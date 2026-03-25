Savaşın 26. günü: Orta Doğu'da bombalar patlamaya devam ediyor, açıklamalar enerji piyasalarını sert dalgalandırıyor

İran Silahlı Kuvvetleri: ABD'yle müzakere yapmayacağız

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim​​​​​​​ Zülfikari, ABD yönetiminin "15 maddelik müzakere" açıklamasına tepki gösterdi.

İran devlet televizyonunda konuşan Zülfikari konuya ilişkin açıklama yaptı.

Washington yönetimine seslenen Zülfikari, "Küresel süper güç olduğunu iddia eden ülke, eğer yapabilseydi bu karmaşadan çoktan çıkmış olurdu. Yenilginizi bir anlaşma gibi göstermeyin. Boş vaatler döneminiz sona erdi. İç çatışmalarınız, kendi kendinizle pazarlık ettiğiniz noktaya mı ulaştı?" diye konuştu.

Zülfikari, “İlk günden beri ilk ve son sözümüz aynı oldu ve öyle de kalacak: Bizim gibiler asla sizin gibilerle uzlaşmayacak” ve “Ne şimdi, ne de asla” ifadelerini kullandı.