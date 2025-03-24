Taklit ve tağşiş listesi yenilendi: Sucukta deri, siyah çayda boya ve peynirde bitkisel yağ tespit edildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
7 dk
GÜNDEM ÖZEL
Fethi Yılmaz ve Güçlü Özgan'la Gündem Özel
13:07
172 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Yazar Barış Güven: 'Artık bir yazar olarak rakibiniz başka kitaplar değildir, cep telefonlarıdır'
16:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Türk edebiyatının modern klasik yazarı Seyfettin Araç: 'Kendine meydan okuyan bir okumayı çok seviyorum'
17:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
9 dk
GÜNDEM ÖZEL
Mehmet Metiner'den Abdullah Gül eleştirisi: Durduğu yeri çok iyi biliyoruz
21:10
167 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
8 dk
SEYİR HALİ
Ahmet Davutoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki: "Siyaset mühendisliği"
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
İBB soruşturmasında tutuklama kararları
09:07
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Avukat Onur Cingil: "Hukuken izahı olmayan bir süreç yaşanıyor"
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/taklit-ve-tagsis-listesi-yenilendi-sucukta-deri-siyah-cayda-boya-ve-peynirde-bitkisel-yag-tespit-1094810278.html
Taklit ve tağşiş listesi yenilendi: Sucukta deri, siyah çayda boya ve peynirde bitkisel yağ tespit edildi
Taklit ve tağşiş listesi yenilendi: Sucukta deri, siyah çayda boya ve peynirde bitkisel yağ tespit edildi
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, sahte gıda denetimlerinde çarpıcı sonuçlara ulaştı. Et ürünlerinde tek tırnaklı eti (at ve eşek eti), zeytinyağında tohum yağı... 24.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-24T12:47+0300
2025-03-24T12:47+0300
türki̇ye
tarım ve orman bakanlığı
taklit
taklit ürün
taklit tağşiş listesi
sucuk
kırmızı et
peynir
eşek eti
at eti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/13/1089418105_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_26390531a6215b7d2daa7c9c4d061d9a.jpg
Tarım ve Orman Bakanlığı, sahte gıdalarla mücadele kapsamında yürüttüğü denetimlerde yeni bir taklit ve tağşiş listesi yayımladı. Denetimler sırasında özellikle et ürünlerinde dikkat çeken bulgulara rastlandı. Adana’daki bir kasapta satılan et ürünlerinde tek tırnaklı hayvan eti, yani at ve eşek eti tespit edildi. Listede yer alan en yaygın hilelerden biri de zeytinyağlarında görüldü. İzmir, Aydın ve Gaziantep’te piyasaya sunulan birçok "natürel sızma zeytinyağı" ürününün içine tohum yağları karıştırıldığı belirlendi.Süt ve süt ürünleri kategorisinde de sahtekarlıklar dikkat çekti. Kahramanmaraş’ta satışa sunulan bazı tam yağlı kaşar peynirlerinde, etikette belirtilen yağ oranının altında değerler saptandı. Ayrıca bazı örneklerde hayvansal yağ yerine bitkisel yağ kullanıldığı anlaşıldı.Sucukta deri dokusu ve gıda boyasıKonya’da faaliyet gösteren bazı firmaların sucuk ürünlerinde ciddi uygunsuzluklar tespit edildi. Ürünlerin içeriğinde gıda boyası, deri dokusu ve mekanik ayrılmış kanatlı etinin kullanıldığı belirlendi.Taklit ve Tağşişli Ürünlerin Listesi YayınlandıDenetimlerde uygunsuzluk tespit edilen firmalar arasında şunlar yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/yediginiz-peynire-dikkat-taklit-ve-tagsis-listesine-9-peynir-markasi-eklendi-1094398748.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/13/1089418105_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_6d51524e6804d01c9342c1591b851d44.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tarım ve orman bakanlığı taklit ve tağşiş listesi, 2025 taklit ve tağşiş listesi, gıda sahtekarlığı, sahte gıda ürünleri, gıda denetimleri, hileli gıda ürünleri, gıda güvenliği, sahte zeytinyağı, zeytinyağında tohum yağı, sahte peynir, peynirde bitkisel yağ, sahte sucuk, sucukta deri dokusu, sucukta kanatlı eti, ette at eti, ette eşek eti, tek tırnaklı hayvan eti, gıda boyası tespiti, çayda gıda boyası, baharatlarda yabancı madde, gıda hileleri, taklit ve tağşiş ürünler, gıda ürünlerinde hile, gıda sahtekarlığı listesi, tarım bakanlığı ifşa listesi, hileli ürünler listesi
tarım ve orman bakanlığı taklit ve tağşiş listesi, 2025 taklit ve tağşiş listesi, gıda sahtekarlığı, sahte gıda ürünleri, gıda denetimleri, hileli gıda ürünleri, gıda güvenliği, sahte zeytinyağı, zeytinyağında tohum yağı, sahte peynir, peynirde bitkisel yağ, sahte sucuk, sucukta deri dokusu, sucukta kanatlı eti, ette at eti, ette eşek eti, tek tırnaklı hayvan eti, gıda boyası tespiti, çayda gıda boyası, baharatlarda yabancı madde, gıda hileleri, taklit ve tağşiş ürünler, gıda ürünlerinde hile, gıda sahtekarlığı listesi, tarım bakanlığı ifşa listesi, hileli ürünler listesi

