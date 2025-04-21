https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/kutahyada-43-buyuklugunde-deprem--1095567241.html

Kütahya'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını duyurdu. Olayda can ve mal kaybı hakkında henüz... 21.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-21T20:34+0300

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türki̇ye

kütahya

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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Kütahya'nın Simav ilçesi saat 20.24'te 4.3 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem yerin 13.43 kilometre derinliğinde meydana geldi. Şu ana kadar depremle ilgili herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. Yetkililer, bölgede incelemelerini sürdürürken, halkın sakin olmaları ve yetkili kurumların uyarılarını takip etmeleri istendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250420/afad-duyurdu-egede-41-buyuklugunde-deprem-1095528744.html

türki̇ye

kütahya

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kütahya, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)