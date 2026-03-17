Trump yönetiminde üst düzey İran istifası: İran ulusumuza karşı tehdit oluşturmuyordu
17:12 17.03.2026 (güncellendi: 17:19 17.03.2026)
© AP Photo / Jenny KaneJoe Kent
Abone ol
ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi (NCC) başkanı, savaşın İsrail baskısı nedeniyle başlatıldığını söyleyerek, İran savaşı nedeniyle istifa etti.
ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi (NCC) başkanı Joseph Kent, İran’daki ABD-İsrail savaşı nedeniyle istifa etti. Kent, X’te Başkan Donald Trump’a yazdığı mektupta, 'İran ulusumuza karşı yakın bir tehdit oluşturmuyordu' dedi.
Kent, Trump yönetiminde kıdemli göreve atanılmadan önce beyaz milliyetçilerle bağlantıları nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı ve mektupta şöyle yazıyor:
'İran’daki süregelen savaşı vicdanım rahat bir şekilde destekleyemem. İran ulusumuza karşı yakın bir tehdit oluşturmuyordu ve bu savaşın, İsrail ve güçlü Amerikan lobisinin baskısı nedeniyle başlatıldığı açıktır.'
'Bu bir yalandı'
Kent ayrıca şöyle devam ediyor:
'Bu yönetimin başlarında, üst düzey İsrailli yetkililer ve Amerikan medyasının etkili isimleri, sizin Önce Amerika platformunuzu tamamen zayıflatan ve İran ile savaşı teşvik eden bir yanlış bilgi kampanyası başlattılar.'
'Bu yankı odası, size İran’ın ABD’ye karşı yakın bir tehdit oluşturduğunu ve şimdi saldırmanız halinde hızlı bir zafer yolunun açık olduğunu inandırmak için kullanıldı.
Bu bir yalandı ve aynı taktik, bizi Irak’ta felaketle sonuçlanan savaşa çeken İsraillilerin kullandığı yöntemle aynıydı; bu savaşta ülkemiz en iyi askerlerinden ve kadınlarından binlercesini kaybetti. Bu hatayı bir daha yapamayız.'
After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today.— Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026
I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… pic.twitter.com/prtu86DpEr