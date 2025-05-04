https://anlatilaninotesi.com.tr/20250504/deprem-firtinasi-dinmiyor-kutahya-bir-kez-daha-salladi-1095896788.html

Deprem fırtınası dinmiyor: Kütahya bir kez daha sallandı

Deprem fırtınası dinmiyor: Kütahya bir kez daha sallandı

Sputnik Türkiye

kütahya deprem

2025-05-04T09:02+0300

2025-05-04T09:02+0300

2025-05-04T11:58+0300

son depremler

son dakika

kütahya

deprem

son depremler

deprem fırtınası

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21 Nisan'dan bu yana deprem fırtınasına yakalanan Kütahya gece 02:53'te 4 büyüklüğünde bir deprem yaşadı.Kütahya'da bir deprem dahaKütahya'da AFAD'ın açıklamasına göre gece 02:53'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gece saatleri olmasına rağmen birçok insanı uykusundan uyandıran depremin merkez üssü yine Simav'dı.Kütahya'da kaç tane deprem oldu?Kütahya'nın Simav ilçesinde 19 Nisan'dan bu yana büyüklükleri 4 ve üzeri de olan çok sayıda deprem meydana geldi. Büyüklüğü 4'ün üzerinde olan depremler şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/istanbulda-hissedilen-bir-deprem-meydana-geldi-1095885912.html

kütahya

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