https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/istanbulda-hissedilen-bir-deprem-meydana-geldi-1095885912.html
İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyüklüğünü açıkladı
İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyüklüğünü açıkladı
Sputnik Türkiye
Son dakika deprem... 6.2'lik depremle sarsılan İstanbul'da bugün öğle saatlerinde hissedilen bir deprem daha gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi, depremin merkez... 03.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-03T11:39+0300
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İstanbul'dan hissedilen yeni bir deprem meydana geldi. 23 Nisan'da 6.2 büyüklüğünde gerçekleşen deprem sonrasında Marmara Denizi'nde sık sık artçı depremler meydana geliyor. Depreme ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi farklı deprem büyüklükleri açıkladı. Kandilli Rasathanesi'nde göre Silivri açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 11.36'da gerçekleşen depremin derinliği 14.7 kilometre olarak ölçüldü.AFAD'a göre depremin büyüklüğü 3.7 ve merkez üssü Marmaraereğlisi Tekirdağ. Depremin derinliği ise 18 kilometre olarak kaydedildi.Deprem İstanbul'un farklı ilçelerinden hissedildi. Kısa süreli sarsıntı vatandaşlar arasında endişeye yol açtı. Uzmanlar, sarsıntının küçük ölçekli ve olağan olduğunu belirtiyor.Ahmet Ercan: Kaçışmaya gerek yokDeprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:“Bugün Silivri açıklarında M6.2’lik deprem odağının bu kez batıda, M.Ereğlisi yönünde M4,0 en küçük boyutta deprem oldu. Sönümlenen ana depremin artçısı. Her şey olağan, kaçışmaya gerek yok.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/afad-ve-kandilli-duyurdu-istanbul-aciklarinda-deprem-1095861579.html
i̇stanbul
silivri
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İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyüklüğünü açıkladı
11:39 03.05.2025 (güncellendi: 12:18 03.05.2025)
Ayrıntılar geliyor
Son dakika deprem... 6.2'lik depremle sarsılan İstanbul'da bugün öğle saatlerinde hissedilen bir deprem daha gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi, depremin merkez üssünü Silivri açıkları ve büyüklüğünü 4 olarak açıkladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin büyüklüğünü 3.7 olarak kayıtlara geçti.
İstanbul'dan hissedilen yeni bir deprem meydana geldi. 23 Nisan'da 6.2 büyüklüğünde gerçekleşen deprem sonrasında Marmara Denizi'nde sık sık artçı depremler meydana geliyor. Depreme ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi farklı deprem büyüklükleri açıkladı.
Kandilli Rasathanesi'nde göre Silivri açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 11.36'da gerçekleşen depremin derinliği 14.7 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD'a göre depremin büyüklüğü 3.7 ve merkez üssü Marmaraereğlisi Tekirdağ. Depremin derinliği ise 18 kilometre olarak kaydedildi.
Deprem İstanbul'un farklı ilçelerinden hissedildi.
Kısa süreli sarsıntı vatandaşlar arasında endişeye yol açtı. Uzmanlar, sarsıntının küçük ölçekli ve olağan olduğunu belirtiyor.
Ahmet Ercan: Kaçışmaya gerek yok
Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Bugün Silivri açıklarında M6.2’lik deprem odağının bu kez batıda, M.Ereğlisi yönünde M4,0 en küçük boyutta deprem oldu. Sönümlenen ana depremin artçısı. Her şey olağan, kaçışmaya gerek yok.”