakalım

zeynep gökalp

düzce

i̇stanbul

afad

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12 Kasım 1999'da meydana gelen Düzce Depremi'nin ardından 27 yıl geçti. 12 Kasım, Düzce depreminin ardından Afet Eğitimi ve Hazırlık Günü olarak belirlendi. Afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemini hatırlatan bu günde, deprem öncesinde alınabilecek basit önlemlerden acil durum planlarına kadar pek çok konu yeniden gündeme geliyor. AKUT Arama Kurtarma Derneği Acil Durum Yöneticisi Önder Turan, deprem sırasında ve sonrasında can kayıplarını ve yaralanmaları azaltmak için yapılması gerekenleri Zeynep Gökalp ile Anlat Bakalım'da tek tek paylaştı.Depreme hazırlıkta ilk adım: Yapı güvenliğinden emin olunDeprem hazırlığı konusunda ne yapılması gerektiğini adım adım anlatan Turan, ilk kritik noktanın bina güvenliği olduğunun altını çizdi ve "Nereden başlamalı? Birincisi, yapımız güvenli olacak. Oturduğumuz konutun, çalıştığımız işyerinin, okuduğumuz okulun ya da kullandığınız bir kamu vasıtası gibi çok geniş düşünelim. Yapıma güvenmek birincisi kuraldır, güveniyorsan eğer o zaman yapılacak diğer şeyleri konuşabiliriz. Nedir diğer şeyler? Yapının içerisinde güvenli alanlar yaratmak ve yapım içerisindeki eşyalarımızı, donatıları, malzemeleri, bu bir işyeriyse ekipmanları vesaire bu depreme hazırlamaktır. Çünkü biz afetlerden, özellikle depremlerden sonra şunu görüyoruz, yapısal hasardan dolayı insanlarımızı kaybediyoruz, doğru ama aslında pek çok can kaybı ya da pek çok ciddi yaralanma depremden sonra yapının içerisindeki unsurların bize verdiği zararlar oluyor. Yani diğer bir deyişle, basit önlemlerle halledilebilecek, basit hazırlıklarla önlenebilecek zararlar ve kayıplar bunlar. En çok bilineni yapının içerisindeki eşyaların sabitlenmesi bildiğiniz gibi. Yani dolapların devrilebilecek büyük nesnelerin, bunu çok genişletebiliriz yani beyaz eşyalara kadar. Pek çok yapının biz deprem sarsıntısıyla beraber devrilip bize zarar vermesini önlemeyi hedefleriz." dedi.Peki deprem anında tehlike yaratabilecek öğeler neler? Pencere önü ve cam kenarı uyarısıAKUT Temsilcisi Turan deprem anında kırılabilecek eşyalar konusunda şunları söyledi:Depremde ailenizden ayrıysanız ne yapacaksınız? Önceden bir planınız olsunTuran deprem esnasında yaşanacak telaşa dikkat çekti ve 'plan yapılması' gerekliliğini şu sözlerle anlattı:Deprem sırasında dışarı çıkmak doğru mu? Merdiven ve asansör uyarısıPeki deprem anında kaçmak mı daha güvenilir yoksa yapının içinden ayrılmamak mı?Deprem anında evde korunmak için güvenli yerler nereler?Deprem tatbikatı nasıl yapılmalı? Ailece tahliye planı deneyinDepremde mutfak ve banyoda neden bulunmamalısınız?Deprem anında bebekler ve çocuklar nasıl korunmalı?Deprem hazırlığı için AFAD ve AKUT'un ücretsiz kaynaklarından yararlanınAKUT Temsilcisi Turan, afet anına dair 'ne yapılması gerektiğine dair' çekinceleri olan kişilere de AKUT ve AFAD'ın uygulamalarına bakmaları önerisinde bulundu. Turan "AFAD gibi kurumların web sitelerinde bunlar açık kaynak olarak çok detaylı anlatılıyor. İndirebileceğiniz PDF dokümanları var. Bu kurumların bizimde var, devletin resmi kurumu olan AFAD'ın da var. Aynı şekilde YouTube gibi kaynaklardan da bu bizim yine AKUT olarak yaptığımız, yine resmi makamların yaptığı bu konuştuklarımızın daha zamana yayılmış, daha detaylı versiyonları, işte bir acil durum çantasında ne olmalı gibi mesela çok kritik datalara, verilere buradan ulaşabilirler. Ulaşmalarını da öneririz." dedi.Depremde ayakkabılık ve portmantoyu sabitlemek neden önemli?'AKUT Güvendeyim' uygulaması ne işe yarıyor?Sel suyundan yürüyerek güvenli mi tehlikeli mi?Ekim ayı boyunca özellikle İstanbul ve Marmara başta olmak üzere çok sayıda sel yaşandı. Peki sel anında ne yapılır? Sel suyunda yürümenin ne gibi riskleri var? Sel sırasında ne yapılmalı? Binadaysanız üst katlara çıkın, araçtaysanız dikkat

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Deprem anında evde ilk ne yapmalı? Sputnik Türkiye Deprem anında evde ilk ne yapmalı? 2026-11-12T11:37+0300 true PT28M58S

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akut, 12 kasım, 12 kasım afet eğitimi hazırlık günü, önder turan, anlat bakalım, zeynep gökalp, düzce, i̇stanbul, afad, deprem