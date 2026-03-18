Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260318/netanyahu-sokaga-cikin-sizi-koruyacagiz-1104328238.html
Netanyahu: Sokağa çıkın, sizi koruyacağız
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran’a yönelik saldırılar devam ederken, doğrudan İran halkına seslenerek “sokağa çıkın, sizi koruyacağız” ifadelerini... 18.03.2026, Sputnik Türkiye
dünya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0e/1103496481_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5616f392ec820910965f6abfe08d69ee.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0e/1103496481_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3046800907bcab676c878320f52b70e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, yisrael katz, eyal zamir, ali laricani, i̇ran, i̇srail, tel aviv, mossad
03:04 18.03.2026
© AA / Mostafa BassimBenjamin Netanyahu
© AA / Mostafa Bassim
Abone ol
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran’a yönelik saldırılar devam ederken, doğrudan İran halkına seslenerek “sokağa çıkın, sizi koruyacağız” ifadelerini kullandı.
İsrail Başbakanlık Ofisi’nin açıklamasına göre İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Tel Aviv’de bulunan Kirya’da, Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Mossad Direktörü David Barnea ile birlikte üst düzey güvenlik toplantısı gerçekleştirdi.
Toplantı sonrası yaptığı açıklamada Netanyahu, İranlı yetkililer Ali Laricani ve Gulam Rıza Süleymani’ye yönelik ve ölümle sonuçlanan suikastları hatırlattı.ABD ile birlikte İran’a saldırılar düzenlediklerini vurgulayan Netanyahu, İsrail uçaklarının şehir meydanları ve kavşaklarda İranlı yetkilileri hedef almaya devam ettiğini söyledi.
Nevruz Bayramı’nın yaklaştığını belirten Netanyahu, İran halkına “Kutlamaya devam edin. Biz yukarıdan izliyoruz” sözleriyle seslenerek dolaylı şekilde kitlesel gösteri çağrısı yaptı. Açıklamasının sonunda ise çağrısını netleştirerek, “Sokağa çıkın, sizi koruyacağız” dedi.
DÜNYA
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала