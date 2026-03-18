Netanyahu: Sokağa çıkın, sizi koruyacağız

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran'a yönelik saldırılar devam ederken, doğrudan İran halkına seslenerek "sokağa çıkın, sizi koruyacağız" ifadelerini... 18.03.2026, Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanlık Ofisi’nin açıklamasına göre İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Tel Aviv’de bulunan Kirya’da, Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Mossad Direktörü David Barnea ile birlikte üst düzey güvenlik toplantısı gerçekleştirdi.Toplantı sonrası yaptığı açıklamada Netanyahu, İranlı yetkililer Ali Laricani ve Gulam Rıza Süleymani’ye yönelik ve ölümle sonuçlanan suikastları hatırlattı.ABD ile birlikte İran’a saldırılar düzenlediklerini vurgulayan Netanyahu, İsrail uçaklarının şehir meydanları ve kavşaklarda İranlı yetkilileri hedef almaya devam ettiğini söyledi.Nevruz Bayramı’nın yaklaştığını belirten Netanyahu, İran halkına “Kutlamaya devam edin. Biz yukarıdan izliyoruz” sözleriyle seslenerek dolaylı şekilde kitlesel gösteri çağrısı yaptı. Açıklamasının sonunda ise çağrısını netleştirerek, “Sokağa çıkın, sizi koruyacağız” dedi.

