https://anlatilaninotesi.com.tr/20250504/deprem-firtinasi-dinmiyor-kutahya-bir-kez-daha-salladi-1095896788.html
Deprem fırtınası dinmiyor: Kütahya bir kez daha sallandı
Deprem fırtınası dinmiyor: Kütahya bir kez daha sallandı
Sputnik Türkiye
kütahya deprem
2025-05-04T09:02+0300
2025-05-04T09:02+0300
2025-05-04T11:58+0300
son depremler
son dakika
kütahya
deprem
son depremler
deprem fırtınası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671611_0:279:2650:1770_1920x0_80_0_0_30f4bd94a3e9f80b4b5d7cae2b55ee94.png
21 Nisan'dan bu yana deprem fırtınasına yakalanan Kütahya gece 02:53'te 4 büyüklüğünde bir deprem yaşadı.Kütahya'da bir deprem dahaKütahya'da AFAD'ın açıklamasına göre gece 02:53'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gece saatleri olmasına rağmen birçok insanı uykusundan uyandıran depremin merkez üssü yine Simav'dı.Kütahya'da kaç tane deprem oldu?Kütahya'nın Simav ilçesinde 19 Nisan'dan bu yana büyüklükleri 4 ve üzeri de olan çok sayıda deprem meydana geldi. Büyüklüğü 4'ün üzerinde olan depremler şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/istanbulda-hissedilen-bir-deprem-meydana-geldi-1095885912.html
kütahya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671611_0:30:2650:2018_1920x0_80_0_0_8c42be51cc90ac8642418a56fc86c0ac.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
deprem mi oldu, son dakika deprem, sallandık mı, kütahya salladı mı, depremler kütahya
deprem mi oldu, son dakika deprem, sallandık mı, kütahya salladı mı, depremler kütahya
Deprem fırtınası dinmiyor: Kütahya bir kez daha sallandı
09:02 04.05.2025 (güncellendi: 11:58 04.05.2025)
19 Nisan'dan bu yana 4 ve üzeri birçok depremin meydana geldiği Kütahya'da gece saatlerinde de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü yine Simav ilçesi.
21 Nisan'dan bu yana deprem fırtınasına yakalanan Kütahya gece 02:53'te 4 büyüklüğünde bir deprem yaşadı.
Kütahya'da bir deprem daha
Kütahya'da AFAD'ın açıklamasına göre gece 02:53'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gece saatleri olmasına rağmen birçok insanı uykusundan uyandıran depremin merkez üssü yine Simav'dı.
Kütahya'da kaç tane deprem oldu?
Kütahya'nın Simav ilçesinde 19 Nisan'dan bu yana büyüklükleri 4 ve üzeri de olan çok sayıda deprem meydana geldi. Büyüklüğü 4'ün üzerinde olan depremler şöyle:
29 Nisan'da
00:24'de 3.6 büyüklüğünde ve 05:50'de 3.6 büyüklüğünde