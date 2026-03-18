Savaşın 19. günü: ABD Hürmüz'deki İran füzelerini bombalıyor, karşılıklı saldırılar tüm şiddetiyle devam ediyor

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar, 19. güne girerken füze ve İHA saldırıları şiddetleniyor. İsrail'in 2 Mart'ta Lübnan'a başlattığı saldırıları kara operasyonuna dönüştü. Lübnan'da resmi kaynaklara göre en az 886 kişi hayatını kaybetti.
Enerji ve havayolu sektörleri dünya çapında etkilenirken ABD, Hürmüz Boğazı boyunca İran’a ait füze sahalarına güdümlü bombalar attığını duyurdu.
Körfez ülkeleri engelledikleri İHA ve füze sayılarını açıklama devam ediyor.
Trump tarafından atanmış üst düzey bir ABD terörle mücadele istihbarat yetkilisi, “İran’daki süregelen savaşı vicdanen destekleyemediğini” belirterek aniden istifa etti. Trump ise bu istifayı “iyi bir şey” olarak nitelendirdi.
İran, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. İran'da ayrıca Besic gücü komutanı Gulam Rıza Süleymani'nin de hayatını kaybettiği açıklandı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran halkına yönelik mesajında ‘karşı kararlı direniş’ sözü vererek, “İran milletinin teslim olmasını hayal edenlerin hayali asla gerçekleşmeyecek” dedi.