https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/kutahyada-45-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1095671163.html

Kütahya, Simav'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kütahya, Simav'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Sputnik Türkiye

AFAD, Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 7.23 sıralarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 25.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-25T07:34+0300

2025-04-25T07:34+0300

2025-04-25T08:01+0300

son depremler

kütahya

deprem

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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Acil Durum ve Afet Yönetimi Başkanlığı, bugün sabah saat 07.23'te Kütahya'nın Simav bölgesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliğinin 8.81 km olduğu kaydedildi.Depremin merkez üssü Simav, Kütahya olarak belirlenirken, saat 7.29'da 3.9 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı kaydedildi. İkinci sarsıntının derinliği 11.6 km olarak belirtildi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 07.23'te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadeleri kullanıldı.

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kütahya, deprem, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)