Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Beyaz Saray: İran ile ABD arasındaki görüşmeler devam ediyor ve verimli geçiyor
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Leavitt İran'ın yaptıpı açıklamaların aksine görüşmelerin devam ettiğini ve verimli geçtiğini söyledi. 25.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-25T21:37+0300
2026-03-25T21:46+0300
dünya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/11/1094595106_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0bf842aed8eefa9cfc4d7138c020ca9d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Beyaz Saray: İran ile ABD arasındaki görüşmeler devam ediyor ve verimli geçiyor

21:37 25.03.2026 (güncellendi: 21:46 25.03.2026)
© AAKaroline Leavitt
Karoline Leavitt - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2026
© AA
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Leavitt İran'ın yaptıpı açıklamaların aksine görüşmelerin devam ettiğini ve verimli geçtiğini söyledi.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt basına yaptığı açıklamada, ABD'nin İran ile olan çatışmayı çözmeye yönelik 15 maddelik plana ilişkin iddialar hakkında medya haberlerinin çok fazla yanlış bilgi içerdiğini söyledi. Leavitt, "Birçok yayın organında dolaşan bu 15 maddelik planın tamamında çok fazla yanlış bilgi var" dedi.
Leavitt, İran ile ABD arasındaki görüşmelerin devam ettiğini ve verimli geçtiğini söyledi.
Karoline Leavitt gazetecilere ABD Başkanı Donald Trump'ın tercihinin her zaman barış olduğunu ifade ederek "Daha fazla ölüm ve yıkıma gerek yok. Ancak İran mevcut durumun gerçekliğini kabul etmezse, askeri olarak yenildiklerini anlamazsa... Başkan Trump, onlara daha önce hiç olmadığı kadar sert bir darbe indirilmesini sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

'Operasyonun temel hedeflerine ulaşmaya çok yakınız'

"Askeri çabalarımız her geçen gün daha başarılı hale geliyor ve İran'ın ticaret gemilerini terörize etme yeteneğini istikrarlı bir şekilde azaltıyor" diyen sözcü, "Tüm bu nedenlerden dolayı, operasyonun temel hedeflerine ulaşmaya çok yakınız ve bu askeri misyon kesintisiz devam ediyor" şeklinde konuştu.
ABD-İran - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2026
DÜNYA
21:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала