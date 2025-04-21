https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/kutahyada-43-buyuklugunde-deprem--1095567241.html
Kütahya'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını duyurdu. Olayda can ve mal kaybı hakkında henüz... 21.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-21T20:34+0300
2025-04-21T20:34+0300
2025-04-21T21:35+0300
türki̇ye
kütahya
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Kütahya'nın Simav ilçesi saat 20.24'te 4.3 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem yerin 13.43 kilometre derinliğinde meydana geldi. Şu ana kadar depremle ilgili herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. Yetkililer, bölgede incelemelerini sürdürürken, halkın sakin olmaları ve yetkili kurumların uyarılarını takip etmeleri istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250420/afad-duyurdu-egede-41-buyuklugunde-deprem-1095528744.html
türki̇ye
kütahya
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kütahya, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
kütahya, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
Kütahya'da 4.3 büyüklüğünde deprem
20:34 21.04.2025 (güncellendi: 21:35 21.04.2025)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını duyurdu. Olayda can ve mal kaybı hakkında henüz bilgi paylaşılmazken sarsıntı saat 20.24'te meydana geldi.
Kütahya'nın Simav ilçesi saat 20.24'te 4.3 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem yerin 13.43 kilometre derinliğinde meydana geldi. Şu ana kadar depremle ilgili herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. Yetkililer, bölgede incelemelerini sürdürürken, halkın sakin olmaları ve yetkili kurumların uyarılarını takip etmeleri istendi.