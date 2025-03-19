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Dilek İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı anları anlattı: Sahurdan sonra kapımız çalındı
Dilek İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı anları anlattı: Sahurdan sonra kapımız çalındı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve aralarında belediye yetkililerinin de bulunduğu 99 kişi hakkında “suç örgütü kurmak”, “rüşvet”... 19.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-19T09:11+0300
2025-03-19T09:11+0300
türki̇ye
ekrem i̇mamoğlu
gözaltı
gözaltı kararı
i̇bb
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
dilek i̇mamoğlu
murat ongun
i̇stanbul
cumhuriyet başsavcılığı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, CHP'deki “para sayma” görüntülerine ilişkin ifadeler doğrultusunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun suç örgütü lideri olduğu iddia edildi. Soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, İmamoğlu ve ekibinin, iş insanlarını para vermeye zorladığı, haksız kazanç sağladığı ve bu paraları çeşitli yollarla akladığı öne sürüldü.Belediye ihalelerinde usulsüzlük iddiasıBaşsavcılık açıklamasında, İBB’nin çeşitli iştiraklerinde yapılan ihalelerde usulsüzlükler tespit edildiği belirtildi. İmamoğlu’nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren kendisine bağlı kişileri İBB'de kilit pozisyonlara getirdiği, belediye iştirakleri aracılığıyla usulsüz ihaleler düzenlendiği ve yüksek fiyatlı işler alındığı ifade edildi.Soruşturmada, şüphelilerin Medya AŞ, Kültür AŞ, KİPTAŞ ve İSFALT gibi belediye iştiraklerinden alınan ihalelerle suçtan elde edilen parayı akladığı, naylon faturalar düzenlediği ve bazı projelerin hayali olduğu iddia edildi.Rüşvet ve tehdit iddialarıBaşsavcılık, İstanbul'daki bazı iş insanlarının belediyeden aldıkları ödemeleri tahsil edebilmek için rüşvet vermeye zorlandığını belirtti. Açıklamada, belediye encümen kararlarıyla iş insanlarından zorla para alındığı ve rüşvetle elde edilen gayrimenkullerin örgüt adına belirli iş insanlarının üzerine geçirildiği ifade edildi.Gözaltı işlemleri başladıSoruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu ile birlikte Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş ve Ertan Ertan gibi isimlerin de aralarında bulunduğu toplam 100 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.Dilek İmamoğlu: Korkunç günlerden geçiyoruzEkrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, katıldığı bir televizyon programında eşinin gözaltına alınma sürecini anlattı. Olayın detaylarını paylaşan İmamoğlu, "Sahurdan hemen sonra ekipler geldi. Ekrem Bey hazırlandı ve 07.30’da evden ayrıldı. Gelen görevliler kibar ve nazikti” dedi. Dilek İmamoğlu açıklamalarının devamında şunları kaydetti:"Buradan herkese sevgilerimi iletiyorum. Sahurdan hemen sonra geldi ekipler. Tabii Ekrem Bey'in hazırlanma süreci vardı. Biliyorsunuz 13 yaşında bir kızım var ve bugün her şeye rağmen onu evde tutamadım. 'Ben okuluma gideceğim hayatıma devam edeceğim anne' dedi. Ekrem bey hazırlıklarını yaptı. Arkadaşlar ki onların hepsine teşekkürlerimi sunuyorum hepsi kibar ve nazik şekilde görevlerini yerine getirdiler. 07.30'gibi evden ayrıldılar.Ekrem bey ile konuştular avukatı ile birlikte. Artık her şeyi bekliyor hale geldik. Dün diploma iptal edildi, usulsüz bir şekilde. Çok enteresan günlerden geçiyoruz, çok korkunç. Bir kere diplomanın iptali usulsüz. Bekliyor muyduk böyle bir süreç? Kendi vicdanınıza sorarsanız; 'Yok arkadaş bu kadar olmaz çünkü kağıt üzerinde bir hukuk ülkesiyiz olmaz diyorsunuz' ama yaşıyorsunuz bugün yaşananlar da onlardan birisi. Önce içeri alıyorlar sonra delil oluşturmaya çalışıyorlar bunu da sanırım avukatlar açıklayacaktır.Böyle bir şeye gülünür sadece olamaz böyle bir şey, sadece gülünür. Bir sürü kirli bilgi dolanıyor. Bakın hepiniz takip ediyorsunuz 20 gündür 3-5 kişi sosyal medyanın altını üstüne getirdi bunlar korkunçlar. Bunların hepsi iftira ortaya da çıkacak. Ekrem bey kendini halkına emanet ediyor. Millet bunun hesabını gün gelecek soracak çünkü bu kadar adaletsizliğin karşısında hiç kimse susamayacak."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/ekrem-imamoglunun-teror-sorusturmasi-kapsaminda-gozaltina-alinmasi-sebebiyle-ibbye-kayyum-atanmasi-1094641701.html
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ekrem i̇mamoğlu, gözaltı, gözaltı kararı, i̇bb, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), dilek i̇mamoğlu, murat ongun, i̇stanbul, cumhuriyet başsavcılığı, chp
ekrem i̇mamoğlu, gözaltı, gözaltı kararı, i̇bb, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), dilek i̇mamoğlu, murat ongun, i̇stanbul, cumhuriyet başsavcılığı, chp

