https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/deprem-firtinasi-suruyor-kutahyada-deprem-1095840204.html

Deprem fırtınası sürüyor: Kütahya'da deprem

Deprem fırtınası sürüyor: Kütahya'da deprem

Sputnik Türkiye

19 Nisan'dan bu yana Kütahya da deprem hareketliliği yaşayan iller arasında. AFAD kentte 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 01.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-01T14:52+0300

2025-05-01T14:52+0300

2025-05-01T14:57+0300

son depremler

kütahya

afad

deprem

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Yaklaşık 15 gündür Kütahya’yı saran deprem fırtınası, büyüklükleri 4’ün üzerinde pek çok sarsıntı ile devam ediyor. Kütahya'da yeni deprem: 4.2 ile sarsıldıKentte bugün 14.38'de yeni bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu.Kütahya'da kaç tane deprem oldu?Kütahya'nın Simav ilçesinde 19 Nisan'dan bu yana büyüklükleri 4 ve üzeri de olan çok sayıda deprem meydana geldi. Büyüklüğü 4'ün üzerinde olan depremler şöyle:21 Nisan'da 4.3 büyüklüğünde25 Nisan'da 4.5 büyüklüğünde25 Nisan'da 4.6 büyüklüğünde29 Nisan'da 00:24'de 3.6 büyüklüğünde ve 05:50'de 3.6 büyüklüğünde

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/kutahya-deprem-firtinasina-yakalandi-buyuk-deprem-olur-mu-1095764250.html

kütahya

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