Netanyahu: Sokağa çıkın, sizi koruyacağız
Netanyahu: Sokağa çıkın, sizi koruyacağız
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran'a yönelik saldırılar devam ederken, doğrudan İran halkına seslenerek "sokağa çıkın, sizi koruyacağız" ifadelerini... 18.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-18T03:04+0300
2026-03-18T03:04+0300
2026-03-18T03:04+0300
İsrail Başbakanlık Ofisi’nin açıklamasına göre İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Tel Aviv’de bulunan Kirya’da, Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Mossad Direktörü David Barnea ile birlikte üst düzey güvenlik toplantısı gerçekleştirdi.Toplantı sonrası yaptığı açıklamada Netanyahu, İranlı yetkililer Ali Laricani ve Gulam Rıza Süleymani’ye yönelik ve ölümle sonuçlanan suikastları hatırlattı.ABD ile birlikte İran’a saldırılar düzenlediklerini vurgulayan Netanyahu, İsrail uçaklarının şehir meydanları ve kavşaklarda İranlı yetkilileri hedef almaya devam ettiğini söyledi.Nevruz Bayramı’nın yaklaştığını belirten Netanyahu, İran halkına “Kutlamaya devam edin. Biz yukarıdan izliyoruz” sözleriyle seslenerek dolaylı şekilde kitlesel gösteri çağrısı yaptı. Açıklamasının sonunda ise çağrısını netleştirerek, “Sokağa çıkın, sizi koruyacağız” dedi.
i̇ran
i̇srail
tel aviv
ortadoğu, yisrael katz, eyal zamir, ali laricani, i̇ran, i̇srail, tel aviv, mossad
ortadoğu, yisrael katz, eyal zamir, ali laricani, i̇ran, i̇srail, tel aviv, mossad
Netanyahu: Sokağa çıkın, sizi koruyacağız
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran’a yönelik saldırılar devam ederken, doğrudan İran halkına seslenerek “sokağa çıkın, sizi koruyacağız” ifadelerini kullandı.
İsrail Başbakanlık Ofisi’nin açıklamasına göre İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Tel Aviv’de bulunan Kirya’da, Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Mossad Direktörü David Barnea ile birlikte üst düzey güvenlik toplantısı gerçekleştirdi.
Toplantı sonrası yaptığı açıklamada Netanyahu, İranlı yetkililer Ali Laricani ve Gulam Rıza Süleymani’ye yönelik ve ölümle sonuçlanan suikastları hatırlattı.ABD ile birlikte İran’a saldırılar düzenlediklerini vurgulayan Netanyahu, İsrail uçaklarının şehir meydanları ve kavşaklarda İranlı yetkilileri hedef almaya devam ettiğini söyledi.
Nevruz Bayramı’nın yaklaştığını belirten Netanyahu, İran halkına “Kutlamaya devam edin. Biz yukarıdan izliyoruz” sözleriyle seslenerek dolaylı şekilde kitlesel gösteri çağrısı yaptı. Açıklamasının sonunda ise çağrısını netleştirerek, “Sokağa çıkın, sizi koruyacağız” dedi.