Dilek İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı anları anlattı: Sahurdan sonra kapımız çalındı

09:11 19.03.2025
© YouTube / Bana Göre TVDilek İmamoğlu
Dilek İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2025
© YouTube / Bana Göre TV
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Ayrıntılar geliyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve aralarında belediye yetkililerinin de bulunduğu 99 kişi hakkında “suç örgütü kurmak”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırmak” gibi suçlamalarla soruşturma başlattı. İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili Dilek İmamoğlu'ndan açıklama geldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, CHP'deki “para sayma” görüntülerine ilişkin ifadeler doğrultusunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun suç örgütü lideri olduğu iddia edildi. Soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, İmamoğlu ve ekibinin, iş insanlarını para vermeye zorladığı, haksız kazanç sağladığı ve bu paraları çeşitli yollarla akladığı öne sürüldü.

Belediye ihalelerinde usulsüzlük iddiası

Başsavcılık açıklamasında, İBB’nin çeşitli iştiraklerinde yapılan ihalelerde usulsüzlükler tespit edildiği belirtildi. İmamoğlu’nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren kendisine bağlı kişileri İBB'de kilit pozisyonlara getirdiği, belediye iştirakleri aracılığıyla usulsüz ihaleler düzenlendiği ve yüksek fiyatlı işler alındığı ifade edildi.
Soruşturmada, şüphelilerin Medya AŞ, Kültür AŞ, KİPTAŞ ve İSFALT gibi belediye iştiraklerinden alınan ihalelerle suçtan elde edilen parayı akladığı, naylon faturalar düzenlediği ve bazı projelerin hayali olduğu iddia edildi.

Rüşvet ve tehdit iddiaları

Başsavcılık, İstanbul'daki bazı iş insanlarının belediyeden aldıkları ödemeleri tahsil edebilmek için rüşvet vermeye zorlandığını belirtti. Açıklamada, belediye encümen kararlarıyla iş insanlarından zorla para alındığı ve rüşvetle elde edilen gayrimenkullerin örgüt adına belirli iş insanlarının üzerine geçirildiği ifade edildi.

Gözaltı işlemleri başladı

Soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu ile birlikte Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş ve Ertan Ertan gibi isimlerin de aralarında bulunduğu toplam 100 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

Dilek İmamoğlu: Korkunç günlerden geçiyoruz

Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, katıldığı bir televizyon programında eşinin gözaltına alınma sürecini anlattı. Olayın detaylarını paylaşan İmamoğlu, "Sahurdan hemen sonra ekipler geldi. Ekrem Bey hazırlandı ve 07.30’da evden ayrıldı. Gelen görevliler kibar ve nazikti” dedi. Dilek İmamoğlu açıklamalarının devamında şunları kaydetti:
"Buradan herkese sevgilerimi iletiyorum. Sahurdan hemen sonra geldi ekipler. Tabii Ekrem Bey'in hazırlanma süreci vardı. Biliyorsunuz 13 yaşında bir kızım var ve bugün her şeye rağmen onu evde tutamadım. 'Ben okuluma gideceğim hayatıma devam edeceğim anne' dedi. Ekrem bey hazırlıklarını yaptı. Arkadaşlar ki onların hepsine teşekkürlerimi sunuyorum hepsi kibar ve nazik şekilde görevlerini yerine getirdiler. 07.30'gibi evden ayrıldılar.
Ekrem bey ile konuştular avukatı ile birlikte. Artık her şeyi bekliyor hale geldik. Dün diploma iptal edildi, usulsüz bir şekilde. Çok enteresan günlerden geçiyoruz, çok korkunç. Bir kere diplomanın iptali usulsüz. Bekliyor muyduk böyle bir süreç? Kendi vicdanınıza sorarsanız; 'Yok arkadaş bu kadar olmaz çünkü kağıt üzerinde bir hukuk ülkesiyiz olmaz diyorsunuz' ama yaşıyorsunuz bugün yaşananlar da onlardan birisi. Önce içeri alıyorlar sonra delil oluşturmaya çalışıyorlar bunu da sanırım avukatlar açıklayacaktır.
Böyle bir şeye gülünür sadece olamaz böyle bir şey, sadece gülünür. Bir sürü kirli bilgi dolanıyor. Bakın hepiniz takip ediyorsunuz 20 gündür 3-5 kişi sosyal medyanın altını üstüne getirdi bunlar korkunçlar. Bunların hepsi iftira ortaya da çıkacak. Ekrem bey kendini halkına emanet ediyor. Millet bunun hesabını gün gelecek soracak çünkü bu kadar adaletsizliğin karşısında hiç kimse susamayacak."
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2025
POLİTİKA
Ekrem İmamoğlu'nun terör soruşturması kapsamında gözaltına alınması sebebiyle İBB'ye kayyum atanması bekleniyor
08:40
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