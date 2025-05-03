https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/istanbulda-hissedilen-bir-deprem-meydana-geldi-1095885912.html

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyüklüğünü açıkladı

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyüklüğünü açıkladı

Sputnik Türkiye

Son dakika deprem... 6.2'lik depremle sarsılan İstanbul'da bugün öğle saatlerinde hissedilen bir deprem daha gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi, depremin merkez... 03.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-03T11:39+0300

2025-05-03T11:39+0300

2025-05-03T12:18+0300

son depremler

deprem

i̇stanbul

silivri

marmara denizi

kandilli rasathanesi

afad

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671955_0:279:2650:1770_1920x0_80_0_0_920bf12d9f1969ebcd36047e57ac816b.png

İstanbul'dan hissedilen yeni bir deprem meydana geldi. 23 Nisan'da 6.2 büyüklüğünde gerçekleşen deprem sonrasında Marmara Denizi'nde sık sık artçı depremler meydana geliyor. Depreme ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi farklı deprem büyüklükleri açıkladı. Kandilli Rasathanesi'nde göre Silivri açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 11.36'da gerçekleşen depremin derinliği 14.7 kilometre olarak ölçüldü.AFAD'a göre depremin büyüklüğü 3.7 ve merkez üssü Marmaraereğlisi Tekirdağ. Depremin derinliği ise 18 kilometre olarak kaydedildi.Deprem İstanbul'un farklı ilçelerinden hissedildi. Kısa süreli sarsıntı vatandaşlar arasında endişeye yol açtı. Uzmanlar, sarsıntının küçük ölçekli ve olağan olduğunu belirtiyor.Ahmet Ercan: Kaçışmaya gerek yokDeprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:“Bugün Silivri açıklarında M6.2’lik deprem odağının bu kez batıda, M.Ereğlisi yönünde M4,0 en küçük boyutta deprem oldu. Sönümlenen ana depremin artçısı. Her şey olağan, kaçışmaya gerek yok.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/afad-ve-kandilli-duyurdu-istanbul-aciklarinda-deprem-1095861579.html

i̇stanbul

silivri

marmara denizi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem istanbul, son dakika deprem istanbul, deprem istanbul son dakika, deprem son dakika istanbul, deprem mi oldu, son depremler istanbul, deprem mi oldu istanbul, afad deprem son dakika, istanbul'da son dakika deprem, depremmi oldu