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Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık hakkında gözaltı kararı verildi
Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık hakkında gözaltı kararı verildi
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık hakkında gözaltı kararı verildi. 19.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-19T08:43+0300
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poli̇ti̇ka
beylikdüzü
mehmet murat çalık
gözaltı
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İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, gözaltına alındığını sosyal medyadan duyurarak şu açıklamayı yaptı:"Değerli komşularım, sevgili İstanbullular. Sabah saatlerinde evimde yapılan aramayla birlikte gözaltına alındım. Ne Ekrem İmamoğlu Başkanımız ne de gözaltı kararı verilen ben ve diğer arkadaşlarımız yalnız olmadığımızı biliyoruz. Yol arkadaşlarım aynı inanç ve kararlılıkla çalışmaya devam edecekler. Halkımıza hizmetimiz kesintisiz devam edecek. Kendimizi milletimize emanet ediyoruz."
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beylikdüzü, mehmet murat çalık, gözaltı, gözaltı kararı
beylikdüzü, mehmet murat çalık, gözaltı, gözaltı kararı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık hakkında gözaltı kararı verildi

08:43 19.03.2025 (güncellendi: 08:44 19.03.2025)
© Fotoğraf : Mehmet Murat Çalık/XMehmet Murat Çalık
Mehmet Murat Çalık - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2025
© Fotoğraf : Mehmet Murat Çalık/X
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, gözaltına alındığını sosyal medyadan duyurarak şu açıklamayı yaptı:
"Değerli komşularım, sevgili İstanbullular. Sabah saatlerinde evimde yapılan aramayla birlikte gözaltına alındım. Ne Ekrem İmamoğlu Başkanımız ne de gözaltı kararı verilen ben ve diğer arkadaşlarımız yalnız olmadığımızı biliyoruz. Yol arkadaşlarım aynı inanç ve kararlılıkla çalışmaya devam edecekler. Halkımıza hizmetimiz kesintisiz devam edecek. Kendimizi milletimize emanet ediyoruz."
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