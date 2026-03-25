İspanya Başbakanı Sanchez: İsrail, Lübnan’da Gazze’deki yıkımın aynısını hedefliyor
İspanya Başbakanı Sanchez: İsrail, Lübnan’da Gazze’deki yıkımın aynısını hedefliyor
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Lübnan'da Gazze'de olduğu gibi büyük çaplı yıkım hedeflediğini söyledi. 25.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-25T13:10+0300
2026-03-25T13:10+0300
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail’in Lübnan’a yönelik politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İspanya parlamentosunun alt kanadında konuşan Sanchez, 'İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun Lübnan’da Gazze Şeridi’nde yaşanan yıkıma benzer bir tablo oluşturmayı hedeflediğini' belirtti.Sanchez, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik savaş politikalarına karşı hükümetinin tutumunu açıklamak üzere milletvekillerine hitap ettiği konuşmada, “Netanyahu, Lübnan’da Gazze’de olduğu gibi aynı düzeyde zarar ve yıkım vermek istiyor” ifadelerini kullandı.Öte yandan Sanchez, İran’daki liderlik değişimine de değinerek, ülkenin yeni dini liderinin selefine kıyasla daha sert bir çizgide olduğunu savundu. İspanya Başbakanı, “Mücteba Hamaney, babası kadar otoriter ve hatta daha kanlı bir tirandır” dedi.
ortadoğu, i̇spanya başbakanı pedro sanchez, mücteba hamaney, i̇srail, gazze, i̇ran

İspanya Başbakanı Sanchez: İsrail, Lübnan’da Gazze’deki yıkımın aynısını hedefliyor

13:10 25.03.2026
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Lübnan'da Gazze'de olduğu gibi büyük çaplı yıkım hedeflediğini söyledi.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail’in Lübnan’a yönelik politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İspanya parlamentosunun alt kanadında konuşan Sanchez, 'İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun Lübnan’da Gazze Şeridi’nde yaşanan yıkıma benzer bir tablo oluşturmayı hedeflediğini' belirtti.
Sanchez, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik savaş politikalarına karşı hükümetinin tutumunu açıklamak üzere milletvekillerine hitap ettiği konuşmada, “Netanyahu, Lübnan’da Gazze’de olduğu gibi aynı düzeyde zarar ve yıkım vermek istiyor” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Sanchez, İran’daki liderlik değişimine de değinerek, ülkenin yeni dini liderinin selefine kıyasla daha sert bir çizgide olduğunu savundu. İspanya Başbakanı, “Mücteba Hamaney, babası kadar otoriter ve hatta daha kanlı bir tirandır” dedi.
