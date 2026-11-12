https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/deprem-aninda-evde-ilk-ne-yapmali-akut-temsilcisi-onder-turandan-yatak-basinda-olmasi-gereken-iki-1110255576.html
Deprem anında evde ilk ne yapmalı? AKUT temsilcisi Önder Turan'dan yatak başında olması gereken iki hayati eşya uyarısı
Deprem anında evde ilk ne yapmalı? AKUT temsilcisi Önder Turan'dan yatak başında olması gereken iki hayati eşya uyarısı
Sputnik Türkiye
Deprem sırasında ve sonrasında alınacak önlemler hayati önem taşıyor. AKUT uzmanı Önder Turan, gece meydana gelebilecek depremlere karşı yatak başında kalın... 12.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-12T11:37+0300
2026-11-12T11:37+0300
2026-11-12T11:37+0300
türki̇ye
akut
12 kasım
12 kasım afet eğitimi hazırlık günü
önder turan
anlat bakalım
zeynep gökalp
düzce
i̇stanbul
afad
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12 Kasım 1999'da meydana gelen Düzce Depremi'nin ardından 27 yıl geçti. 12 Kasım, Düzce depreminin ardından Afet Eğitimi ve Hazırlık Günü olarak belirlendi. Afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemini hatırlatan bu günde, deprem öncesinde alınabilecek basit önlemlerden acil durum planlarına kadar pek çok konu yeniden gündeme geliyor. AKUT Arama Kurtarma Derneği Acil Durum Yöneticisi Önder Turan, deprem sırasında ve sonrasında can kayıplarını ve yaralanmaları azaltmak için yapılması gerekenleri Zeynep Gökalp ile Anlat Bakalım'da tek tek paylaştı.Depreme hazırlıkta ilk adım: Yapı güvenliğinden emin olunDeprem hazırlığı konusunda ne yapılması gerektiğini adım adım anlatan Turan, ilk kritik noktanın bina güvenliği olduğunun altını çizdi ve "Nereden başlamalı? Birincisi, yapımız güvenli olacak. Oturduğumuz konutun, çalıştığımız işyerinin, okuduğumuz okulun ya da kullandığınız bir kamu vasıtası gibi çok geniş düşünelim. Yapıma güvenmek birincisi kuraldır, güveniyorsan eğer o zaman yapılacak diğer şeyleri konuşabiliriz. Nedir diğer şeyler? Yapının içerisinde güvenli alanlar yaratmak ve yapım içerisindeki eşyalarımızı, donatıları, malzemeleri, bu bir işyeriyse ekipmanları vesaire bu depreme hazırlamaktır. Çünkü biz afetlerden, özellikle depremlerden sonra şunu görüyoruz, yapısal hasardan dolayı insanlarımızı kaybediyoruz, doğru ama aslında pek çok can kaybı ya da pek çok ciddi yaralanma depremden sonra yapının içerisindeki unsurların bize verdiği zararlar oluyor. Yani diğer bir deyişle, basit önlemlerle halledilebilecek, basit hazırlıklarla önlenebilecek zararlar ve kayıplar bunlar. En çok bilineni yapının içerisindeki eşyaların sabitlenmesi bildiğiniz gibi. Yani dolapların devrilebilecek büyük nesnelerin, bunu çok genişletebiliriz yani beyaz eşyalara kadar. Pek çok yapının biz deprem sarsıntısıyla beraber devrilip bize zarar vermesini önlemeyi hedefleriz." dedi.Peki deprem anında tehlike yaratabilecek öğeler neler? Pencere önü ve cam kenarı uyarısıAKUT Temsilcisi Turan deprem anında kırılabilecek eşyalar konusunda şunları söyledi:Depremde ailenizden ayrıysanız ne yapacaksınız? Önceden bir planınız olsunTuran deprem esnasında