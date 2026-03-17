Miçotakis: Yunanistan, Hürmüz Boğazı’na askeri olarak karışmayacak
Yunanistan Başbakanı ayrıca, Yunanistan'da nükleer enerji tartışmasının açılması gerektiğini belirtti. 17.03.2026, Sputnik Türkiye
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ABD merkezli Bloomberg’in Atina’da düzenlediği bir konferans kapsamında gazeteci Francine Lacqua ile yaptığı görüşmede, Ortadoğu’daki gelişmeler ve enerji konularına değindi. Miçotakis, Atina’nın Hürmüz Boğazı’nda hiçbir askeri operasyona katılmayacağı yönündeki duruşunu yineledi.
Hürmüz Boğazı: Atina katılmayacak
Miçotakis, “Doğu Akdeniz, Avrupa’nın en öncelikli konusu olmalı” diyerek, Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’a sağladığı savunma desteğine de değindi. Ayrıca ‘Asperis’ operasyonuna atıfta bulundu ve operasyonun belirli bir alanı kapsadığını, şimdilik genişletilmeyeceğini belirtti.
Ülke askeri olarak katılmasa da Miçotakis, “Bölgede Yunan gemileri bulunuyor ve bu nedenle ilgimiz büyük. Şu anda daha fazla müdahil olmayacağız. Bunun gerçekleşmesi için birleşik bir Avrupa kararı gerekli” ifadelerini kullandı.
Trump, 'Bazı ülkeler istekli değil’ demişti
Trump, dün bazı ülkelerin Hürmüz Boğazı’nı açmaya yardım etme konusunda istekli olmadığını söylemişti:
40 yıldır sizi biz koruyoruz ve siz işin içine girmek istemiyorsunuz. Bazıları buna çok istekli, bazıları ise değil. Uzun, uzun yıllardır yardım ettiğimiz ülkeler var. Onları korkunç dış tehditlerden koruduk ve onlar o kadar da istekli değil. Ve bu isteklilik düzeyi benim için önemli.
‘Küçük nükleer reaktörler’ planı
Miçotakis, Hürmüz Boğazı’nın savaşın gidişatı açısından önemine değinerek şunları söyledi:
Hiç kimse savaşın ne kadar süreceğini bilmiyor, ancak süre uzadıkça maliyet artacak. Yunanistan bugüne kadar krizin etkilerini enerji karışımı sayesinde görmedi. Mevcut müdahalelerin ötesinde, Avrupa genelinde enerji üzerine daha kapsamlı bir tartışma yapılmalı.