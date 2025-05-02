https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/kutahyada-deprem-firtinasi-suruyor-1551de-bir-deprem-daha-meydana-geldi-1095871188.html

Kütahya'da deprem fırtınası sürüyor: 15:51'de bir deprem daha meydana geldi

Kütahya'da deprem fırtınası sürüyor: 15:51'de bir deprem daha meydana geldi

Sputnik Türkiye

kütahya deprem

2025-05-02T16:05+0300

2025-05-02T16:05+0300

2025-05-02T16:09+0300

son depremler

deprem

kütahya

son depremler

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Kütahya'da geçen haftadan bu yana devam eden sismik hareketlilik sürüyor. Kütahya'da deprem mi oldu?Simav ilçesinde saat 15.51'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Sarsıntı 12,55 kilometre derinlikte gerçekleşti.Kütahya'da depremlerKütahya'nın Simav ilçesinde 19 Nisan'dan bu yana büyüklükleri 4 ve üzeri de olan çok sayıda deprem meydana geldi. Büyüklüğü 4'ün üzerinde olan depremler şöyle:21 Nisan'da 4.3 büyüklüğünde25 Nisan'da 4.5 büyüklüğünde25 Nisan'da 4.6 büyüklüğünde29 Nisan'da 00:24'de 3.6 büyüklüğünde ve 05:50'de 3.6 büyüklüğünde2 Mayıs'ta ise 4.2 büyüklüğünde

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