https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/kutahyada-art-arda-depremler-afad-46-buyuklugunu-duyurdu-1095674191.html

Kütahya'da art arda depremler: AFAD 4.6 büyüklüğünü duyurdu, Simav ve çevresinde okullar tatil edildi

Kütahya'da art arda depremler: AFAD 4.6 büyüklüğünü duyurdu, Simav ve çevresinde okullar tatil edildi

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin çeşitli yerlerinden son dakika deprem haberleri geliyor. Güne depremle başlayan Kütahya'da peşi sıra depremler meydana geldi. Afet ve Acil Durum... 25.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-25T10:30+0300

2025-04-25T10:30+0300

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son depremler

afad

kütahya

deprem

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Kütahya, sabah saatlerinde art arda gelen 3 depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, ilk sarsıntı saat 07.23’te, Simav ilçesinde, 4.5 büyüklüğünde meydana geldi. Bu depremin yerin 8.81 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.4.5'lik depremi 3.9'luk deprem izledi. Saatler 10.20’yi gösterdiğinde ise aynı bölgede bu kez 4.6 büyüklüğünde üçüncü bir deprem daha kaydedildi. İkinci depremin ise 12.17 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.AFAD, ilk depremin ardından yaptığı açıklamada, “Simav ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.Kütahya'da okullar tatil mi?Kütahya Valisi Musa Işın ayrıca Simav ve çevresindeki köylerde okulların bir gün tatil edildiğini bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/istanbulda-bir-deprem-daha-oldu-afad-buyuklugunu-paylasti-1095672884.html

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