yaşanacak telaşa dikkat çekti ve 'plan yapılması' gerekliliğini şu sözlerle anlattı:Deprem sırasında dışarı çıkmak doğru mu? Merdiven ve asansör uyarısıPeki deprem anında kaçmak mı daha güvenilir yoksa yapının içinden ayrılmamak mı?Deprem anında evde korunmak için güvenli yerler nereler?Deprem tatbikatı nasıl yapılmalı? Ailece tahliye planı deneyinDepremde mutfak ve banyoda neden bulunmamalısınız?Deprem anında bebekler ve çocuklar nasıl korunmalı?Deprem hazırlığı için AFAD ve AKUT'un ücretsiz kaynaklarından yararlanınAKUT Temsilcisi Turan, afet anına dair 'ne yapılması gerektiğine dair' çekinceleri olan kişilere de AKUT ve AFAD'ın uygulamalarına bakmaları önerisinde bulundu. Turan "AFAD gibi kurumların web sitelerinde bunlar açık kaynak olarak çok detaylı anlatılıyor. İndirebileceğiniz PDF dokümanları var. Bu kurumların bizimde var, devletin resmi kurumu olan AFAD'ın da var. Aynı şekilde YouTube gibi kaynaklardan da bu bizim yine AKUT olarak yaptığımız, yine resmi makamların yaptığı bu konuştuklarımızın daha zamana yayılmış, daha detaylı versiyonları, işte bir acil durum çantasında ne olmalı gibi mesela çok kritik datalara, verilere buradan ulaşabilirler. Ulaşmalarını da öneririz." dedi.Depremde ayakkabılık ve portmantoyu sabitlemek neden önemli?'AKUT Güvendeyim' uygulaması ne işe yarıyor?Sel suyundan yürüyerek güvenli mi tehlikeli mi?Ekim ayı boyunca özellikle İstanbul ve Marmara başta olmak üzere çok sayıda sel yaşandı. Peki sel anında ne yapılır? Sel suyunda yürümenin ne gibi riskleri var? Sel sırasında ne yapılmalı? Binadaysanız üst katlara çıkın, araçtaysanız dikkat
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türki̇ye
düzce
i̇stanbul
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Deprem anında evde ilk ne yapmalı?
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Deprem anında evde ilk ne yapmalı?
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akut, 12 kasım, 12 kasım afet eğitimi hazırlık günü, önder turan, anlat bakalım, zeynep gökalp, düzce, i̇stanbul, afad, deprem
akut, 12 kasım, 12 kasım afet eğitimi hazırlık günü, önder turan, anlat bakalım, zeynep gökalp, düzce, i̇stanbul, afad, deprem
Deprem anında evde ilk ne yapmalı? AKUT temsilcisi Önder Turan'dan yatak başında olması gereken iki hayati eşya uyarısı
Deprem sırasında ve sonrasında alınacak önlemler hayati önem taşıyor. AKUT uzmanı Önder Turan, gece meydana gelebilecek depremlere karşı yatak başında kalın tabanlı terlik ve şarjı dolu telefon bulundurulmasını önerdi. Bu iki eşyanın deprem sonrasında karşılaşılabilecek tehlikelere karşı nasıl koruma sağlayabileceğini anlattı.
12 Kasım 1999'da meydana gelen Düzce Depremi'nin
ardından 27 yıl geçti. 12 Kasım, Düzce depreminin ardından Afet Eğitimi ve Hazırlık Günü olarak
belirlendi. Afetlere karşı hazırlıklı
olmanın önemini hatırlatan bu günde, deprem öncesinde alınabilecek basit önlemlerden
acil durum planlarına kadar pek çok konu yeniden gündeme geliyor.
AKUT Arama Kurtarma Derneği Acil Durum Yöneticisi Önder Turan, deprem sırasında ve sonrasında can kayıplarını
ve yaralanmaları azaltmak için yapılması gerekenleri Zeynep Gökalp ile Anlat Bakalım'da
tek tek paylaştı.
Depreme hazırlıkta ilk adım: Yapı güvenliğinden emin olun
Deprem hazırlığı konusunda ne yapılması gerektiğini adım adım anlatan Turan, ilk kritik noktanın bina güvenliği olduğunun altını çizdi ve "Nereden başlamalı? Birincisi, yapımız güvenli olacak. Oturduğumuz konutun, çalıştığımız işyerinin, okuduğumuz okulun ya da kullandığınız bir kamu vasıtası gibi çok geniş düşünelim. Yapıma güvenmek birincisi kuraldır, güveniyorsan eğer o zaman yapılacak diğer şeyleri konuşabiliriz. Nedir diğer şeyler? Yapının içerisinde güvenli alanlar yaratmak ve yapım içerisindeki eşyalarımızı, donatıları, malzemeleri, bu bir işyeriyse ekipmanları vesaire bu depreme hazırlamaktır. Çünkü biz afetlerden, özellikle depremlerden sonra şunu görüyoruz, yapısal hasardan dolayı insanlarımızı kaybediyoruz, doğru ama aslında pek çok can kaybı ya da pek çok ciddi yaralanma depremden sonra yapının içerisindeki unsurların bize verdiği zararlar oluyor. Yani diğer bir deyişle, basit önlemlerle halledilebilecek, basit hazırlıklarla önlenebilecek zararlar ve kayıplar bunlar. En çok bilineni yapının içerisindeki eşyaların sabitlenmesi bildiğiniz gibi. Yani dolapların devrilebilecek büyük nesnelerin, bunu çok genişletebiliriz yani beyaz eşyalara kadar. Pek çok yapının biz deprem sarsıntısıyla beraber devrilip bize zarar vermesini önlemeyi hedefleriz." dedi.
Peki deprem anında tehlike yaratabilecek öğeler neler? Pencere önü ve cam kenarı uyarısı
AKUT Temsilcisi Turan deprem
anında kırılabilecek eşyalar konusunda şunları söyledi:
Camlar yani depremden sonra cam kırıkları muazzam problemlere yol açıyor, yaralanmalara yol açıyor. Mesela cam filmi uygulanması, panjur uygulaması, belirli perde sistemleri gibi ve tabii ki mümkünse, artık evlerimiz biraz küçük ama yapı izin verdiği ölçüde camın önüne oturma grubu, yatak, işte bebek çocuk yatağı gibi şeylerin konulmamaya çalışılacak bir mimari ve düzen evin içerisinde önemli. Bunları tabii genişletebiliriz.
Depremde ailenizden ayrıysanız ne yapacaksınız? Önceden bir planınız olsun
Turan deprem esnasında yaşanacak telaşa dikkat çekti ve 'plan yapılması' gerekliliğini şu sözlerle anlattı:
"Aile bireylerinin birbirinden haberdar olması önemli eğer aileyi konuşuyorsak ya da tek bir kişi de olabilir. Yani bir şekilde haber vermemiz gereken, bir depremden sonra iletişime geçmemizin önemli olduğu, bizi merak edecek, bizim merak ettiğimiz insanlarla ortak hareket tarzları benimsemek. Şu anda olsa ne yaparım? Yani eşim okulda, iş yerinde, çocuklar okulda, işte ben iş yerindeyim vesaire. Böyle bir mesai günü için planım ne? Artı mesai saati dışında planım ne? Artı yapım içerisinde ailece yakalandığımızda hareket tarzımız ve planımız ne?"
Deprem sırasında dışarı çıkmak doğru mu? Merdiven ve asansör uyarısı
Peki deprem anında kaçmak mı daha güvenilir yoksa yapının içinden ayrılmamak mı?
Yine uyarılarımızda en çok değindiğimiz husus, biz, depremi yapının içerisinde geçirmemiz gerektiğini savunuyoruz ve bunu ısrarla tavsiye ediyoruz. Yani kaçmaya çalışmak, bir şekilde tabii şeyi zaten hiç konuşmayalım. Balkondan, pencereden atlamayı zaten kapsam dışında bıraktığımızı varsayıyorum. Ama genelde biz kayıpları ya da görülen zararları en fazla yapıların ortak alanlarında görüyoruz. Merdiven boşluğuna yönelen, merdivenlerden kaçmaya çalışan asansör hala çalışıyorsa eğer kullanmaya çalışma gibi. Bu arada zaten depremin momentinden dolayı da bunu yapmak çok da mümkün değil. Genelde biz şöyle beş altı adımda ulaşabileceğimiz güvenli noktalar ve birden fazla güvenli noktayı yapının içerisinde hazır etmenizi öneriyoruz.
