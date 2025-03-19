https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/sisli-belediye-baskani-resul-emrah-sahan-icin-gozalti-karari-verildi-1094639967.html
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan için gözaltı kararı verildi
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan için gözaltı kararı verildi
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan gözaltına alındı. Sabah saatlerinde... 19.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-19T07:53+0300
2025-03-19T07:53+0300
2025-03-19T08:04+0300
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emrah şahan
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murat ongun
şişli
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İBB’ye yönelik devam eden soruşturma çerçevesinde Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın konutuna polis baskını düzenlendi. Sabah erken saatlerde yapılan operasyonda evde arama yapıldığı ve bazı belgelere el konulduğu öğrenildi.Gözaltı kararı sonrası resmi açıklama bekleniyorGözaltına alınan Resul Emrah Şahan hakkında hangi suçlamaların yöneltildiği henüz netlik kazanmadı. Yetkililerden konuyla ilgili resmi bir açıklama beklenirken, olayın siyasi yankıları şimdiden tartışma konusu oldu.İBB soruşturması genişliyor mu?İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik devam eden soruşturma kapsamında daha önce Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun hakkında da gözaltı kararı verilmişti. Şişli Belediye Başkanı'nın gözaltına alınması, operasyonun kapsamının genişleyebileceği yönünde yorumlara neden oldu.Sosyal medyada tepkiler büyüyorŞahan’ın gözaltına alınmasının ardından, sosyal medyada #ResulEmrahŞahan ve #İBBSoruşturması etiketleriyle binlerce paylaşım yapıldı. Kullanıcılar, operasyonun siyasi olup olmadığı konusunda farklı görüşler dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/ekrem-imamogluna-yonelik-operasyon-gozalti-karari-verildi-evi-araniyor-1094639644.html
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), emrah şahan, ekrem i̇mamoğlu, murat ongun, şişli
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), emrah şahan, ekrem i̇mamoğlu, murat ongun, şişli
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan için gözaltı kararı verildi
07:53 19.03.2025 (güncellendi: 08:04 19.03.2025)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan gözaltına alındı. Sabah saatlerinde Şahan’ın evine operasyon düzenleyen polis ekipleri, konutta arama yaptı. Soruşturmanın kapsamına dair yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmedi.
İBB’ye yönelik devam eden soruşturma çerçevesinde Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın konutuna polis baskını düzenlendi. Sabah erken saatlerde yapılan operasyonda evde arama yapıldığı ve bazı belgelere el konulduğu öğrenildi.
Gözaltı kararı sonrası resmi açıklama bekleniyor
Gözaltına alınan Resul Emrah Şahan hakkında hangi suçlamaların yöneltildiği henüz netlik kazanmadı. Yetkililerden konuyla ilgili resmi bir açıklama beklenirken, olayın siyasi yankıları şimdiden tartışma konusu oldu.
İBB soruşturması genişliyor mu?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik devam eden soruşturma kapsamında daha önce Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun hakkında da gözaltı kararı verilmişti. Şişli Belediye Başkanı'nın gözaltına alınması, operasyonun kapsamının genişleyebileceği yönünde yorumlara neden oldu.
Sosyal medyada tepkiler büyüyor
Şahan’ın gözaltına alınmasının ardından, sosyal medyada #ResulEmrahŞahan ve #İBBSoruşturması etiketleriyle binlerce paylaşım yapıldı. Kullanıcılar, operasyonun siyasi olup olmadığı konusunda farklı görüşler dile getirdi.