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Kütahya'da art arda depremler: AFAD 4.6 büyüklüğünü duyurdu, Simav ve çevresinde okullar tatil edildi
Kütahya'da art arda depremler: AFAD 4.6 büyüklüğünü duyurdu, Simav ve çevresinde okullar tatil edildi
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin çeşitli yerlerinden son dakika deprem haberleri geliyor. Güne depremle başlayan Kütahya'da peşi sıra depremler meydana geldi. Afet ve Acil Durum... 25.04.2025, Sputnik Türkiye
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Kütahya, sabah saatlerinde art arda gelen 3 depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, ilk sarsıntı saat 07.23’te, Simav ilçesinde, 4.5 büyüklüğünde meydana geldi. Bu depremin yerin 8.81 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.4.5'lik depremi 3.9'luk deprem izledi. Saatler 10.20’yi gösterdiğinde ise aynı bölgede bu kez 4.6 büyüklüğünde üçüncü bir deprem daha kaydedildi. İkinci depremin ise 12.17 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.AFAD, ilk depremin ardından yaptığı açıklamada, “Simav ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.Kütahya'da okullar tatil mi?Kütahya Valisi Musa Işın ayrıca Simav ve çevresindeki köylerde okulların bir gün tatil edildiğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/istanbulda-bir-deprem-daha-oldu-afad-buyuklugunu-paylasti-1095672884.html
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kütahya deprem, simav depremi, 4.6 büyüklüğünde deprem, 4.5 büyüklüğünde deprem, afad deprem açıklaması, kütahya son dakika deprem, simav sarsıntı, deprem derinliği, art arda depremler, simav fay hattı, kütahya deprem haberleri
kütahya deprem, simav depremi, 4.6 büyüklüğünde deprem, 4.5 büyüklüğünde deprem, afad deprem açıklaması, kütahya son dakika deprem, simav sarsıntı, deprem derinliği, art arda depremler, simav fay hattı, kütahya deprem haberleri

Kütahya'da art arda depremler: AFAD 4.6 büyüklüğünü duyurdu, Simav ve çevresinde okullar tatil edildi

10:30 25.04.2025 (güncellendi: 10:47 25.04.2025)
© AASon dakika deprem
Son dakika deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2025
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Türkiye'nin çeşitli yerlerinden son dakika deprem haberleri geliyor. Güne depremle başlayan Kütahya'da peşi sıra depremler meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'da 4.6 büyüklüğünde gerçekleştiğini açıkladı. Kentte bugün 3 deprem meydana geldi. Simav ve çevresindeki köylerde okullar bir gün tatil edildi.
Kütahya, sabah saatlerinde art arda gelen 3 depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, ilk sarsıntı saat 07.23’te, Simav ilçesinde, 4.5 büyüklüğünde meydana geldi. Bu depremin yerin 8.81 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
4.5'lik depremi 3.9'luk deprem izledi. Saatler 10.20’yi gösterdiğinde ise aynı bölgede bu kez 4.6 büyüklüğünde üçüncü bir deprem daha kaydedildi. İkinci depremin ise 12.17 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
AFAD, ilk depremin ardından yaptığı açıklamada, “Simav ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

Kütahya'da okullar tatil mi?

Kütahya Valisi Musa Işın ayrıca Simav ve çevresindeki köylerde okulların bir gün tatil edildiğini bildirdi.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2025
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