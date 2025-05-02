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Kütahya'da deprem fırtınası sürüyor: 15:51'de bir deprem daha meydana geldi
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Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
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Kütahya'da deprem fırtınası sürüyor: 15:51'de bir deprem daha meydana geldi
Kütahya'da deprem fırtınası sürüyor: 15:51'de bir deprem daha meydana geldi
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kütahya deprem
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Kütahya'da geçen haftadan bu yana devam eden sismik hareketlilik sürüyor. Kütahya'da deprem mi oldu?Simav ilçesinde saat 15.51'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Sarsıntı 12,55 kilometre derinlikte gerçekleşti.Kütahya'da depremlerKütahya'nın Simav ilçesinde 19 Nisan'dan bu yana büyüklükleri 4 ve üzeri de olan çok sayıda deprem meydana geldi. Büyüklüğü 4'ün üzerinde olan depremler şöyle:21 Nisan'da 4.3 büyüklüğünde25 Nisan'da 4.5 büyüklüğünde25 Nisan'da 4.6 büyüklüğünde29 Nisan'da 00:24'de 3.6 büyüklüğünde ve 05:50'de 3.6 büyüklüğünde2 Mayıs'ta ise 4.2 büyüklüğünde
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deprem mi oldu, son dakika deprem, sallandık mı, kütahya salladı mı, depremler kütahya

Kütahya'da deprem fırtınası sürüyor: 15:51'de bir deprem daha meydana geldi

16:05 02.05.2025 (güncellendi: 16:09 02.05.2025)
© Fotoğrafdeprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2025
© Fotoğraf
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Ayrıntılar geliyor
AFAD, Kütahya Simav'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kentte yaklaşık 15 gündür deprem fırtınası yaşanıyor. 4'ün üzerinde çok sayıda deprem meydana geldi.
Kütahya'da geçen haftadan bu yana devam eden sismik hareketlilik sürüyor.

Kütahya'da deprem mi oldu?

Simav ilçesinde saat 15.51'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Sarsıntı 12,55 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kütahya'da depremler

Kütahya'nın Simav ilçesinde 19 Nisan'dan bu yana büyüklükleri 4 ve üzeri de olan çok sayıda deprem meydana geldi. Büyüklüğü 4'ün üzerinde olan depremler şöyle:
21 Nisan'da 4.3 büyüklüğünde
25 Nisan'da 4.5 büyüklüğünde
25 Nisan'da 4.6 büyüklüğünde
29 Nisan'da 00:24'de 3.6 büyüklüğünde ve 05:50'de 3.6 büyüklüğünde
2 Mayıs'ta ise 4.2 büyüklüğünde
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