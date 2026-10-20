https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/istanbuldaki-selde-son-kayip-bulundu-can-kaybi-10a-cikti-1109694978.html

İstanbul'daki selde son kayıp bulundu: Can kaybı 9'a çıktı

İstanbul'daki selde son kayıp bulundu: Can kaybı 9'a çıktı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da selde kaybolan Ahmet Derin'in cansız bedeni bulundu. İstanbul ve Kocaeli'de can kaybı 9'a çıktı. 20.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-20T12:03+0300

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i̇stanbul

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sel felaketi

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İstanbul genelinde 14 Ekim'de etkili olan kuvvetli sağanağın ardından yaşanan sel ve su baskınlarında kaybolan kişileri aramaya yönelik çalışmalar sürüyor. Sel nedeniyle birçok ev ve işyerini su bastı, araçlar yollarda mahsur kaldı. Haliç'te bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Cansız bedenin sel felaketinde kaybolan 63 yaşındaki Ahmet Derin'e ait olduğu değerlendiriliyor.Dün sabah saatlerinde İstanbul Valiliği’nden yapılan yeni açıklamada, Ayvansaray Vapur iskelesi yakınında selde kaybolan Haşim Ciritlioğlu’nun cansız bedeninin bulunduğu duyurulmuştu.Öte yandan Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dereye düşen ve Pendik'teki Göçbeyli Mahallesi'nde cesetleri bulunan iki kişiyle birlikte ölenlerin sayısı 9'a ulaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/istanbullular-dikkat-iski-duyurdu-9-mahallede-11-saat-su-olmayacak-1109693292.html

türki̇ye

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i̇stanbul, sel, sel felaketi