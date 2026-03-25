Beyaz Saray: İran ile ABD arasındaki görüşmeler devam ediyor ve verimli geçiyor

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Leavitt İran'ın yaptıpı açıklamaların aksine görüşmelerin devam ettiğini ve verimli geçtiğini söyledi. 25.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-25T21:46+0300

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt basına yaptığı açıklamada, ABD'nin İran ile olan çatışmayı çözmeye yönelik 15 maddelik plana ilişkin iddialar hakkında medya haberlerinin çok fazla yanlış bilgi içerdiğini söyledi. Leavitt, "Birçok yayın organında dolaşan bu 15 maddelik planın tamamında çok fazla yanlış bilgi var" dedi.Leavitt, İran ile ABD arasındaki görüşmelerin devam ettiğini ve verimli geçtiğini söyledi. Karoline Leavitt gazetecilere ABD Başkanı Donald Trump'ın tercihinin her zaman barış olduğunu ifade ederek "Daha fazla ölüm ve yıkıma gerek yok. Ancak İran mevcut durumun gerçekliğini kabul etmezse, askeri olarak yenildiklerini anlamazsa... Başkan Trump, onlara daha önce hiç olmadığı kadar sert bir darbe indirilmesini sağlayacaktır" şeklinde konuştu.'Operasyonun temel hedeflerine ulaşmaya çok yakınız'"Askeri çabalarımız her geçen gün daha başarılı hale geliyor ve İran'ın ticaret gemilerini terörize etme yeteneğini istikrarlı bir şekilde azaltıyor" diyen sözcü, "Tüm bu nedenlerden dolayı, operasyonun temel hedeflerine ulaşmaya çok yakınız ve bu askeri misyon kesintisiz devam ediyor" şeklinde konuştu.

