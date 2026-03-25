Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260325/irandan-hurmuz-mesaji-tarafsiz-gemilere-gecis-acik-1104488317.html
İran’dan Hürmüz mesajı: 'Tarafsız gemilere geçiş açık'
Sputnik Türkiye
İran, ABD-İsrail saldırılarına katılmayan ülkelerin, belirlenen şartlara uymaları halinde Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin verileceğini duyurdu. 25.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-25T13:34+0300
dünya
ortadoğu
hürmüz boğazı
i̇ran
abd
i̇srail
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/03/1103966309_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_2c631c68a556926884d2524ae663177d.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260325/abd-irana-catismayi-sonlandirmak-icin-15-maddelik-plan-gonderdi-1104476877.html
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
SON HABERLER
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/03/1103966309_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_5bac1ea0c348fb23b75866d5c68da9ff.jpg
ortadoğu, hürmüz boğazı, i̇ran, abd, i̇srail
13:34 25.03.2026
© REUTERS Dado Ruvicİran, Hürmüz Boğazı
İran, Hürmüz Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2026
© REUTERS Dado Ruvic
Abone ol
İran, ABD-İsrail saldırılarına katılmayan ülkelerin, belirlenen şartlara uymaları halinde Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin verileceğini duyurdu.
İran, ABD-İsrail dışındaki ülkelerin, "İran'a karşı saldırgan eylemlere katılmamaları veya bunları desteklememeleri ve ilan edilen güvenlik ve emniyet düzenlemelerine tam olarak uymaları koşuluyla" Hürmüz Boğazı'ndan geçebileceklerini duyurdu.
İran'ın New York'taki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, İran'ın ABD-İsrail saldırılarının ardından geçişleri kısıtladığı Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin açıklama yayımladı:
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Diğer devletlere ait veya onlarla bağlantılı gemiler de dahil olmak üzere, düşman olmayan gemiler, İran'a karşı saldırgan eylemlere katılmamaları veya bunları desteklememeleri ve ilan edilen güvenlik ve emniyet düzenlemelerine tam olarak uymaları koşuluyla, yetkili İran makamlarıyla koordinasyon halinde Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişten yararlanabilirler.
ABD-İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarına karşılık İran'ın misilleme saldırıları devam ederken Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nı ABD ve İsrail ile müttefikleriyle bağlantılı gemilere kapatmıştı.
ABD-İran - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2026
DÜNYA
'ABD, İran'a çatışmayı sonlandırmak için 15 maddelik plan gönderdi'
01:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
Sohbetler