Deprem anında evde korunmak için güvenli yerler nereler?
Bazalı yataklar
ülkemizde, kültürümüzde çok popülerdir. Evlerimizdeki işte nevresim gibi tekstil eşyaları koyarız. Kullanılmayan eski halı, süpediler, yer kaplayan belki kitaplar gibi. Özetle onu sıkışmaya dayanıklı hale getiririz.
Kesonlar
, dayanıklı mobilyalar
, özellikle eski yılların mobilyalarını
daha da çok severiz bu manada. Üzerine bir yük geldiğinde ezilmeye karşı direnecek, ağırlık merkezi yere yakın olduğu için devrilmesi ve hareket etmesi bir miktar daha güç olacak malzemelerin etrafında oluşabilecek olası boşluklara ya tutun, korun ya da çök, kapan, korun olarak halk arasında çokça yaygın olarak bilinen ve tatbik edilen hareket tarzlarıyla sarsıntının geçmesini beklemeyi hedefliyoruz.
Deprem tatbikatı nasıl yapılmalı? Ailece tahliye planı deneyin
Evde herhangi bir gün, herhangi bir anken, 'evet çocuklar şu anda deprem oluyor, hadi ne yapıyoruz?' demek inanın çok değerli. Çünkü bunu bir yapmak, iki yapmak, üç yapmak artık bunun aile içerisinde öğrenilmiş bir davranış haline gelmesini içselleştirmemizi sağlıyor. Ve bunun için tabii ebeveynlere ya da büyüklere, yetişkinlere büyük roller düşüyor. Çünkü siz yapmazsanız arkadan gelen kuşakların bunu yapmaya ikna etmek, hele bizler gibi depremi çok yaşamamış, tecrübe etmemiş ne mutlu ki daha genç jenerasyonların bunu anlaması, ciddiye almasını sağlamak da çok güçtür.
Depremde mutfak ve banyoda neden bulunmamalısınız?
Mutfaklar uzak durulması gereken yerler. Banyo tuvaletler uzak durulması gereken yerler. Çünkü çok fazla züccaciye eşyasının olduğu, tabak çanağın olduğu yerler mutfaklar. Ve bunlar gerçekten böyle şarapnel gibi parça parça dökülüyor, kırılıyor ve bize zarar verebiliyor. Aynı şekilde banyolarda da fayanslar yapının hareketiyle beraber kırılıp patlayabiliyor. Buralardan biraz uzak durmayı öneriyoruz.
Daha yaşam alanları yani salon, oturma odası, yatak odası gibi. Buralarda da koltuklar, işte bazalar, kesonlar, içi eşya, kitap dolu, belki işte puflar, koliler vesaire çok alternatif yaratabilirsiniz.
Deprem anında bebekler ve çocuklar nasıl korunmalı?
Bebekleri annelerin himaye etmesi çok anlaşılır. Ancak bebekler çok dayanıklıdır. Yani bizlere kıyasla çok daha esnekler ve çok uzun süre afet ortamında ya da depremde, işte enkaz vesaire konuşuyorsak daha dayanıklı oluyorlar çok şükür ki. Ama anneler işte refleksle böyle sarılma, sıkma vesaire gibi bir şeye girebiliyorlar. Bizler yanlarında olmayı ama serbest bırakmayı öneriyoruz. Atlatabilecek seviyede, bilinci buna yeterli olacak seviyede büyümüş olan bir çocuk ki bunun için biz yani anaokulu seviyesinde bile anlatıyoruz çocuklara. Onların kendilerinin bunu yapmasını öneriyoruz.
