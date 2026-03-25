Savaşın 26. günü: Orta Doğu'da bombalar patlamaya devam ediyor, açıklamalar enerji piyasalarını sert dalgalandırıyor

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'ı vurmasıyla başlayan ve İran'ın misilleme saldırılarıyla devam eden Orta Doğu'daki savaş 26. gününe şiddetli karşılıklı hava saldırılarıyla girdi. İsrail'in Hizbullah'ı hedef almasıyla savaş Lübnan'a genişlerken İsrail, Beyrut'a yoğun saldırılarına devam ediyor.
ABD Başkanı Trump, İran ile görüşme açıklamalarına devam ederken İran'ın bu açıklamaları reddediyor. Petrol fiyatları başta olmak üzere enerji piyasaları bu açıklamalardan etkilenirken bazı ülkeler yakıt tasarrufu önlemlerini duyurmaya başladı.
İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD-İsrail saldırılarında Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahasına füze isabet ettiğini, teknik hasar ya da can kaybı olmadığını bildirdi.
Batı basını haberine göre, ABD yönetimi "İran'a saldırıları sonlandırmak için hazırlanan 15 maddelik planın Pakistan aracılığıyla Tahran'a ilettiği, ayrıca ABD'nin söz konusu anlaşmaya ilişkin müzakerelerin yürütülmesi için bir aylık geçici ateşkes ilan etmeyi planladığı" iddia edildi.