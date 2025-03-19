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İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp, Tiktok ve Facebook'a erişim sorunu yaşanıyor
İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp, Tiktok ve Facebook'a erişim sorunu yaşanıyor
Sputnik Türkiye
19 Mart sabahı itibarıyla X (Twitter), Instagram, YouTube, WhatsApp ve Facebook gibi popüler sosyal medya platformlarına erişimde sorun yaşanıyor. Kullanıcılar... 19.03.2025, Sputnik Türkiye
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Sosyal medya kullanıcıları, sabah saatlerinden itibaren X ve Instagram’a erişim sağlayamadıklarını belirtiyor. Ana sayfa yüklenmiyor, hikayeler güncellenmiyor ve paylaşımlar gecikmeli olarak yapılıyor. Özellikle mobil cihazlar üzerinden giriş yapan kullanıcılar erişim sorunlarını daha yoğun şekilde yaşarken, bazı kullanıcılar hesaplarına giriş yapamadıklarını bildirdi.İmamoğlu soruşturması sonrası erişim kısıtlaması mı?Erişim sorunlarının yaşandığı saatlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 100'ün üzerinde kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Soruşturma kapsamında İmamoğlu’nun evinde polis araması yapıldığı belirtilirken, aynı zaman diliminde X ve Instagram başta olmak üzere YouTube, TikTok ve WhatsApp gibi platformlara erişim sorunları yaşanması dikkat çekti.YouTube ve WhatsApp’ta da kesintiler varDownDetector verilerine göre, sadece X ve Instagram değil, YouTube, TikTok, Facebook ve WhatsApp gibi platformlarda da bağlantı sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar, YouTube’a giriş yaparken uzun bekleme süreleriyle karşılaştıklarını, WhatsApp üzerinden ise mesajların geç iletildiğini ve medya dosyalarının yüklenmediğini belirtti.Bant genişliği kısıtlaması mı uygulanıyor?Yetkililerden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken, uzmanlar Türkiye’de zaman zaman uygulanan bant genişliği daraltma (throttling) yönteminin devrede olabileceğini ifade ediyor. Bu tür kısıtlamalar, sosyal medyada belirli haberlerin yayılmasını engellemek için kullanılabiliyor.Kullanıcılar ne yapabilir?Erişim problemlerini aşmak isteyen kullanıcılar VPN hizmetlerine yönelmeye başladı. Sosyal medyada birçok kullanıcı, VPN kullanarak platformlara giriş yapabildiklerini belirtirken, resmi makamlar erişim sorunlarının ne zaman çözüleceğine dair bir açıklama yapmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/valilik-acikladi-istanbulda-4-gunluk-boyunca-gosteri-ve-toplantilar-yasaklandi-bazi-yollar-trafige-1094641447.html
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twitter , whatsapp, instagram, facebook, erişim, erişim engeli, erişim sorunu, erişim yasağı, erişim sıkıntısı, ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul, tiktok, vpn
twitter , whatsapp, instagram, facebook, erişim, erişim engeli, erişim sorunu, erişim yasağı, erişim sıkıntısı, ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul, tiktok, vpn

İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp, Tiktok ve Facebook'a erişim sorunu yaşanıyor

08:59 19.03.2025
© İHATelefon
Telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2025
© İHA
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19 Mart sabahı itibarıyla X (Twitter), Instagram, YouTube, WhatsApp ve Facebook gibi popüler sosyal medya platformlarına erişimde sorun yaşanıyor. Kullanıcılar "X çöktü mü?", "Instagram neden açılmıyor?", "Erişim engeli mi var?" gibi sorularla çözüm ararken, Resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
Sosyal medya kullanıcıları, sabah saatlerinden itibaren X ve Instagram’a erişim sağlayamadıklarını belirtiyor. Ana sayfa yüklenmiyor, hikayeler güncellenmiyor ve paylaşımlar gecikmeli olarak yapılıyor. Özellikle mobil cihazlar üzerinden giriş yapan kullanıcılar erişim sorunlarını daha yoğun şekilde yaşarken, bazı kullanıcılar hesaplarına giriş yapamadıklarını bildirdi.

İmamoğlu soruşturması sonrası erişim kısıtlaması mı?

Erişim sorunlarının yaşandığı saatlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 100'ün üzerinde kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Soruşturma kapsamında İmamoğlu’nun evinde polis araması yapıldığı belirtilirken, aynı zaman diliminde X ve Instagram başta olmak üzere YouTube, TikTok ve WhatsApp gibi platformlara erişim sorunları yaşanması dikkat çekti.

YouTube ve WhatsApp’ta da kesintiler var

DownDetector verilerine göre, sadece X ve Instagram değil, YouTube, TikTok, Facebook ve WhatsApp gibi platformlarda da bağlantı sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar, YouTube’a giriş yaparken uzun bekleme süreleriyle karşılaştıklarını, WhatsApp üzerinden ise mesajların geç iletildiğini ve medya dosyalarının yüklenmediğini belirtti.

Bant genişliği kısıtlaması mı uygulanıyor?

Yetkililerden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken, uzmanlar Türkiye’de zaman zaman uygulanan bant genişliği daraltma (throttling) yönteminin devrede olabileceğini ifade ediyor. Bu tür kısıtlamalar, sosyal medyada belirli haberlerin yayılmasını engellemek için kullanılabiliyor.

Kullanıcılar ne yapabilir?

Erişim problemlerini aşmak isteyen kullanıcılar VPN hizmetlerine yönelmeye başladı. Sosyal medyada birçok kullanıcı, VPN kullanarak platformlara giriş yapabildiklerini belirtirken, resmi makamlar erişim sorunlarının ne zaman çözüleceğine dair bir açıklama yapmadı.
Trafik polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2025
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