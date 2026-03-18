Savaşın 19. günü: ABD Hürmüz'deki İran füzelerini bombalıyor, karşılıklı saldırılar tüm şiddetiyle devam ediyor

İsrail’in merkezinde patlamalar meydana geldi

Channel 12 televizyonu, İsrail ordusunun İran’dan gelen füze saldırısına ilişkin uyarı yayımlamasının ardından, ülkenin merkezindeki Gush Dan bölgesinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

Kanal, en az bir füzenin engellendiğini, ancak parçalanan bir savaş başlığından kopan bazı parçaların yere isabet ettiğini aktardı.

Ayrıca Holon kentinde bazı araçların hasar gördüğüne ve bazılarının alev aldığına dair haberler olduğu belirtildi.