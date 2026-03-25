Pezeşkiyan'dan Türkçe paylaşım: Erdoğan'ın Siyonist rejimi kınama konusundaki kararlı tutumu takdire şayandır
13:44 25.03.2026 (güncellendi: 14:09 25.03.2026)
© Sputnik / Valeriy Şarifulinİran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan
İran Cumhurbaşkanı, Türkçe paylaşımında, "Sayın R.T. Erdoğan’ın saldırgan Siyonist rejimi kınama konusundaki kararlı tutumu takdire şayandır" dedi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'ye 'Siyonist rejimi kınama konusundaki kararlı tutumu' nedeniyle Türkçe olarak şunları kaydetti.
"T.C. Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim Sayın R.T. Erdoğan’ın saldırgan Siyonist rejimi kınama konusundaki kararlı tutumu takdire şayandır. Kardeş Türk milleti, uzun yıllardır İslam ümmetiyle dayanışmada önemli bir rol üstlenmiştir. Bu şerefli yolu, ilahi lütufla birlikte devam edeceğiz."
T.C. Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim Sayın R.T. Erdoğan’ın saldırgan Siyonist rejimi kınama konusundaki kararlı tutumu takdire şayandır.Kardeş Türk milleti, uzun yıllardır İslam ümmetiyle dayanışmada önemli bir rol üstlenmiştir. Bu şerefli yolu, ilahî lütufla birlikte devam edeceğiz— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 25, 2026