Trump’tan NATO ‘müttefiklerine’ Hürmüz çıkışı: Kimseye ihtiyacımız yok, asla da yoktu
18:31 17.03.2026 (güncellendi: 18:44 17.03.2026)
© REUTERS Kevin Lamarque
ABD Başkanı Trump, ülkelerin üst üste Hürmüz Boğazı’na yönelik bir askeri operasyonuna katılmayacakları yönende açıklamalar gelirken, “Artık NATO ülkelerinin yardımına ‘ihtiyacımız’ yok, hatta bunu istemiyoruz, asla da yoktu” dedi.
Yunanistan ve İtalya’nın ardından Fransa da Hürmüz Boğazı’na yönelik bir askeri operasyona katılmayacağını söyledikten sonra ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından NATO müttefiklerine sert çıktı.
Trump, “ABD, Orta Doğu’da İran’daki ‘terörist rejime’ karşı yürüttüğümüz askeri operasyona NATO’daki ‘müttefiklerimizin’ çoğunun katılmak istemediği konusunda bilgilendirildi. Oysa neredeyse tüm ülkeler yaptığımız şeyin doğru olduğu ve İran’ın hiçbir şekilde, hiçbir biçimde nükleer silaha sahip olmasına izin verilmemesi gerektiği konusunda güçlü şekilde hemfikirdi” derken ekledi:
'Onlar bizim için hiçbir şey yapmıyor'
Bu tutumları beni şaşırtmadı, çünkü NATO’yu her zaman tek yönlü bir düzen olarak gördüm, bu ülkelere her yıl yüz milyarlarca dolar harcayarak koruma sağlıyoruz, ancak onlar bizim için, özellikle ihtiyaç anında, hiçbir şey yapmıyorlar.
Neyse ki İran’ın askeri gücünü büyük ölçüde yok ettik, donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, hava savunma ve radar sistemleri yok ve belki de en önemlisi, neredeyse her düzeydeki liderleri artık yok. Bir daha bize, Orta Doğu’daki müttefiklerimize ya da dünyaya tehdit oluşturamayacaklar!
Bu askeri başarıyı elde ettiğimiz için artık NATO ülkelerinin yardımına ‘ihtiyacımız’ yok, hatta bunu istemiyoruz, asla da yoktu! Aynı durum Japonya, Avustralya ve Güney Kore için de geçerli. Aslında, dünyanın açık ara en güçlü ülkesi olan Amerika Birleşik Devletleri’nin Başkanı olarak konuşuyorum: Hiç kimsenin yardımına ihtiyacımız yok!