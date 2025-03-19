https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/imamogluna-gozalti-karari-sonrasi-twitter-instagram-youtube-whatsapp-tiktok-ve-facebooka-erisim-1094642241.html

İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp, Tiktok ve Facebook'a erişim sorunu yaşanıyor

İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp, Tiktok ve Facebook'a erişim sorunu yaşanıyor

Sputnik Türkiye

19 Mart sabahı itibarıyla X (Twitter), Instagram, YouTube, WhatsApp ve Facebook gibi popüler sosyal medya platformlarına erişimde sorun yaşanıyor. Kullanıcılar... 19.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-19T08:59+0300

2025-03-19T08:59+0300

2025-03-19T08:59+0300

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erişim engeli

erişim sorunu

erişim yasağı

erişim sıkıntısı

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Sosyal medya kullanıcıları, sabah saatlerinden itibaren X ve Instagram’a erişim sağlayamadıklarını belirtiyor. Ana sayfa yüklenmiyor, hikayeler güncellenmiyor ve paylaşımlar gecikmeli olarak yapılıyor. Özellikle mobil cihazlar üzerinden giriş yapan kullanıcılar erişim sorunlarını daha yoğun şekilde yaşarken, bazı kullanıcılar hesaplarına giriş yapamadıklarını bildirdi.İmamoğlu soruşturması sonrası erişim kısıtlaması mı?Erişim sorunlarının yaşandığı saatlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 100'ün üzerinde kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Soruşturma kapsamında İmamoğlu’nun evinde polis araması yapıldığı belirtilirken, aynı zaman diliminde X ve Instagram başta olmak üzere YouTube, TikTok ve WhatsApp gibi platformlara erişim sorunları yaşanması dikkat çekti.YouTube ve WhatsApp’ta da kesintiler varDownDetector verilerine göre, sadece X ve Instagram değil, YouTube, TikTok, Facebook ve WhatsApp gibi platformlarda da bağlantı sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar, YouTube’a giriş yaparken uzun bekleme süreleriyle karşılaştıklarını, WhatsApp üzerinden ise mesajların geç iletildiğini ve medya dosyalarının yüklenmediğini belirtti.Bant genişliği kısıtlaması mı uygulanıyor?Yetkililerden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken, uzmanlar Türkiye’de zaman zaman uygulanan bant genişliği daraltma (throttling) yönteminin devrede olabileceğini ifade ediyor. Bu tür kısıtlamalar, sosyal medyada belirli haberlerin yayılmasını engellemek için kullanılabiliyor.Kullanıcılar ne yapabilir?Erişim problemlerini aşmak isteyen kullanıcılar VPN hizmetlerine yönelmeye başladı. Sosyal medyada birçok kullanıcı, VPN kullanarak platformlara giriş yapabildiklerini belirtirken, resmi makamlar erişim sorunlarının ne zaman çözüleceğine dair bir açıklama yapmadı.

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