https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/kutahyada-deprem-firtinasi-suruyor-1551de-bir-deprem-daha-meydana-geldi-1095871188.html
Kütahya'da deprem fırtınası sürüyor: 15:51'de bir deprem daha meydana geldi
Kütahya'da deprem fırtınası sürüyor: 15:51'de bir deprem daha meydana geldi
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kütahya deprem
2025-05-02T16:05+0300
2025-05-02T16:05+0300
2025-05-02T16:09+0300
son depremler
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Kütahya'da geçen haftadan bu yana devam eden sismik hareketlilik sürüyor. Kütahya'da deprem mi oldu?Simav ilçesinde saat 15.51'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Sarsıntı 12,55 kilometre derinlikte gerçekleşti.Kütahya'da depremlerKütahya'nın Simav ilçesinde 19 Nisan'dan bu yana büyüklükleri 4 ve üzeri de olan çok sayıda deprem meydana geldi. Büyüklüğü 4'ün üzerinde olan depremler şöyle:21 Nisan'da 4.3 büyüklüğünde25 Nisan'da 4.5 büyüklüğünde25 Nisan'da 4.6 büyüklüğünde29 Nisan'da 00:24'de 3.6 büyüklüğünde ve 05:50'de 3.6 büyüklüğünde2 Mayıs'ta ise 4.2 büyüklüğünde
kütahya
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deprem mi oldu, son dakika deprem, sallandık mı, kütahya salladı mı, depremler kütahya
deprem mi oldu, son dakika deprem, sallandık mı, kütahya salladı mı, depremler kütahya
Kütahya'da deprem fırtınası sürüyor: 15:51'de bir deprem daha meydana geldi
16:05 02.05.2025 (güncellendi: 16:09 02.05.2025)
Ayrıntılar geliyor
AFAD, Kütahya Simav'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kentte yaklaşık 15 gündür deprem fırtınası yaşanıyor. 4'ün üzerinde çok sayıda deprem meydana geldi.
Kütahya'da geçen haftadan bu yana devam eden sismik hareketlilik sürüyor.
Kütahya'da deprem mi oldu?
Simav ilçesinde saat 15.51'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Sarsıntı 12,55 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Kütahya'nın Simav ilçesinde 19 Nisan'dan bu yana büyüklükleri 4 ve üzeri de olan çok sayıda deprem meydana geldi. Büyüklüğü 4'ün üzerinde olan depremler şöyle:
29 Nisan'da 00:24'de 3.6 büyüklüğünde ve 05:50'de 3.6 büyüklüğünde
2 Mayıs'ta ise 4.2 büyüklüğünde