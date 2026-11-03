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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/mugla-depremi-sonrasi-usak-uyarisi-55-yillik-deprem-gecmisine-dikkat-cekti-1110071807.html
Muğla depremi sonrası Uşak uyarısı: Prof. Dr. Bektaş, 55 yıllık deprem geçmişine dikkat çekti
Muğla depremi sonrası Uşak uyarısı: Prof. Dr. Bektaş, 55 yıllık deprem geçmişine dikkat çekti
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, Batı Anadolu'daki fay hareketliliğini yeniden gündeme taşıdı. Yer Bilimci Prof. Dr... 03.11.2026, Sputnik Türkiye
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2026-11-03T13:38+0300
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Ege Denizi'nde meydana gelen deprem sonrası gözler bölgedeki fay sistemlerine çevrildi. Yer Bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Datça açıklarındaki sarsıntının daha geniş bir tektonik çerçevede ele alınması gerektiğini belirtti.Bektaş'a göre Girit-Rodos deprem kuşağındaki hareketlilik ile Batı Anadolu'daki fay sistemleri arasında önemli bir tektonik bağlantı bulunuyor. Bu nedenle Ege'de yaşanan sismik hareketliliğin Batı Anadolu üzerindeki etkilerinin de göz önünde bulundurulması gerekiyor.Girit-Rodos hattından Batı Anadolu'yaGirit-Rodos hattındaki dalma-batma sürecinin Batı Anadolu'daki genişlemeli tektonik yapıyı etkilediğine işaret eden Bektaş, Datça açıklarında meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin de bu hareketli sistem içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.Bölgedeki tektonik süreçlerin yalnızca meydana gelen depremlerle sınırlı olmadığını belirten Bektaş, farklı fay sistemleri arasındaki gerilme aktarımının da yakından izlenmesi gerektiğine dikkat çekti.1970 Gediz fayını hatırlattıBektaş'ın değerlendirmesinde öne çıkan noktalardan biri de Uşak ve çevresindeki fay sistemleri oldu. Uşak Fay Bloğu'nun deprem geçmişini gündeme getiren Bektaş, 1970-2025 döneminde bölgede 6 ile 7 büyüklüğü arasında 6 yıkıcı deprem yaşandığını ifade etti.Bu depremler arasında 1970 yılında meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki Gediz depremine özellikle dikkat çeken Bektaş, bölgenin sismik geçmişinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.Girit-Rodos deprem kuşağı ile Batı Anadolu arasındaki tektonik ilişkinin önemine değinen Bektaş, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini belirtti ve Muğla'da depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/akdenizde-datca-aciklarinda-51-buyuklugunde-deprem-1110059460.html
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deprem, osman bektaş, girit, datça, ege denizi
deprem, osman bektaş, girit, datça, ege denizi

Muğla depremi sonrası Uşak uyarısı: Prof. Dr. Bektaş, 55 yıllık deprem geçmişine dikkat çekti

13:26 03.11.2026 (güncellendi: 13:38 03.11.2026)
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Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2026
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, Batı Anadolu'daki fay hareketliliğini yeniden gündeme taşıdı. Yer Bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, depremin ardından yaptığı değerlendirmede Girit-Rodos hattından Batı Anadolu'ya uzanan tektonik etkileşime dikkat çekti.
Ege Denizi'nde meydana gelen deprem sonrası gözler bölgedeki fay sistemlerine çevrildi. Yer Bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Datça açıklarındaki sarsıntının daha geniş bir tektonik çerçevede ele alınması gerektiğini belirtti.
Bektaş'a göre Girit-Rodos deprem kuşağındaki hareketlilik ile Batı Anadolu'daki fay sistemleri arasında önemli bir tektonik bağlantı bulunuyor. Bu nedenle Ege'de yaşanan sismik hareketliliğin Batı Anadolu üzerindeki etkilerinin de göz önünde bulundurulması gerekiyor.

Girit-Rodos hattından Batı Anadolu'ya

Girit-Rodos hattındaki dalma-batma sürecinin Batı Anadolu'daki genişlemeli tektonik yapıyı etkilediğine işaret eden Bektaş, Datça açıklarında meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin de bu hareketli sistem içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
Bölgedeki tektonik süreçlerin yalnızca meydana gelen depremlerle sınırlı olmadığını belirten Bektaş, farklı fay sistemleri arasındaki gerilme aktarımının da yakından izlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

1970 Gediz fayını hatırlattı

Bektaş'ın değerlendirmesinde öne çıkan noktalardan biri de Uşak ve çevresindeki fay sistemleri oldu. Uşak Fay Bloğu'nun deprem geçmişini gündeme getiren Bektaş, 1970-2025 döneminde bölgede 6 ile 7 büyüklüğü arasında 6 yıkıcı deprem yaşandığını ifade etti.
Bu depremler arasında 1970 yılında meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki Gediz depremine özellikle dikkat çeken Bektaş, bölgenin sismik geçmişinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.
Girit-Rodos deprem kuşağı ile Batı Anadolu arasındaki tektonik ilişkinin önemine değinen Bektaş, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini belirtti ve Muğla'da depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2026
SON DEPREMLER
Akdeniz'de Datça açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem
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