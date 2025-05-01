https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/deprem-firtinasi-suruyor-kutahyada-deprem-1095840204.html
Deprem fırtınası sürüyor: Kütahya'da deprem
Deprem fırtınası sürüyor: Kütahya'da deprem
Sputnik Türkiye
19 Nisan'dan bu yana Kütahya da deprem hareketliliği yaşayan iller arasında. AFAD kentte 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 01.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-01T14:52+0300
2025-05-01T14:52+0300
2025-05-01T14:57+0300
son depremler
kütahya
afad
deprem
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Yaklaşık 15 gündür Kütahya’yı saran deprem fırtınası, büyüklükleri 4’ün üzerinde pek çok sarsıntı ile devam ediyor. Kütahya'da yeni deprem: 4.2 ile sarsıldıKentte bugün 14.38'de yeni bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu.Kütahya'da kaç tane deprem oldu?Kütahya'nın Simav ilçesinde 19 Nisan'dan bu yana büyüklükleri 4 ve üzeri de olan çok sayıda deprem meydana geldi. Büyüklüğü 4'ün üzerinde olan depremler şöyle:21 Nisan'da 4.3 büyüklüğünde25 Nisan'da 4.5 büyüklüğünde25 Nisan'da 4.6 büyüklüğünde29 Nisan'da 00:24'de 3.6 büyüklüğünde ve 05:50'de 3.6 büyüklüğünde
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/kutahya-deprem-firtinasina-yakalandi-buyuk-deprem-olur-mu-1095764250.html
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kütahya, afad, deprem
Deprem fırtınası sürüyor: Kütahya'da deprem
14:52 01.05.2025 (güncellendi: 14:57 01.05.2025)
Ayrıntılar geliyor
19 Nisan'dan bu yana Kütahya da deprem hareketliliği yaşayan iller arasında. AFAD kentte 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Yaklaşık 15 gündür Kütahya’yı saran deprem fırtınası, büyüklükleri 4’ün üzerinde pek çok sarsıntı ile devam ediyor.
Kütahya'da yeni deprem: 4.2 ile sarsıldı
Kentte bugün 14.38'de yeni bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu.
Kütahya'da kaç tane deprem oldu?
Kütahya'nın Simav ilçesinde 19 Nisan'dan bu yana büyüklükleri 4 ve üzeri de olan çok sayıda deprem meydana geldi. Büyüklüğü 4'ün üzerinde olan depremler şöyle:
29 Nisan'da 00:24'de 3.6 büyüklüğünde ve 05:50'de 3.6 büyüklüğünde