Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260317/trump-yonetiminde-ust-duzey-iran-istifasi-iran-ulusumuza-karsi-tehdit-olusturmuyordu-1104319837.html
Trump yönetiminde üst düzey İran istifası: İran ulusumuza karşı tehdit oluşturmuyordu
Sputnik Türkiye
ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi (NCC) başkanı, savaşın İsrail baskısı nedeniyle başlatıldığını söyleyerek, İran savaşı nedeniyle istifa etti. 17.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-17T17:12+0300
2026-03-17T17:19+0300
dünya
i̇ran
kent
i̇srail
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/11/1104319680_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_edd44506d54a6884d30ba279aba2d770.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/11/1104319680_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_6ad55728e482e5f8297562fccb10f372.jpg
1920
1920
true
Trump yönetiminde üst düzey İran istifası: İran ulusumuza karşı tehdit oluşturmuyordu

17:12 17.03.2026 (güncellendi: 17:19 17.03.2026)
© AP Photo / Jenny KaneJoe Kent
Joe Kent - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2026
Abone ol
ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi (NCC) başkanı, savaşın İsrail baskısı nedeniyle başlatıldığını söyleyerek, İran savaşı nedeniyle istifa etti.
ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi (NCC) başkanı Joseph Kent, İran’daki ABD-İsrail savaşı nedeniyle istifa etti. Kent, X’te Başkan Donald Trump’a yazdığı mektupta, 'İran ulusumuza karşı yakın bir tehdit oluşturmuyordu' dedi.
Kent, Trump yönetiminde kıdemli göreve atanılmadan önce beyaz milliyetçilerle bağlantıları nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı ve mektupta şöyle yazıyor:
'İran’daki süregelen savaşı vicdanım rahat bir şekilde destekleyemem. İran ulusumuza karşı yakın bir tehdit oluşturmuyordu ve bu savaşın, İsrail ve güçlü Amerikan lobisinin baskısı nedeniyle başlatıldığı açıktır.'

'Bu bir yalandı'

Kent ayrıca şöyle devam ediyor:
'Bu yönetimin başlarında, üst düzey İsrailli yetkililer ve Amerikan medyasının etkili isimleri, sizin Önce Amerika platformunuzu tamamen zayıflatan ve İran ile savaşı teşvik eden bir yanlış bilgi kampanyası başlattılar.'
'Bu yankı odası, size İran’ın ABD’ye karşı yakın bir tehdit oluşturduğunu ve şimdi saldırmanız halinde hızlı bir zafer yolunun açık olduğunu inandırmak için kullanıldı.
Bu bir yalandı ve aynı taktik, bizi Irak’ta felaketle sonuçlanan savaşa çeken İsraillilerin kullandığı yöntemle aynıydı; bu savaşta ülkemiz en iyi askerlerinden ve kadınlarından binlercesini kaybetti. Bu hatayı bir daha yapamayız.'
tahran - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2026
DÜNYA
Savaşın 18. günü: Karşılıklı bombalamalar tüm şiddetiyle devam ediyor, Trump'ın Hürmüz çağrısına ülkeler yanaşmıyor
06:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала