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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/istanbuldaki-selde-son-kayip-bulundu-can-kaybi-10a-cikti-1109694978.html
İstanbul'daki selde son kayıp bulundu: Can kaybı 9'a çıktı
İstanbul'daki selde son kayıp bulundu: Can kaybı 9'a çıktı
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İstanbul'da selde kaybolan Ahmet Derin'in cansız bedeni bulundu. İstanbul ve Kocaeli'de can kaybı 9'a çıktı. 20.10.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul genelinde 14 Ekim'de etkili olan kuvvetli sağanağın ardından yaşanan sel ve su baskınlarında kaybolan kişileri aramaya yönelik çalışmalar sürüyor. Sel nedeniyle birçok ev ve işyerini su bastı, araçlar yollarda mahsur kaldı. Haliç'te bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Cansız bedenin sel felaketinde kaybolan 63 yaşındaki Ahmet Derin'e ait olduğu değerlendiriliyor.Dün sabah saatlerinde İstanbul Valiliği’nden yapılan yeni açıklamada, Ayvansaray Vapur iskelesi yakınında selde kaybolan Haşim Ciritlioğlu’nun cansız bedeninin bulunduğu duyurulmuştu.Öte yandan Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dereye düşen ve Pendik'teki Göçbeyli Mahallesi'nde cesetleri bulunan iki kişiyle birlikte ölenlerin sayısı 9'a ulaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/istanbullular-dikkat-iski-duyurdu-9-mahallede-11-saat-su-olmayacak-1109693292.html
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i̇stanbul, sel, sel felaketi
i̇stanbul, sel, sel felaketi

İstanbul'daki selde son kayıp bulundu: Can kaybı 9'a çıktı

12:03 20.10.2026 (güncellendi: 12:50 20.10.2026)
© Hüseyin Çakmakİstanbul Sarıyer'de hasar alan araçlar havadan görüntülendi
İstanbul Sarıyer'de hasar alan araçlar havadan görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2026
© Hüseyin Çakmak
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İstanbul'da selde kaybolan Ahmet Derin'in cansız bedeni bulundu. İstanbul ve Kocaeli'de can kaybı 9'a çıktı.
İstanbul genelinde 14 Ekim'de etkili olan kuvvetli sağanağın ardından yaşanan sel ve su baskınlarında kaybolan kişileri aramaya yönelik çalışmalar sürüyor. Sel nedeniyle birçok ev ve işyerini su bastı, araçlar yollarda mahsur kaldı. Haliç'te bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Cansız bedenin sel felaketinde kaybolan 63 yaşındaki Ahmet Derin'e ait olduğu değerlendiriliyor.
Dün sabah saatlerinde İstanbul Valiliği’nden yapılan yeni açıklamada, Ayvansaray Vapur iskelesi yakınında selde kaybolan Haşim Ciritlioğlu’nun cansız bedeninin bulunduğu duyurulmuştu.
Öte yandan Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dereye düşen ve Pendik'teki Göçbeyli Mahallesi'nde cesetleri bulunan iki kişiyle birlikte ölenlerin sayısı 9'a ulaştı.
su, çeşme, ev çeşme, musluk - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2026
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İstanbullular dikkat, İSKİ duyurdu: 9 mahallede 11 saat su olmayacak
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