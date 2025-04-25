https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/kutahyada-45-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1095671163.html
Kütahya, Simav'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kütahya, Simav'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
AFAD, Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 7.23 sıralarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 25.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-25T07:34+0300
2025-04-25T07:34+0300
2025-04-25T08:01+0300
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deprem
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Acil Durum ve Afet Yönetimi Başkanlığı, bugün sabah saat 07.23'te Kütahya'nın Simav bölgesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliğinin 8.81 km olduğu kaydedildi.Depremin merkez üssü Simav, Kütahya olarak belirlenirken, saat 7.29'da 3.9 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı kaydedildi. İkinci sarsıntının derinliği 11.6 km olarak belirtildi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 07.23'te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/artcilar-devam-ediyor-marmarada-39-buyuklugunde-deprem-1095666944.html
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kütahya, deprem, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
kütahya, deprem, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
Kütahya, Simav'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
07:34 25.04.2025 (güncellendi: 08:01 25.04.2025)
AFAD, Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 7.23 sıralarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Acil Durum ve Afet Yönetimi Başkanlığı, bugün sabah saat 07.23'te Kütahya'nın Simav bölgesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliğinin 8.81 km olduğu kaydedildi.
Depremin merkez üssü Simav, Kütahya olarak belirlenirken, saat 7.29'da 3.9 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı kaydedildi. İkinci sarsıntının derinliği 11.6 km olarak belirtildi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 07.23'te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadeleri kullanıldı.