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Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
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Deprem fırtınası dinmiyor: Kütahya bir kez daha sallandı
Deprem fırtınası dinmiyor: Kütahya bir kez daha sallandı
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kütahya deprem
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son depremler
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kütahya
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21 Nisan'dan bu yana deprem fırtınasına yakalanan Kütahya gece 02:53'te 4 büyüklüğünde bir deprem yaşadı.Kütahya'da bir deprem dahaKütahya'da AFAD'ın açıklamasına göre gece 02:53'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gece saatleri olmasına rağmen birçok insanı uykusundan uyandıran depremin merkez üssü yine Simav'dı.Kütahya'da kaç tane deprem oldu?Kütahya'nın Simav ilçesinde 19 Nisan'dan bu yana büyüklükleri 4 ve üzeri de olan çok sayıda deprem meydana geldi. Büyüklüğü 4'ün üzerinde olan depremler şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/istanbulda-hissedilen-bir-deprem-meydana-geldi-1095885912.html
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deprem mi oldu, son dakika deprem, sallandık mı, kütahya salladı mı, depremler kütahya

Deprem fırtınası dinmiyor: Kütahya bir kez daha sallandı

09:02 04.05.2025 (güncellendi: 11:58 04.05.2025)
© Fotoğrafdeprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2025
© Fotoğraf
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19 Nisan'dan bu yana 4 ve üzeri birçok depremin meydana geldiği Kütahya'da gece saatlerinde de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü yine Simav ilçesi.
21 Nisan'dan bu yana deprem fırtınasına yakalanan Kütahya gece 02:53'te 4 büyüklüğünde bir deprem yaşadı.

Kütahya'da bir deprem daha

Kütahya'da AFAD'ın açıklamasına göre gece 02:53'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gece saatleri olmasına rağmen birçok insanı uykusundan uyandıran depremin merkez üssü yine Simav'dı.

Kütahya'da kaç tane deprem oldu?

Kütahya'nın Simav ilçesinde 19 Nisan'dan bu yana büyüklükleri 4 ve üzeri de olan çok sayıda deprem meydana geldi. Büyüklüğü 4'ün üzerinde olan depremler şöyle:
21 Nisan'da 4.3 büyüklüğünde
25 Nisan'da 4.5 büyüklüğünde
25 Nisan'da 4.6 büyüklüğünde
29 Nisan'da 00:24'de 3.6 büyüklüğünde ve 05:50'de 3.6 büyüklüğünde
1 Mayıs'ta 4.2 büyüklüğünde
2 Mayıs'ta 4.2 büyüklüğünde
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