https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/taklit-ve-tagsis-listesi-yenilendi-sucukta-deri-siyah-cayda-boya-ve-peynirde-bitkisel-yag-tespit-1094810278.html
Taklit ve tağşiş listesi yenilendi: Sucukta deri, siyah çayda boya ve peynirde bitkisel yağ tespit edildi
Taklit ve tağşiş listesi yenilendi: Sucukta deri, siyah çayda boya ve peynirde bitkisel yağ tespit edildi
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Tarım ve Orman Bakanlığı, sahte gıda denetimlerinde çarpıcı sonuçlara ulaştı. Et ürünlerinde tek tırnaklı eti (at ve eşek eti), zeytinyağında tohum yağı... 24.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-24T12:47+0300
2025-03-24T12:47+0300
2025-03-24T12:47+0300
türki̇ye
tarım ve orman bakanlığı
taklit
taklit ürün
taklit tağşiş listesi
sucuk
kırmızı et
peynir
eşek eti
at eti
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Tarım ve Orman Bakanlığı, sahte gıdalarla mücadele kapsamında yürüttüğü denetimlerde yeni bir taklit ve tağşiş listesi yayımladı. Denetimler sırasında özellikle et ürünlerinde dikkat çeken bulgulara rastlandı. Adana’daki bir kasapta satılan et ürünlerinde tek tırnaklı hayvan eti, yani at ve eşek eti tespit edildi. Listede yer alan en yaygın hilelerden biri de zeytinyağlarında görüldü. İzmir, Aydın ve Gaziantep’te piyasaya sunulan birçok "natürel sızma zeytinyağı" ürününün içine tohum yağları karıştırıldığı belirlendi.Süt ve süt ürünleri kategorisinde de sahtekarlıklar dikkat çekti. Kahramanmaraş’ta satışa sunulan bazı tam yağlı kaşar peynirlerinde, etikette belirtilen yağ oranının altında değerler saptandı. Ayrıca bazı örneklerde hayvansal yağ yerine bitkisel yağ kullanıldığı anlaşıldı.Sucukta deri dokusu ve gıda boyasıKonya’da faaliyet gösteren bazı firmaların sucuk ürünlerinde ciddi uygunsuzluklar tespit edildi. Ürünlerin içeriğinde gıda boyası, deri dokusu ve mekanik ayrılmış kanatlı etinin kullanıldığı belirlendi.Taklit ve Tağşişli Ürünlerin Listesi YayınlandıDenetimlerde uygunsuzluk tespit edilen firmalar arasında şunlar yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/yediginiz-peynire-dikkat-taklit-ve-tagsis-listesine-9-peynir-markasi-eklendi-1094398748.html
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tarım ve orman bakanlığı taklit ve tağşiş listesi, 2025 taklit ve tağşiş listesi, gıda sahtekarlığı, sahte gıda ürünleri, gıda denetimleri, hileli gıda ürünleri, gıda güvenliği, sahte zeytinyağı, zeytinyağında tohum yağı, sahte peynir, peynirde bitkisel yağ, sahte sucuk, sucukta deri dokusu, sucukta kanatlı eti, ette at eti, ette eşek eti, tek tırnaklı hayvan eti, gıda boyası tespiti, çayda gıda boyası, baharatlarda yabancı madde, gıda hileleri, taklit ve tağşiş ürünler, gıda ürünlerinde hile, gıda sahtekarlığı listesi, tarım bakanlığı ifşa listesi, hileli ürünler listesi
Taklit ve tağşiş listesi yenilendi: Sucukta deri, siyah çayda boya ve peynirde bitkisel yağ tespit edildi
Tarım ve Orman Bakanlığı, sahte gıda denetimlerinde çarpıcı sonuçlara ulaştı. Et ürünlerinde tek tırnaklı eti (at ve eşek eti), zeytinyağında tohum yağı, peynirde düşük yağ oranı, sucukta deri dokusu tespit edildi. Gıda güvenliği açısından büyük risk taşıyan bu ürünler kamuoyuyla paylaşıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, sahte gıdalarla mücadele kapsamında yürüttüğü denetimlerde yeni bir taklit ve tağşiş listesi yayımladı. Denetimler sırasında özellikle et ürünlerinde dikkat çeken bulgulara rastlandı. Adana’daki bir kasapta satılan et ürünlerinde tek tırnaklı hayvan eti, yani at ve eşek eti tespit edildi. Listede yer alan en yaygın hilelerden biri de zeytinyağlarında görüldü. İzmir, Aydın ve Gaziantep’te piyasaya sunulan birçok "natürel sızma zeytinyağı" ürününün içine tohum yağları karıştırıldığı belirlendi.
Süt ve süt ürünleri kategorisinde de sahtekarlıklar dikkat çekti. Kahramanmaraş’ta satışa sunulan bazı tam yağlı kaşar peynirlerinde, etikette belirtilen yağ oranının altında değerler saptandı. Ayrıca bazı örneklerde hayvansal yağ yerine bitkisel yağ kullanıldığı anlaşıldı.
Sucukta deri dokusu ve gıda boyası
Konya’da faaliyet gösteren bazı firmaların sucuk ürünlerinde ciddi uygunsuzluklar tespit edildi. Ürünlerin içeriğinde gıda boyası, deri dokusu ve mekanik ayrılmış kanatlı etinin kullanıldığı belirlendi.
Taklit ve Tağşişli Ürünlerin Listesi Yayınlandı
Denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen firmalar arasında şunlar yer aldı:
Aktürk Sağlık Gıda (Mahbuba Tea Siyah Çay): Gıda boyası tespiti
Kral Baharatları (Agah Kekik): Yabancı madde tespiti
Hilal Hayvansal Ürünler (Edremit Dünyası Zeytinyağı): Tohum yağı karıştırılması
Seçkin Adıyaman, Halil Gökkaya, E.A.T Tarım (çeşitli zeytinyağları): Tohum yağı içerikli ürünler
Rezzan Gıda (Tadım Gurme Kaşar Peyniri): Bitkisel yağ kullanımı
Kısmetoğlu Beyti Et (sucuklar): Gıda boyası, deri dokusu ve kanatlı eti karışımı