ABD’den Ortadoğu’ya sevkiyatında son durum: 1 hafta içinde yaklaşık bin asker

ABD’nin, İran’la süren gerilime rağmen diplomatik temasların devam ettiğini açıklamasıyla birlikte Ortadoğu’daki askeri varlığını artırmaya hazırlandığı bildirildi. Son gelişmeler haberde...

2026-03-25T14:50+0300

Washington'dan kaynaklar, Amerikan basınına söz konusu birlik içinde tümen komutanı Tümgeneral Brandon Tegtmeier ile karargah personelinin yanı sıra, şu anda ‘Acil Müdahale Gücü’ olarak görev yapan 1. Tugay Muharebe Ekibi’ne bağlı bir taburun da bulunduğunu aktardı.İlk birliklerin bir hafta içinde sevke başlaması öngörülürken, ABD merkezli CNN’e konuşan kaynaklar ise tugayın diğer unsurlarının da ilerleyen süreçte konuşlandırılabileceği ifade edildi.‘Hızlı reaksiyon’ birliğiGönderilecek birliklerin bölgede ‘hazır kuvvet’ olarak konumlandırılacağı, ihtiyaç duyulması halinde hızla operasyonlara dahil edilebileceği belirtiliyor. 82. Hava İndirme Tümeni daha önce de 2020 yılında İranlı komutan Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından benzer bir sevkiyat gerçekleştirmişti.Bölgeye ek kuvvetler gönderiliyorDiplomatik temaslara rağmen ABD’nin bölgeye askeri yığınak yapmayı sürdürdüğü görülüyor. 82. Hava İndirme Tümeni’nin yanı sıra binlerce Amerikan askeri daha Ortadoğu’ya sevk ediliyor.Son olarak iki Deniz Piyade Seferi Birliği ile bunlara eşlik eden Amfibi Hazır Gruplar’ın bölgeye yönlendirildiği bildirildi. Daha önce Hint-Pasifik’e planlanan bazı birliklerin sevkiyatının hızlandırılarak Ortadoğu’ya kaydırıldığı ifade edildi.Her bir ARG-MEU grubunun yaklaşık 4 bin 500 deniz piyadesi ve denizciden oluştuğu, bu birliklerin kara operasyonlarının yanı sıra hava desteği ve lojistik kapasite gibi geniş askeri imkanlar sunduğu kaydediliyor.Gelişmeler, bölgede hem askeri hem de diplomatik hareketliliğin aynı anda arttığına işaret ediyor. ABD’nin bu adımları ‘caydırıcılık’ olarak mı yoksa olası bir operasyonun hazırlığı olarak mı attığı ise belirsizliğini koruyor.

