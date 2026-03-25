İran’dan Hürmüz mesajı: 'Tarafsız gemilere geçiş açık'
İran, ABD-İsrail saldırılarına katılmayan ülkelerin, belirlenen şartlara uymaları halinde Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verileceğini duyurdu. 25.03.2026, Sputnik Türkiye
İran’dan Hürmüz mesajı: 'Tarafsız gemilere geçiş açık'
İran, ABD-İsrail saldırılarına katılmayan ülkelerin, belirlenen şartlara uymaları halinde Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin verileceğini duyurdu.
İran, ABD-İsrail dışındaki ülkelerin, "İran'a karşı saldırgan eylemlere katılmamaları veya bunları desteklememeleri ve ilan edilen güvenlik ve emniyet düzenlemelerine tam olarak uymaları koşuluyla" Hürmüz Boğazı'ndan geçebileceklerini duyurdu.
İran'ın New York'taki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, İran'ın ABD-İsrail saldırılarının ardından geçişleri kısıtladığı Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin açıklama yayımladı:
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Diğer devletlere ait veya onlarla bağlantılı gemiler de dahil olmak üzere, düşman olmayan gemiler, İran'a karşı saldırgan eylemlere katılmamaları veya bunları desteklememeleri ve ilan edilen güvenlik ve emniyet düzenlemelerine tam olarak uymaları koşuluyla, yetkili İran makamlarıyla koordinasyon halinde Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişten yararlanabilirler.
ABD-İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarına karşılık İran'ın misilleme saldırıları devam ederken Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nı ABD ve İsrail ile müttefikleriyle bağlantılı gemilere kapatmıştı.