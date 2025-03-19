Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyon: Gözaltı kararı verildi, polis baskın yaptı, evi aranıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde konutuna yapılan polis baskınıyla birlikte, basın danışmanı Murat Ongun da dahil 106 kişi gözaltına alındı. İmamoğlu, sürece dair ilk açıklamasında, "Milletimizin iradesini gasp etmeye çalışanlara boyun eğmeyeceğim" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu ve ekibine operasyon düzenlendi. Sabahın erken saatlerinde, yaklaşık 20 polis aracıyla İmamoğlu’nun konutuna baskın yapıldı. Polis ekiplerinin konutta arama yaptığı bildirildi.
CHP'den ilk açıklama: ‘Evine 20 araç dolusu polis geldi’
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ekrem İmamoğlu’nun konutuna 20 araç dolusu polis geldiğini duyurdu. Günaydın, operasyonun siyasi bir hamle olduğunu öne sürdü.
Ekrem İmamoğlu, yaşanan gelişmeler üzerine evinden bir video paylaştı. Açıklamasında, "Milletimizin iradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl, sevgili polislerimizi kötülüğe alet ederek, yüzlerce polis yığmıştır. Yılmayacağımı bilmenizi istiyorum" ifadelerini kullandı.
İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Ekrem İmamoğlu’nun basın danışmanı Murat Ongun, sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu. Ongun, "Bizi susturarak Ekrem İmamoğlu’nu savunmamızı engelleyeceklerini sanıyorlar" dedi.