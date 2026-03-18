Savaşın 19. günü: ABD Hürmüz'deki İran füzelerini bombalıyor, karşılıklı saldırılar tüm şiddetiyle devam ediyor
Savaşın 19. günü: ABD Hürmüz'deki İran füzelerini bombalıyor, karşılıklı saldırılar tüm şiddetiyle devam ediyor
ABD ile İsrail'in İran ve Lübnan'a saldırıları 19. güne girerken karşılıklı hava saldırıları devam ediyor. İsrail ve İran'da şiddetli patlamalar duyulurken... 18.03.2026, Sputnik Türkiye
Savaşın 19. günü: ABD Hürmüz'deki İran füzelerini bombalıyor, karşılıklı saldırılar tüm şiddetiyle devam ediyor

06:36 18.03.2026
ABD ile İsrail'in İran ve Lübnan'a saldırıları 19. güne girerken karşılıklı hava saldırıları devam ediyor. İsrail ve İran'da şiddetli patlamalar duyulurken İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin hayatını kaybettiği açıklandı.
ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar, 19. güne girerken füze ve İHA saldırıları şiddetleniyor. İsrail'in 2 Mart'ta Lübnan'a başlattığı saldırıları kara operasyonuna dönüştü. Lübnan'da resmi kaynaklara göre en az 886 kişi hayatını kaybetti.
Enerji ve havayolu sektörleri dünya çapında etkilenirken ABD, Hürmüz Boğazı boyunca İran’a ait füze sahalarına güdümlü bombalar attığını duyurdu.
Körfez ülkeleri engelledikleri İHA ve füze sayılarını açıklama devam ediyor.
Trump tarafından atanmış üst düzey bir ABD terörle mücadele istihbarat yetkilisi, “İran’daki süregelen savaşı vicdanen destekleyemediğini” belirterek aniden istifa etti. Trump ise bu istifayı “iyi bir şey” olarak nitelendirdi.
İran, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. İran'da ayrıca Besic gücü komutanı Gulam Rıza Süleymani'nin de hayatını kaybettiği açıklandı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran halkına yönelik mesajında ‘karşı kararlı direniş’ sözü vererek, “İran milletinin teslim olmasını hayal edenlerin hayali asla gerçekleşmeyecek” dedi.

Orta Doğu'daki savaşta yaşanan son gelişmeler Sputnik Türkiye'nin canlı anlatımında:

06:53 18.03.2026
İran'ın füze saldırısı nedeniyle Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan'da 2 kişi öldü
İsrail basını, İran'ın düzenlediği füze saldırısı nedeniyle Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan'da 2 kişinin öldüğünü bildirdi.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, füzelerin önlenmesi esnasında ortaya çıkan şarapnel parçaları dahil 20 yerin isabet aldığını aktardı.
İran'ın kullandığı çok başlıklı füze nedeniyle Tel Aviv'de bir tren istasyonu, Ramat Gan bölgesindeki bir binada ve Ultra-Ortodoks Yahudilerin yaşadığı Bnei Barak bölgesi başta olmak üzere birçok noktada hasar oluştuğu aktarıldı.
İsrailli devlet televizyonu KAN, Tel Aviv'deki istasyonun hasar görmesi üzerine tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğunu kaydetti.
© AA / Mostafa Alkharouf
Ramat Gan - Sputnik Türkiye
© AA / Mostafa Alkharouf
06:48 18.03.2026
İsrail’in merkezinde patlamalar meydana geldi
Channel 12 televizyonu, İsrail ordusunun İran’dan gelen füze saldırısına ilişkin uyarı yayımlamasının ardından, ülkenin merkezindeki Gush Dan bölgesinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.
Kanal, en az bir füzenin engellendiğini, ancak parçalanan bir savaş başlığından kopan bazı parçaların yere isabet ettiğini aktardı.
Ayrıca Holon kentinde bazı araçların hasar gördüğüne ve bazılarının alev aldığına dair haberler olduğu belirtildi.
06:46 18.03.2026
Hamas, Laricani'nin ölümü nedeniyle taziye mesajı yayımladı
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik devam eden saldırılarının "tüm bölgeyi hedef alan bir suç" olduğu belirtildi.
İsrail'in saldırılarıyla tüm bölgenin istikrarının tehdit edildiğine dikkat çekilen açıklamada, başkent Tahran'da düzenlenen "hain saldırı sonucu" Laricani'nin, oğlu ve diğer bazı arkadaşlarıyla yaşamını yitirmesi dolayısıyla İran halkına taziyede bulunuldu.
İran makamları, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani'nin, 17 Mart Salı günü sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda oğlu Murteza, yardımcısı Alirıza Beyat, Konsey Sekreterliği çalışanları ve birkaç korumasıyla öldüğünü açıklamıştı.
Ali Laricani - Sputnik Türkiye
© REUTERS Aziz Taher
06:45 18.03.2026
ABD üssünün bulunduğu Erbil Havalimanı yakınında art arda şiddetli patlama sesleri duyuldu
ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınlarında art arda şiddetli 3 patlama sesi duyuldu, etkisiz hale getirilen bir kamikaze insansız hava aracı (İHA) yerleşim yerindeki parka düştü.
Hava savunma sistemleri faaliyete geçti.
Peş peşe patlama sesleri duyulan kentte bir İHA etkisiz hale getirildiği açıklandı.
06:43 18.03.2026
İsrail ordusu, sabah saatlerinde Lübnan'ın güneyine yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu
