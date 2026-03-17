Netanyahu: Laricani’yi ve Besic komutanı öldürdük, rejimi zayıflatıyoruz, ayaklanın

Netanyahu: Laricani’yi ve Besic komutanı öldürdük, rejimi zayıflatıyoruz, ayaklanın

İsrail Başbakanı Netanyahu, sosyal medya hesabından yeni videolu mesajında Ali Laricani ve Basij komutanını ortadan kaldırdık. Bu rejimi zayıflatıyoruz"...

2026-03-17T16:46+0300

2026-03-17T16:46+0300

2026-03-17T16:56+0300

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail’in İran içinde yüksek düzeyli hedefe yönelik bir operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu ve üst düzey isim Ali Laricani ile Besic milislerinin komutanının öldürüldüğünü söyledi.Netanyahu, X hesabından kamuya yaptığı açıklamada bu operasyonu İran rejimine ve güvenlik aygıtına karşı yürütülen daha geniş kapsamlı bir kampanyanın parçası olarak nitelendirdi. Laricani’nin ‘İran’daki güç yapısında, İslam Devrim Muhafızları ile birlikte merkezi bir rol oynadığını ve Besic güçlerinin iç baskıdan sorumlu olduğunu’ öne sürdü.Farsça altyazıyla paylaşılan mesajda Netanyahu, şunları söyledi:“Bu rejimi zayıflatıyoruz; umudumuz, İran halkına onu devretme şansı vermek.”'Çok daha fazla sürpriz planlıyoruz'Netanyahu, İran halkının Nevroz’unu kutlarken ‘birçok başka sürpriz olacağını’ söyledi ve İran halkına ‘ayaklanma’ çağrısı yaparak, “Onlara kaderlerini kendi ellerine alma şansı veriyoruz” dedi.Netanyahu, İsrail’in İran içindeki operasyonlarının devam ettiğini ve İsrail Hava Kuvvetleri tarafından yürütülen hava hareketlerini ve insansız hava aracı (dron) saldırılarını içerdiğini doğruladı.Aynı zamanda bu 'operasyonların hemen sonuç vermeyeceğini, ancak uzun vadede dengeleri değiştirebileceğini' söyleyerek ton değişikliğine gitti. Kampanyanın anında sonuç vermeyeceğini vurguladı, ancak uzun vadede dengeleri değiştirebileceğini öne sürdü.Netanyahu ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ile yakın koordinasyon içinde olduklarını ve Donald Trump ile doğrudan görüşmeler yaptığını açıkladı. Olası bir tırmanmaya karşı uyarıda bulunan Netanyahu, “çok daha fazla sürpriz” planlandığını söyledi. Detay vermekten kaçındı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

benjamin netanyahu, i̇ran, i̇srail, x, haberler