Adana ve Osmaniye'de peş peşe depremler: Saimbeyli 4.8 ve 4.9, Sumbas ise 5.2 ile sallandı, büyük deprem riski var mı?

Prof. Dr. Süleyman Pampal: 7-8 büyüklüğünde deprem üretemez

Prof. Dr. Süleyman Pampal Adana ve Osmaniye'deki depremlerin aslında aynı bölgede gerçekleştiğini vurguladı ve "Beklemediğimiz depremler değil. 7-8 büyüklüğünde deprem üretebilecek faylar değil bunlar. Bölge benim çok iyi bildiğim bir bölge bu sebeple rahat konuşabiliyorum." dedi.