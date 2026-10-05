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Prof. Dr. Naci Görür uyardı: 'Adana risk altında'
Prof. Dr. Naci Görür uyardı: 'Adana risk altında'
Sputnik Türkiye
Adana'da dün meydana gelen depremlerin ardından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür uyardı. 05.10.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
naci görür
adana
osmaniye
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Adana ve Osmaniye'de dün meydana gelen depremlerin ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, "Adana risk altında, dikkatli olmalı" uyarısı yaptı. Prof. Dr. Görür yaptığı açıklamada şunları ifade etti:"Deprem Savrun Fay zonunda. 2023 depremlerinin etkisi. Savrun Fay zonu etkin. Adana risk altında, dikkatli olmalı."Depremler Körfez'e ve Adana'ya yaklaşıyor demiştiProf. Dr. Görür dün yaptığı açıklamada da, "Ayvacık/Sajmbeyli ve Osmaniye -Adana’da 4,8-5,1’lik depremler oldu. DAF üzerinde olan depremler. Depremler Körfez’e ve Adana’ya yaklaşıyor! 6 Şubat depremleri etkisini gösteriyor. Geçmiş olsun." ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/afad-duyurdu-adanada-deprem-1109276695.html
türki̇ye
adana
osmaniye
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naci görür, adana, osmaniye, deprem
naci görür, adana, osmaniye, deprem

Prof. Dr. Naci Görür uyardı: 'Adana risk altında'

16:59 05.10.2026
© Fotoğraf : Kafa TVNaci Görür
Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2026
© Fotoğraf : Kafa TV
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Adana'da dün meydana gelen depremlerin ardından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür uyardı.
Adana ve Osmaniye'de dün meydana gelen depremlerin ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, "Adana risk altında, dikkatli olmalı" uyarısı yaptı.
Prof. Dr. Görür yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
"Deprem Savrun Fay zonunda. 2023 depremlerinin etkisi. Savrun Fay zonu etkin. Adana risk altında, dikkatli olmalı."

Depremler Körfez'e ve Adana'ya yaklaşıyor demişti

Prof. Dr. Görür dün yaptığı açıklamada da, "Ayvacık/Sajmbeyli ve Osmaniye -Adana’da 4,8-5,1’lik depremler oldu. DAF üzerinde olan depremler. Depremler Körfez’e ve Adana’ya yaklaşıyor! 6 Şubat depremleri etkisini gösteriyor. Geçmiş olsun." ifadelerini kullanmıştı.
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