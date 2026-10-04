Adana ve Osmaniye'de peş peşe depremler: Saimbeyli 4.8 ve 4.9, Sumbas ise 5.2 ile sallandı, büyük deprem riski var mı?

Adana Saimbeyli ilk depremin ardından 14.36'da 4.9'luk bir sarsıntı meydana geldi.
Osmaniye'de 5.2'lik deprem
AFAD, Osmaniye Sumbas'ta ise saat 14.43'te 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sumbas olan 5.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
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15:26 04.10.2026
Prof. Dr. Süleyman Pampal: 7-8 büyüklüğünde deprem üretemez
Prof. Dr. Süleyman Pampal Adana ve Osmaniye'deki depremlerin aslında aynı bölgede gerçekleştiğini vurguladı ve "Beklemediğimiz depremler değil. 7-8 büyüklüğünde deprem üretebilecek faylar değil bunlar. Bölge benim çok iyi bildiğim bir bölge bu sebeple rahat konuşabiliyorum." dedi.
15:18 04.10.2026
Osmaniye Valisi: Saha taraması sürüyor, herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır
Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, "İlimizde hissedilen deprem sonrası ilgili kurumlarımızla ivedilikle koordinasyon sağlanmış olup, şu an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Yüce Mevla milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.
15:13 04.10.2026
Prof. Dr. Osman Bektaş: Büyük depremin habercisi sayılamaz
Prof. Dr. Bektaş depreme ilişkin yaptığı yorumda "Panik yapacak bir durum yok. 4-5 büyüklüğündeki depremler daha önce de oluşmuştu. büyük bir depremin habercisi sayılmaz. Savrun Fayı zayıf bir fay, bu enerjiyi bu tarz depremlerle bırakıyor" dedi.
15:10 04.10.2026
İçişleri Bakanı Çiftçi'den açıklama
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
"GEÇMİŞ OLSUN Adana’mızın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19’da 4,8, saat 14.36’da 4,9; Osmaniye’mizin Sumbas ilçesinde ise saat 14.43’te 5,2 büyüklüğünde depremler meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
15:09 04.10.2026
Bakan Kurum: Takip ediyoruz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adana ve Osmaniye'de meydana gelen depremlerin ardından şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmediğini, tüm ihbarları değerlendirdiklerini bildirdi.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Adana ve Osmaniye'de meydana gelen depremlerin ardından gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmemekle beraber tüm ihbarları değerlendiriyoruz. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
Adana Valisi Mustafa Yavuz, deprem sonrası yaptığı açıklamada "❗️'Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bizlere iletilmedi. Saha taramaları devam ediyor. Depremin meydana geldiği bölge Adana merkeze nispeten uzak bir bölge. Adana merkez'de çok hissedildiğini söyleyemeyiz. İkincisi biraz daha etkili oldu'" dedi.