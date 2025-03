https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/bakanligin-listesine-girmisti-sucukta-hile-yapan-30-yillik-sirket-konkordato-ilan-etti-1094939305.html

Bakanlığın listesine girmişti: Sucukta hile yapan 30 yıllık şirket konkordato ilan etti

Bakanlığın listesine girmişti: Sucukta hile yapan 30 yıllık şirket konkordato ilan etti

30 yıllık sucuk üretimi yapan ve ekim ayında bakanlığı taklit ve tağşiş listesine gören firma tüketicinin güvenini zedeleyince ekonomik sıkıntıya girdi. Şirket... 28.03.2025, Sputnik Türkiye

Üç kuşaktır Afyonkarahisar'da sucuk, kavurma ve pastırma üretimi yapan aile şirketi Has Küçük Et, geçtiğimiz ekim ayında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş listesi listesine girdi. Bu süreçte itibarı zedelenen ve tüketicinin güvenini kaybeden firma, girdiği ekonomik boğazdan çıkamadı ve konkordato ilan etti. Borçlarını yapılandırmak için mahkemeye başvuran şirkete üç ay süre verildi. Dana sucuğunda hile yaptıkları belirlendiTarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde Afyonkarahisar'da faaliyet gösteren Has Küçük Et firmasının dana sucuğunda kanatlı eti kullandığı belirlenmişti. Listenin kamuoyuna açıklanmasının ardından ise şirket ekonomik sıkıntılıya girerken borçlarını da ödeyememeye başladı. Firma bunun üzerine Afyonkarahisar 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato başvurusu yaptı. Firma, et sektöründe yaşanan güven kaybı ve ekonomik zorluklar nedeniyle borçlarını yapılandırmak adına yasal süreci başlattı.Üç ay süresi varMahkeme, şirketin konkordato başvurusu üzerine 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Aynı dava kapsamında, Has Küçük Et'in yanı sıra Danam Et Gıda Tarım Hayvancılık Limited Şirketi ve şirket yetkilileri Halis Küçük ile Hasan Küçük de yer alıyor. Mahkeme, alacaklıların 7 gün içinde konkordato talebine itiraz edebileceğini duyurdu.

