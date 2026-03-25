Savaşın 26. günü: Orta Doğu'da bombalar patlamaya devam ediyor, açıklamalar enerji piyasalarını sert dalgalandırıyor
Savaşın 26. günü: Orta Doğu'da bombalar patlamaya devam ediyor, açıklamalar enerji piyasalarını sert dalgalandırıyor
Orta Doğu'da savaş 26. güne girerken karşılıklı saldırılar şiddetini artırarak sürüyor. Trump'ın 'görüşme' açıklaması ve İran'ın yalanlaması sonrası petrol... 25.03.2026, Sputnik Türkiye
i̇ran
i̇srail
lübnan
ortadoğu
abd
i̇ran, i̇srail, lübnan, ortadoğu, abd
Tahran’daki Enderzgu bölgesinde çok katlı bir apartman enkazı - Sputnik Türkiye

Savaşın 26. günü: Orta Doğu'da bombalar patlamaya devam ediyor, açıklamalar enerji piyasalarını sert dalgalandırıyor

06:54 25.03.2026 (güncellendi: 08:42 25.03.2026)
Orta Doğu'da savaş 26. güne girerken karşılıklı saldırılar şiddetini artırarak sürüyor. Trump'ın 'görüşme' açıklaması ve İran'ın yalanlaması sonrası petrol fiyatlarında dalgalanmalar yaratırken hava saldırılarında İran'ın nükleer tesisi isabet aldı. Bazı Asya ülkeleri enerji tasarrufu için önlemler almaya başladı.
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'ı vurmasıyla başlayan ve İran'ın misilleme saldırılarıyla devam eden Orta Doğu'daki savaş 26. gününe şiddetli karşılıklı hava saldırılarıyla girdi. İsrail'in Hizbullah'ı hedef almasıyla savaş Lübnan'a genişlerken İsrail, Beyrut'a yoğun saldırılarına devam ediyor.
ABD Başkanı Trump, İran ile görüşme açıklamalarına devam ederken İran'ın bu açıklamaları reddediyor. Petrol fiyatları başta olmak üzere enerji piyasaları bu açıklamalardan etkilenirken bazı ülkeler yakıt tasarrufu önlemlerini duyurmaya başladı.
İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD-İsrail saldırılarında Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahasına füze isabet ettiğini, teknik hasar ya da can kaybı olmadığını bildirdi.
Batı basını haberine göre, ABD yönetimi "İran'a saldırıları sonlandırmak için hazırlanan 15 maddelik planın Pakistan aracılığıyla Tahran'a ilettiği, ayrıca ABD'nin söz konusu anlaşmaya ilişkin müzakerelerin yürütülmesi için bir aylık geçici ateşkes ilan etmeyi planladığı" iddia edildi.

Savaştaki son dakika gelişmelerini Sputnik Türkiye canlı anlatımından takip edebilirsiniz: ️

09:04 25.03.2026
ABD yönetiminin '15 maddelik müzakere' açıklaması sonrası petrol fiyatları düştü Asya borsaları ise yükseldi
ABD yönetiminin İran'a 15 maddelik müzakere planı gönderdiği iddiası batı basınındaki haberlerde yer almasının ardından petrol fiyatları yaklaşık yüzde 6 düştü.
Öte yandan dünya genelinde önce açılan Asya borsalarında ise yükselişler gözlemlendi.
Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5,92 düşüşle 98,30 dolara geriledi. ABD’nin referans petrolü Batı Teksas türü (WTI) ise yüzde 5,01 düşüşle 87,72 dolardan işlem gördü.
Tokyo’daki Nikkei 225 endeksi erken işlemlerde yüzde 2,8 yükselirken, Güney Kore’nin Kospi endeksi yüzde 3,1 değer kazandı.
Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 1,2, Şanghay Bileşik endeksi ise yüzde 0,9 yükseldi.
Diğer yandan Avustralya’nın S&P/ASX 200 endeksi yüzde 2,2 artarken, Tayvan’ın Taiex endeksi yüzde 3 yükseldi.
Piyasalardaki bu hareketler, ABD’nin savaşı sona erdirmek için İran’a 15 maddelik bir plan gönderdiğine dair haberlerin ardından geldi.
İlk olarak New York Times tarafından yayımlanan habere göre, planın Pakistan aracılığıyla iletildiği belirtildi.
NYT’nin haberine göre planın İranlı yetkililer arasında ne ölçüde paylaşıldığı ve İran’ın bunu müzakereler için bir temel olarak kabul edip etmeyeceği ise henüz belirsiz.
08:47 25.03.2026
İsfahan'daki yıkım görüntülendi
İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırısının ardından İran'ın merkezindeki İsfahan'da bulunan bir gıda pazarının enkaza döndüğünü gösteren görüntüleri paylaştı.
08:26 25.03.2026
İran Silahlı Kuvvetleri: ABD'yle müzakere yapmayacağız
İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim​​​​​​​ Zülfikari, ABD yönetiminin "15 maddelik müzakere" açıklamasına tepki gösterdi.
İran devlet televizyonunda konuşan Zülfikari konuya ilişkin açıklama yaptı.
Washington yönetimine seslenen Zülfikari, "Küresel süper güç olduğunu iddia eden ülke, eğer yapabilseydi bu karmaşadan çoktan çıkmış olurdu. Yenilginizi bir anlaşma gibi göstermeyin. Boş vaatler döneminiz sona erdi. İç çatışmalarınız, kendi kendinizle pazarlık ettiğiniz noktaya mı ulaştı?" diye konuştu.
Zülfikari, “İlk günden beri ilk ve son sözümüz aynı oldu ve öyle de kalacak: Bizim gibiler asla sizin gibilerle uzlaşmayacak” ve “Ne şimdi, ne de asla” ifadelerini kullandı.
07:38 25.03.2026
İran'ın hava saldırısında isabet alan Tel Aviv'de 7 kişi yaralandı
İsrail açıklamasında, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığı bildirildi.
07:14 25.03.2026
İsrail, Beyrut'un güney banliyölerine hava saldırısı daha düzenledi: Sabaha karşı Beyrut'un üzeri dumanla kaplandı
Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında en az 1.072 kişinin öldüğünü ve 2 bin 966 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
