https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/adanadaki-depremin-ardindan-prof-dr-bektas-fay-zonuna-isaret-etti-su-ana-kadar-gozlenmedi-1110218733.html

Adana’daki depremin ardından Prof. Dr. Bektaş, fay zonuna işaret etti: 'Şu ana kadar gözlenmedi'

Adana’daki depremin ardından Prof. Dr. Bektaş, fay zonuna işaret etti: 'Şu ana kadar gözlenmedi'

Sputnik Türkiye

Adana'nın Kozan ilçesinde saat 15.28'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin 15,35 kilometre derinlikte kaydedildiğini bildirdi. Depremin... 09.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-09T16:42+0300

2026-11-09T16:42+0300

2026-11-09T16:42+0300

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osman bektaş

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Adana'nın Kozan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre deprem, saat 15.28'de kaydedildi.Merkez üssü Kozan olarak açıklanan depremin yerin 15,35 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.Prof. Dr. Osman Bektaş'tan deprem sonrası açıklamaKozan depremi sonrasında Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından bölgedeki faylara ilişkin değerlendirmede bulundu.Bektaş, 2023 Maraş depremlerinin ardından Maraş Bloğu'nun batısındaki fay zonunun M4-M5 büyüklüğünde depremler üretmeye devam ettiğine işaret etti.'Büyük kırılma davranışı batıda şu ana kadar gözlenmedi'Batıdaki fay zonunun birbirine paralel ve kısa fay segmentlerinden oluştuğunu belirten Bektaş, gerilimin zamana yayılarak parçalı şekilde boşalıyor olabileceğini ifade etti.Bektaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"2023 Maraş depremlerinden sonra Maraş Bloğu'nun batısındaki fay zonu M4–M5 büyüklüğünde depremler üretmeye devam ediyor.Birbirine paralel, kısa fay segmentlerinden oluşan bu zon, gerilimi zamana yayarak ve parçalı biçimde boşaltıyor olabilir.Bloğun doğusunda M7.8, kuzeyinde M7.5 üreten saatler içindeki ardışık büyük kırılma davranışı, batıda şu ana kadar gözlenmedi.Bu günkü 4,6 deprem batıdaki fay zonunun farklı bir deformasyon ve deprem üretim mekanizmasına sahip olabilileceğini gösterir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/adanada-46-buyuklugunde-deprem-cevre-illerde-de-hissedildi-1110217531.html

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