https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/beylikduzu-belediye-baskani-murat-calik-hakkinda-gozalti-karari-1094641767.html

Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık hakkında gözaltı kararı verildi

Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık hakkında gözaltı kararı verildi

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık hakkında gözaltı kararı verildi. 19.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-19T08:43+0300

2025-03-19T08:43+0300

2025-03-19T08:44+0300

poli̇ti̇ka

beylikdüzü

mehmet murat çalık

gözaltı

gözaltı kararı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/05/1079346338_0:0:1882:1060_1920x0_80_0_0_70548b008d4dc0d23a5542e736e6ac49.jpg

İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, gözaltına alındığını sosyal medyadan duyurarak şu açıklamayı yaptı:"Değerli komşularım, sevgili İstanbullular. Sabah saatlerinde evimde yapılan aramayla birlikte gözaltına alındım. Ne Ekrem İmamoğlu Başkanımız ne de gözaltı kararı verilen ben ve diğer arkadaşlarımız yalnız olmadığımızı biliyoruz. Yol arkadaşlarım aynı inanç ve kararlılıkla çalışmaya devam edecekler. Halkımıza hizmetimiz kesintisiz devam edecek. Kendimizi milletimize emanet ediyoruz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/valilik-acikladi-istanbulda-4-gunluk-boyunca-gosteri-ve-toplantilar-yasaklandi-bazi-yollar-trafige-1094641447.html

beylikdüzü

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

beylikdüzü, mehmet murat çalık, gözaltı, gözaltı kararı