Deprem hazırlığı için AFAD ve AKUT'un ücretsiz kaynaklarından yararlanın
AKUT Temsilcisi Turan, afet anına dair 'ne yapılması gerektiğine dair' çekinceleri olan kişilere de AKUT ve AFAD'ın uygulamalarına bakmaları önerisinde bulundu. Turan "AFAD gibi kurumların web sitelerinde bunlar açık kaynak olarak çok detaylı anlatılıyor. İndirebileceğiniz PDF dokümanları var. Bu kurumların bizimde var, devletin resmi kurumu olan AFAD'ın da var. Aynı şekilde YouTube gibi kaynaklardan da bu bizim yine AKUT olarak yaptığımız, yine resmi makamların yaptığı bu konuştuklarımızın daha zamana yayılmış, daha detaylı versiyonları, işte bir acil durum çantasında ne olmalı gibi mesela çok kritik datalara, verilere buradan ulaşabilirler. Ulaşmalarını da öneririz." dedi.
Depremde ayakkabılık ve portmantoyu sabitlemek neden önemli?
Evden hiç zarar görmeden çıkmak istiyorsunuz ama dev bir portmanto kapıyla aranızda bir engel. Elektrikler gittiği için karanlıktasınız. Belki tek başınasınız ve fizikî gücünüz o portmantoyu kaldırmaya yetmeyecek. İşte basit bir sabitleme sizi oradan güvenle tahliye olmaya kadar götürebiliyor. Biz bunun gibi elbette sayısız örnek gördük, görüyoruz. Biz mesela mutlaka yatağınızın başucunda bir çift terlik bulundurmayı öneriyoruz. Bu terlikler de özellikle son derece basit, plastik. Mümkünse hatta biraz da kalın tabanlı. Neden? Çünkü 99 Marmara Depremini yaşayan herkes, orada olan herkes şunu gördü: Yaz mevsimi, herkes yataklarında gece daha rahat yatıyor. Ayaklarımız çıplak, cam kırıkları evin her yerinde olduğu için depremden sonra can havliyle evi tahliye ederken o cam kırıklarının üzerinden çıplak ayaklarla geçtiği için aslında kişi hiç zarar görmemiş. Ama ayakları yani onu aslında depremde bir yerden bir yere götürecek uzuvları basit bir terlikle halledilebilecek yani elektrik gittiğinde şöyle el yordamıyla bir iki metrekare içerisinde ulaşıp bulabileceğiniz ve size günlerce güvenle yürümenize sebep olabilecek, faydası olabilecek bir şeyi biz öneriyoruz yatağımızın başucunda olsun. Şunu da ekleyelim. Cep telefonlarımız artık çok kabiliyetli. İçerisinde feneri var, belirli offline bile, çevrimdışı bile haberleşme yapabilen enstrümanlar, uygulamalar sunuyor. Hatta depremden sonra belki arama fonksiyonu uzun bir süre mümkün olamıyor ama SMS gibi işte internet servisleri gibi belirli mesaj servisleri çok hızlı ayağa kalkıyor. Biz bunu Maraş'ta da gördük. O nedenle telefonlarınızı mesela bir alışkanlığınızdır, yatmadan önce tamamen şarj ederim. Yatarken de yatağımın başucumdaki çekmecemin içerisine koyarım ki depremin momentiyle o karanlıkta onu aramak zorunda kalmayayım.
'AKUT Güvendeyim' uygulaması ne işe yarıyor?
"SMS'in getirdiği avantajı kullanan güvendeyim uygulamaları var. AKUT'un da var böyle bir uygulaması. Bu tamamen ücretsiz, tamamen sosyal sorumluluk kapsamında sunduğumuz bir hizmet. Vatandaşlarımız hangi platformu kullanıyorlarsa cep telefonlarında buradan indirebilirler. İndirmesi de ücretsizdir, kullanması da ücretsizdir. Önemli noktası şudur, siz tek tuşla daha önceden belirlediğiniz bir telefon listesine, akrabalarınız, yakınlarınız, arkadaşlarınız olabilir, ben bu noktadayım ve güvendeyim mesajını verebiliyorsunuz. Ve bu konuştuğumuz bilgilerin pek çoğuna da oradan ücretsiz olarak ulaşabiliyorsunuz. AKUT'un Güvendeyim uygulaması olabilir, AFAD'ın uygulaması olabilir. Ama telefonlarımızda biz bir afet ülkesiyiz. Böyle bir uygulamanın olması çok önemli."
