Irak-ABD krizi: ABD geçici büyükelçisi çağrıldı
Irak, ülkenin askeri tıp tesisine düzenlenen ölümcül hava saldırısını protesto etmek amacıyla ABD geçici büyükelçisini çağıracağını duyurdu. 25.03.2026, Sputnik Türkiye
15:45 25.03.2026 (güncellendi: 16:11 25.03.2026)
Irak, ülkenin askeri tıp tesisine düzenlenen ölümcül hava saldırısını protesto etmek amacıyla ABD geçici büyükelçisini çağıracağını duyurdu.
Irak ordusunun çarşamba günü yaptığı açıklamada, Irak Başbakan Muhammed Şiya el-Sudani’nin Dışişleri Bakanlığı’na talimat vererek ABD geçici büyükelçisinin çağrılmasını ve Habbaniyah askeri kliniğine düzenlenen saldırıya ilişkin sert ifadeler içeren resmi bir protesto notu iletilmesini istediği belirtildi.
Açıklamada, saldırı ‘uluslararası hukukun açık bir ihlali ve Irak ile ABD halkları arasındaki ilişkilere zarar veren tam teşekküllü bir suç’ olarak nitelendirildi.

‘Yanıt verme hakkımız saklı’

Irak, BM Şartı uyarınca yanıt verme hakkını saklı tuttuğunu belirterek, kanıt ve detaylı belgelerle desteklenen resmi bir şikayetin BM Güvenlik Konseyi ve BM nezdinde de sunulacağını duyurdu.
Irak Savunma Bakanlığı’nın önceki açıklamasında, Habbaniyah askeri kliniği ve Batı Enbar vilayetinde bulunan kliniğe bağlı mühendislik biriminin sabah saatlerinde düzenlenen hava saldırısıyla hedef alındığı ve 7 askerin yaşamını yitirdiği, 13 askerin yaralandığı ifade edilmişti.
Salı günü ise Irak Dışişleri Bakanlığı, o gün gerçekleşen iki ölümcül saldırıya ilişkin olarak hem İran Büyükelçisi’ni hem de ABD geçici büyükelçisini Bağdat’a çağırmış ve resmi protesto notlarını iletmişti.
