https://anlatilaninotesi.com.tr/20260325/beyaz-saray-iran-ile-abd-arasindaki-gorusmeler-devam-ediyor-ve-verimli-geciyor-1104503246.html
Beyaz Saray: İran ile ABD arasındaki görüşmeler devam ediyor ve verimli geçiyor
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Leavitt İran'ın yaptıpı açıklamaların aksine görüşmelerin devam ettiğini ve verimli geçtiğini söyledi. 25.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-25T21:37+0300
dünya
beyaz saray
i̇ran
ortadoğu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/11/1094595106_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f4e60ad5f800066bf6c9cc0863774f9f.jpg
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/11/1094595106_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0bf842aed8eefa9cfc4d7138c020ca9d.jpg
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
21:37 25.03.2026 (güncellendi: 21:46 25.03.2026)
Ayrıntılar geliyor
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Leavitt İran'ın yaptıpı açıklamaların aksine görüşmelerin devam ettiğini ve verimli geçtiğini söyledi.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt basına yaptığı açıklamada, ABD'nin İran ile olan çatışmayı çözmeye yönelik 15 maddelik plana ilişkin iddialar hakkında medya haberlerinin çok fazla yanlış bilgi içerdiğini söyledi. Leavitt, "Birçok yayın organında dolaşan bu 15 maddelik planın tamamında çok fazla yanlış bilgi var" dedi.
Leavitt, İran ile ABD arasındaki görüşmelerin devam ettiğini ve verimli geçtiğini söyledi.
Karoline Leavitt gazetecilere ABD Başkanı Donald Trump'ın tercihinin her zaman barış olduğunu ifade ederek "Daha fazla ölüm ve yıkıma gerek yok. Ancak İran mevcut durumun gerçekliğini kabul etmezse, askeri olarak yenildiklerini anlamazsa... Başkan Trump, onlara daha önce hiç olmadığı kadar sert bir darbe indirilmesini sağlayacaktır" şeklinde konuştu.
'Operasyonun temel hedeflerine ulaşmaya çok yakınız'
"Askeri çabalarımız her geçen gün daha başarılı hale geliyor ve İran'ın ticaret gemilerini terörize etme yeteneğini istikrarlı bir şekilde azaltıyor" diyen sözcü, "Tüm bu nedenlerden dolayı, operasyonun temel hedeflerine ulaşmaya çok yakınız ve bu askeri misyon kesintisiz devam ediyor" şeklinde konuştu.