Sel suyundan yürüyerek güvenli mi tehlikeli mi?
Ekim ayı boyunca özellikle İstanbul ve Marmara başta
olmak üzere çok sayıda sel yaşandı. Peki sel anında ne yapılır? Sel suyunda yürümenin ne gibi riskleri var?
Her zaman sel suyundan ya da su baskınından uzak durmayı öneririz. Uzak durmaktan kastımız şu, içerisinden geçerek bir yerden bir yere gitmek çok hayati bir hatadır. Çünkü her ne kadar günümüz teknolojilerine hızla dönüşse de, revize edilmeye devam etse de yerel yönetimler, altyapı, kanalizasyon sistemlerinin yollardaki kapakları biliyorsunuz yağmur suyu ya da daha doğrusu sel suyu gelince önce altyapıyı dolduruyor. Altyapı yetemediği noktada taşmaya başlıyor ve bu kapaklar açık hale gelebiliyor. Kişi çok masumane dibini bile görebildiği bir suda karşıdan karşıya geçmek istediğinde o açık kanalizasyon kapağını fark etmesi, inanın imkansıza yakın, çok çok zor. Çünkü su bulanık. Bu büyük bir risk ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın önemli bir kısmı bu nedenle hayatını kaybetti. Diğer yandan bilek seviyesine gelen su, durgun bir su olduğunda sizi tehdit etmeyebilir ama çok az hareketlense, debisi çok az artsa bir anda sizin için çok tehlikeli hale gelir. Yani kastettim sizi alıp götürür. Böyle bir suyun içerisinden geçilmemelidir. Bu su diz seviyesine yaklaştığında bir taşıtı da rahatlıkla hareket ettirebilir. Taşıtın bir ağır vasıta olmasının falan hiçbir önemi kalmaz o noktada. Aracımıza o nedenle güvenmeyelim.
Sel sırasında ne yapılmalı? Binadaysanız üst katlara çıkın, araçtaysanız dikkat
Yapıdaysak suyun yükseldiğini görüyorsak üst katlara gideceğiz. Yapabiliyorsak enerjiyi keseceğiz, gaz, su gibi tesisat unsurlarını kapatarak bunu yapmamız ayrıca çok önemli. Müdahaleye gelecek ekiplerin emniyeti ve çalışma kolaylığı açısından, tahliye kolaylığı açısından da çok çok önemli. Dediğim gibi selde hep yükselmek gerekli. Yapılardaysak da, şehirdeysek de, kırdaysak da yükselmek beklenir. Araçtaysak da aracın içerisinde kalmak, hani hafif bir yağışsa belki bir yere kadar tolere edilebilir ama su hareketleniyorsa aracın üzerinde olmak, her zaman aracın üzerine çıkmak, aracın dörtlerini yakmak, yardım istediğinizi uzaktan böyle bir hale getirmek hava kararıyorsa eğer aracın aydınlatmalarını aynı şekilde açmak ve görülebilir hale getirmek ve önerdiğimiz diğer hususlar. Son olarak şunu ekleyebilirim, sel suyu içerisinde her şey var. Her şeyin ifadesini kasıtlı kullanıyorum. Aklınıza gelecek bütün tehlikeler, bütün tehditler, yer yer bölgeye göre kimyasallar, bunlar insanın hayatı boyunca başına dert olabilecek pek çok sonuca yol açabilir. O nedenle sel suyu içerisinden, su baskını içerisinden geçmek en son, en son çare olmalı her zaman için.