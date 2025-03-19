https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/beylikduzu-belediye-baskani-murat-calik-hakkinda-gozalti-karari-1094641767.html
Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık hakkında gözaltı kararı verildi
Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık hakkında gözaltı kararı verildi
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık hakkında gözaltı kararı verildi. 19.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-19T08:43+0300
2025-03-19T08:43+0300
2025-03-19T08:44+0300
poli̇ti̇ka
beylikdüzü
mehmet murat çalık
gözaltı
gözaltı kararı
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İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, gözaltına alındığını sosyal medyadan duyurarak şu açıklamayı yaptı:"Değerli komşularım, sevgili İstanbullular. Sabah saatlerinde evimde yapılan aramayla birlikte gözaltına alındım. Ne Ekrem İmamoğlu Başkanımız ne de gözaltı kararı verilen ben ve diğer arkadaşlarımız yalnız olmadığımızı biliyoruz. Yol arkadaşlarım aynı inanç ve kararlılıkla çalışmaya devam edecekler. Halkımıza hizmetimiz kesintisiz devam edecek. Kendimizi milletimize emanet ediyoruz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/valilik-acikladi-istanbulda-4-gunluk-boyunca-gosteri-ve-toplantilar-yasaklandi-bazi-yollar-trafige-1094641447.html
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beylikdüzü, mehmet murat çalık, gözaltı, gözaltı kararı
beylikdüzü, mehmet murat çalık, gözaltı, gözaltı kararı
Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık hakkında gözaltı kararı verildi
08:43 19.03.2025 (güncellendi: 08:44 19.03.2025)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, gözaltına alındığını sosyal medyadan duyurarak şu açıklamayı yaptı:
"Değerli komşularım, sevgili İstanbullular. Sabah saatlerinde evimde yapılan aramayla birlikte gözaltına alındım. Ne Ekrem İmamoğlu Başkanımız ne de gözaltı kararı verilen ben ve diğer arkadaşlarımız yalnız olmadığımızı biliyoruz. Yol arkadaşlarım aynı inanç ve kararlılıkla çalışmaya devam edecekler. Halkımıza hizmetimiz kesintisiz devam edecek. Kendimizi milletimize emanet ediyoruz."