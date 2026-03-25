https://anlatilaninotesi.com.tr/20260325/irak-abd-krizi-abd-gecici-buyukelcisi-cagrildi-1104497023.html
Irak-ABD krizi: ABD geçici büyükelçisi çağrıldı
Sputnik Türkiye
Irak, ülkenin askeri tıp tesisine düzenlenen ölümcül hava saldırısını protesto etmek amacıyla ABD geçici büyükelçisini çağıracağını duyurdu. 25.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-25T16:11+0300
dünya
abd
irak
bm güvenlik konseyi
dışişleri bakanlığı
abd
i̇ran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/19/1104496870_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_04de87676dcb89959cb41148672d051a.jpg
Irak ordusunun çarşamba günü yaptığı açıklamada, Irak Başbakan Muhammed Şiya el-Sudani’nin Dışişleri Bakanlığı’na talimat vererek ABD geçici büyükelçisinin çağrılmasını ve Habbaniyah askeri kliniğine düzenlenen saldırıya ilişkin sert ifadeler içeren resmi bir protesto notu iletilmesini istediği belirtildi.Açıklamada, saldırı ‘uluslararası hukukun açık bir ihlali ve Irak ile ABD halkları arasındaki ilişkilere zarar veren tam teşekküllü bir suç’ olarak nitelendirildi.‘Yanıt verme hakkımız saklı’Irak, BM Şartı uyarınca yanıt verme hakkını saklı tuttuğunu belirterek, kanıt ve detaylı belgelerle desteklenen resmi bir şikayetin BM Güvenlik Konseyi ve BM nezdinde de sunulacağını duyurdu.Irak Savunma Bakanlığı’nın önceki açıklamasında, Habbaniyah askeri kliniği ve Batı Enbar vilayetinde bulunan kliniğe bağlı mühendislik biriminin sabah saatlerinde düzenlenen hava saldırısıyla hedef alındığı ve 7 askerin yaşamını yitirdiği, 13 askerin yaralandığı ifade edilmişti.Salı günü ise Irak Dışişleri Bakanlığı, o gün gerçekleşen iki ölümcül saldırıya ilişkin olarak hem İran Büyükelçisi’ni hem de ABD geçici büyükelçisini Bağdat’a çağırmış ve resmi protesto notlarını iletmişti.
irak
abd
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/19/1104496870_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_0949bd66132c837811f5971c137a6c87.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, irak, bm güvenlik konseyi, dışişleri bakanlığı, abd, i̇ran
