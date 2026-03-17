Savaşın 18. günü: Karşılıklı bombalamalar tüm şiddetiyle devam ediyor, Trump'ın Hürmüz çağrısına ülkeler yanaşmıyor

ABD, İsrail ve İran arasında 28 Şubat’ta başlayan savaş, tüm şiddetiyle 18. gününde devam ediyor. Trump'ın Hürmüz Boğazı için istediği savaş gemisi yardımı karşılık görmezken İsrail, Lübnan'a kara harekatına devam ediyor.
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta nükleer müzakereler devam ederken İran'ı vurmasıyla başlayan savaş, Lübnan, Hark Adası ve Hürmüz Boğazı cephelerinde de devam ediyor.
İsrail'in İran'ı hedef alıp dalga dalga yayılan bombardımanı on sekizinci günde devam ederken İran, İsrail dahil Körfez ülkelerindeki ABD üslerini ve bazı ABD şirketlerinin ofislerini hedef alıyor.
İsrail, Lübnan sınırında kara harekatına devam ediyor, İsrail’in 2 Mart'ta Lübnan’a yönelik başlattığı saldırılarda ölü sayısı 886’ya, yaralı sayısı ise 2 bin 141’e yükseldi.
İranlı yetkililerin Trump’ın Orta Doğu özel temsilcisi ve diğer yönetim yetkilileriyle temas kurduğu açıklanırken İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, teması yalanladı:
“Sayın Witkoff ile son temasım, patronunun İran’a karşı bir başka yasa dışı askeri saldırıyla diplomasiyi öldürme kararından önceydi. Bunun aksini iddia eden her söylem, yalnızca petrol piyasasındaki yatırımcıları ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir.”
Laricani Müslüman ülkelere seslendi: "Hangi taraftasınız?"
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Donald Trump’ın’ın İngiltere dahil müttefiklerin bölgede askeri destek sağlamaması halinde NATO’nun geleceğinin tehlikeye girebileceği yönündeki uyarısının ardından, İngiltere’nin Ortadoğu’da daha geniş bir savaşa çekilmeyeceğini söyledi.
