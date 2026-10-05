https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/naci-gorur-uyardi-adana-risk-altinda--1109303373.html

Prof. Dr. Naci Görür uyardı: 'Adana risk altında'

Prof. Dr. Naci Görür uyardı: 'Adana risk altında'

Sputnik Türkiye

Adana'da dün meydana gelen depremlerin ardından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür uyardı. 05.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-05T16:59+0300

2026-10-05T16:59+0300

2026-10-05T16:59+0300

türki̇ye

naci görür

adana

osmaniye

deprem

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Adana ve Osmaniye'de dün meydana gelen depremlerin ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, "Adana risk altında, dikkatli olmalı" uyarısı yaptı. Prof. Dr. Görür yaptığı açıklamada şunları ifade etti:"Deprem Savrun Fay zonunda. 2023 depremlerinin etkisi. Savrun Fay zonu etkin. Adana risk altında, dikkatli olmalı."Depremler Körfez'e ve Adana'ya yaklaşıyor demiştiProf. Dr. Görür dün yaptığı açıklamada da, "Ayvacık/Sajmbeyli ve Osmaniye -Adana’da 4,8-5,1’lik depremler oldu. DAF üzerinde olan depremler. Depremler Körfez’e ve Adana’ya yaklaşıyor! 6 Şubat depremleri etkisini gösteriyor. Geçmiş olsun." ifadelerini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/afad-duyurdu-adanada-deprem-1109276695.html

türki̇ye

adana

osmaniye

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naci görür, adana, osmaniye, deprem