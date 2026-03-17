Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260317/netanyahu-laricaniyi-ve-besic-komutani-oldurduk-rejimi-zayiflatiyoruz-1104319086.html
Netanyahu: Laricani’yi ve Besic komutanı öldürdük, rejimi zayıflatıyoruz, ayaklanın
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Netanyahu, sosyal medya hesabından yeni videolu mesajında Ali Laricanive Basij komutanını ortadan kaldırdık. Bu rejimi zayıflatıyoruz”... 17.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-17T16:46+0300
2026-03-17T16:56+0300
dünya
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/11/1104318882_23:0:382:202_1920x0_80_0_0_a4b2cd7747d391a76e696e11ce7c154a.png
i̇ran
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/11/1104318882_68:0:337:202_1920x0_80_0_0_38550057fe57d9d16197446091242a90.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
16:46 17.03.2026 (güncellendi: 16:56 17.03.2026)
Netanyahu
Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2026
Abone ol
İsrail Başbakanı Netanyahu, sosyal medya hesabından yeni videolu mesajında Ali Laricanive Basij komutanını ortadan kaldırdık. Bu rejimi zayıflatıyoruz” ifadelerini kullandı. İran halkına 'ayaklanma' çağrısı yapan Netanyahu, ayrıca "Çok daha fazla sürpriz planlıyoruz" dedi.
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail’in İran içinde yüksek düzeyli hedefe yönelik bir operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu ve üst düzey isim Ali Laricani ile Besic milislerinin komutanının öldürüldüğünü söyledi.
Netanyahu, X hesabından kamuya yaptığı açıklamada bu operasyonu İran rejimine ve güvenlik aygıtına karşı yürütülen daha geniş kapsamlı bir kampanyanın parçası olarak nitelendirdi. Laricani’nin ‘İran’daki güç yapısında, İslam Devrim Muhafızları ile birlikte merkezi bir rol oynadığını ve Besic güçlerinin iç baskıdan sorumlu olduğunu’ öne sürdü.
Farsça altyazıyla paylaşılan mesajda Netanyahu, şunları söyledi:
“Bu rejimi zayıflatıyoruz; umudumuz, İran halkına onu devretme şansı vermek.”

'Çok daha fazla sürpriz planlıyoruz'

Netanyahu, İran halkının Nevroz’unu kutlarken ‘birçok başka sürpriz olacağını’ söyledi ve İran halkına ‘ayaklanma’ çağrısı yaparak, “Onlara kaderlerini kendi ellerine alma şansı veriyoruz” dedi.
Netanyahu, İsrail’in İran içindeki operasyonlarının devam ettiğini ve İsrail Hava Kuvvetleri tarafından yürütülen hava hareketlerini ve insansız hava aracı (dron) saldırılarını içerdiğini doğruladı.
Aynı zamanda bu 'operasyonların hemen sonuç vermeyeceğini, ancak uzun vadede dengeleri değiştirebileceğini' söyleyerek ton değişikliğine gitti. Kampanyanın anında sonuç vermeyeceğini vurguladı, ancak uzun vadede dengeleri değiştirebileceğini öne sürdü.Netanyahu ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ile yakın koordinasyon içinde olduklarını ve Donald Trump ile doğrudan görüşmeler yaptığını açıkladı.
Olası bir tırmanmaya karşı uyarıda bulunan Netanyahu, “çok daha fazla sürpriz” planlandığını söyledi. Detay vermekten kaçındı.
Ali Laricani - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2026
DÜNYA
12:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
Sohbetler