Taklit ve tağşiş listesi yenilendi: Sucukta deri, siyah çayda boya ve peynirde bitkisel yağ tespit edildi

12:47 24.03.2025
© AAPeynir
Peynir - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2025
© AA
Abone ol
Tarım ve Orman Bakanlığı, sahte gıda denetimlerinde çarpıcı sonuçlara ulaştı. Et ürünlerinde tek tırnaklı eti (at ve eşek eti), zeytinyağında tohum yağı, peynirde düşük yağ oranı, sucukta deri dokusu tespit edildi. Gıda güvenliği açısından büyük risk taşıyan bu ürünler kamuoyuyla paylaşıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, sahte gıdalarla mücadele kapsamında yürüttüğü denetimlerde yeni bir taklit ve tağşiş listesi yayımladı. Denetimler sırasında özellikle et ürünlerinde dikkat çeken bulgulara rastlandı. Adana’daki bir kasapta satılan et ürünlerinde tek tırnaklı hayvan eti, yani at ve eşek eti tespit edildi. Listede yer alan en yaygın hilelerden biri de zeytinyağlarında görüldü. İzmir, Aydın ve Gaziantep’te piyasaya sunulan birçok "natürel sızma zeytinyağı" ürününün içine tohum yağları karıştırıldığı belirlendi.
Süt ve süt ürünleri kategorisinde de sahtekarlıklar dikkat çekti. Kahramanmaraş’ta satışa sunulan bazı tam yağlı kaşar peynirlerinde, etikette belirtilen yağ oranının altında değerler saptandı. Ayrıca bazı örneklerde hayvansal yağ yerine bitkisel yağ kullanıldığı anlaşıldı.

Sucukta deri dokusu ve gıda boyası

Konya’da faaliyet gösteren bazı firmaların sucuk ürünlerinde ciddi uygunsuzluklar tespit edildi. Ürünlerin içeriğinde gıda boyası, deri dokusu ve mekanik ayrılmış kanatlı etinin kullanıldığı belirlendi.
Taklit ve Tağşişli Ürünlerin Listesi Yayınlandı
Denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen firmalar arasında şunlar yer aldı:
Aktürk Sağlık Gıda (Mahbuba Tea Siyah Çay): Gıda boyası tespiti
Kral Baharatları (Agah Kekik): Yabancı madde tespiti
Hilal Hayvansal Ürünler (Edremit Dünyası Zeytinyağı): Tohum yağı karıştırılması
Seçkin Adıyaman, Halil Gökkaya, E.A.T Tarım (çeşitli zeytinyağları): Tohum yağı içerikli ürünler
Rezzan Gıda (Tadım Gurme Kaşar Peyniri): Bitkisel yağ kullanımı
Kısmetoğlu Beyti Et (sucuklar): Gıda boyası, deri dokusu ve kanatlı eti karışımı
Ezine peyniri - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2025
TÜRKİYE
Yediğiniz peynire dikkat: Taklit ve tağşiş listesine 9 peynir markası eklendi
11 Mart, 16:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала