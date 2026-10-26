İstanbul’un sel kaderini sünger şehir uygulaması mı değiştirecek? Dereler yatağını mı geri mi istiyor?

Kopenhag 2011 yazında iki saatte yaklaşık 150 milimetre yağmur aldı ve yaklaşık 1 milyar dolarlık zarar gördü. Ardından bir sağanak planı hazırladı. Yirmi yıla yayılan yaklaşık 300 projeyle bazı caddeleri ve parkları büyük yağmurda suyu güvenle denize taşıyacak şekilde yeniden düzenliyor. Rotterdam su meydanları yaptı. Kuru havada çocuklar basketbol oynuyor, sağanakta meydan bir havuza dönüşüp milyonlarca litre suyu tutuyor. Seul, üstü yol olan Cheonggyecheon Deresi’ni 2005'te yeniden açtı. Bugün hem taşkın koridoru hem de kentin en sevilen parkı. Çin de 2015'te başlattığı programla, 2030'a kadar kent alanlarının büyük bölümünün yağmurun yüzde 70'ini tutmasını hedefliyor. İstanbul’a en uygun olanlar bence şunlar: Rotterdam’ın meydan modeli sık dokulu mahallelerimize uyar. Kopenhag’ın “büyük yağmurda su hangi caddeden güvenle akacak?” sorusu her ilçe için sorulmalı. Seul’ün yaptığı gibi bazı derelerimizin üstünü yeniden açmak da hayal değil. Bunların hepsi bir günde olmaz, ama bir sonraki büyük yağmura kadar atacağımız her adım bir can demek.