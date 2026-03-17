Miçotakis: Yunanistan, Hürmüz Boğazı’na askeri olarak karışmayacak

Yunanistan Başbakanı ayrıca, Yunanistan’da nükleer enerji tartışmasının açılması gerektiğini belirtti. 17.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-17T15:36+0300

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ABD merkezli Bloomberg’in Atina’da düzenlediği bir konferans kapsamında gazeteci Francine Lacqua ile yaptığı görüşmede, Ortadoğu’daki gelişmeler ve enerji konularına değindi. Miçotakis, Atina’nın Hürmüz Boğazı’nda hiçbir askeri operasyona katılmayacağı yönündeki duruşunu yineledi.Hürmüz Boğazı: Atina katılmayacakMiçotakis, “Doğu Akdeniz, Avrupa’nın en öncelikli konusu olmalı” diyerek, Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’a sağladığı savunma desteğine de değindi. Ayrıca ‘Asperis’ operasyonuna atıfta bulundu ve operasyonun belirli bir alanı kapsadığını, şimdilik genişletilmeyeceğini belirtti.Ülke askeri olarak katılmasa da Miçotakis, “Bölgede Yunan gemileri bulunuyor ve bu nedenle ilgimiz büyük. Şu anda daha fazla müdahil olmayacağız. Bunun gerçekleşmesi için birleşik bir Avrupa kararı gerekli” ifadelerini kullandı.Trump, 'Bazı ülkeler istekli değil’ demiştiTrump, dün bazı ülkelerin Hürmüz Boğazı’nı açmaya yardım etme konusunda istekli olmadığını söylemişti: ‘Küçük nükleer reaktörler’ planıMiçotakis, Hürmüz Boğazı’nın savaşın gidişatı açısından önemine değinerek şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260317/savasin-18-gunu-karsilikli-bombalamalar-tum-siddetiyle-devam-ediyor-trumpin-hurmuz-cagrisina-1104299768.html

