Taklit ve tağşiş listesi yenilendi: Sucukta deri, siyah çayda boya ve peynirde bitkisel yağ tespit edildi

Taklit ve tağşiş listesi yenilendi: Sucukta deri, siyah çayda boya ve peynirde bitkisel yağ tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, sahte gıda denetimlerinde çarpıcı sonuçlara ulaştı. Et ürünlerinde tek tırnaklı eti (at ve eşek eti), zeytinyağında tohum yağı...

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/13/1089418105_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_26390531a6215b7d2daa7c9c4d061d9a.jpg

Tarım ve Orman Bakanlığı, sahte gıdalarla mücadele kapsamında yürüttüğü denetimlerde yeni bir taklit ve tağşiş listesi yayımladı. Denetimler sırasında özellikle et ürünlerinde dikkat çeken bulgulara rastlandı. Adana’daki bir kasapta satılan et ürünlerinde tek tırnaklı hayvan eti, yani at ve eşek eti tespit edildi. Listede yer alan en yaygın hilelerden biri de zeytinyağlarında görüldü. İzmir, Aydın ve Gaziantep’te piyasaya sunulan birçok "natürel sızma zeytinyağı" ürününün içine tohum yağları karıştırıldığı belirlendi.Süt ve süt ürünleri kategorisinde de sahtekarlıklar dikkat çekti. Kahramanmaraş’ta satışa sunulan bazı tam yağlı kaşar peynirlerinde, etikette belirtilen yağ oranının altında değerler saptandı. Ayrıca bazı örneklerde hayvansal yağ yerine bitkisel yağ kullanıldığı anlaşıldı.Sucukta deri dokusu ve gıda boyasıKonya’da faaliyet gösteren bazı firmaların sucuk ürünlerinde ciddi uygunsuzluklar tespit edildi. Ürünlerin içeriğinde gıda boyası, deri dokusu ve mekanik ayrılmış kanatlı etinin kullanıldığı belirlendi.Taklit ve Tağşişli Ürünlerin Listesi YayınlandıDenetimlerde uygunsuzluk tespit edilen firmalar arasında şunlar yer aldı:

2025

