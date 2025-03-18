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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/tbmm-genel-kurulunda-diploma-karari-gerginligi-birlesime-pes-pese-3-kez-ara-verildi-ozlem-zengin-1094632961.html
TBMM Genel Kurulu'nda 'diploma kararı' gerginliği: Birleşime peş peşe 3 kez ara verildi, Özlem Zengin konuşma yapamadı
TBMM Genel Kurulu'nda 'diploma kararı' gerginliği: Birleşime peş peşe 3 kez ara verildi, Özlem Zengin konuşma yapamadı
Sputnik Türkiye
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili verilen iptal kararı sonrası TBMM Genel Kurulu'nda gerginlik yaşandı. Kararla ilgili CHP'nin istediği aranın... 18.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-18T22:09+0300
2025-03-18T22:11+0300
özlem zengin
ekrem i̇mamoğlu
ali mahir başarır
tbmm
chp
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
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İstanbul Üniversitesi'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarını iptal ettiğine yönelik kararın ardından TBMM Genel Kurulu birleşimi, üst üste sağlanamayan yeter sayısı nedeniyle iptal edilerek, yarına ertelendi.İptal kararının CHP'li milletvekilleri tarafından öğrenilmesi sonrası "Bu ülkede hukuk kalmamıştır" diyen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'den ara talep etti.Önder'in birleşime ara vermesinin ardından grup başkanvekilleri İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.'Kamu vicdanını yaralayacak kararlarla bu ülkenin meşgul edilmesini doğru bulmuyoruz'Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, belli bazı siyasi maksatlarla yürütülen idari soruşturmaların veya yargılamaların bu ülkeye fayda vermediğini söyledi ve şu açıklamayı yaptı:İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, "Bu karar, basit bir siyasi rakibin kendilerine göre tasfiyesinden ibaret bir karar değildir. Bu karar, ülkedeki iç huzuru, sosyal huzuru bozacak, hukuk dışı, kanun dışı anlatılamaz bir karardır" değerlendirmesini yaptı.DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise Ekrem İmamoğlu'nun diplomnasının iptal edilme kararıyla ilgili şunları söyledi:'Bu bir sivil darbedir'CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise "Bu karar 86 milyon için verildi. Bu, bir sivil darbedir. Üzülerek söylüyorum ki diplomayı veren ve iptal eden üniversite 1453'te kuruldu. Hukukumuz, o tarihin gerisine düştü. Bu, sivil bir darbe. Artık bu ülkede insanların, mal, hukuk, can güvenliği yoktur" değerlendirmesinde bulundu. Başarır, 86 milyonu bu kararı tanımamaya ve Ekrem İmamoğlu'nun arkasında durmaya davet etti ve direneceklerini söyledi.AK Parti adına konuşacak olan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise CHP milletvekillerinin sıralara vurmasıyla konuşmasını yapamadı.CHP milletvekilleri kürsüye geldiİYİ Parti'nin grup önerisinin oylamasından önce toplantı yeter sayısı istendi. Yoklama sırasında CHP milletvekilleri "Kurtuluş yok, tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" diye slogan atarak kürsüye geldi.Toplantı yeter sayısı bulunamaması üzerine birleşime bir kez daha ara veren Meclis Başkanvekili Önder, aranın ardından CHP milletvekillerinin protestolarının devam etmesi üzerine birleşime yeniden ara verdi.Aranın ardından Önder, CHP milletvekillerinin "Hak, hukuk, adalet" sloganları eşliğinde yapılan yoklamada, bir kez daha toplantı yeter sayısının bulunmaması üzerine birleşimi Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
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TBMM Genel Kurulu'nda 'diploma kararı' gerginliği: Birleşime peş peşe 3 kez ara verildi, Özlem Zengin konuşma yapamadı

22:09 18.03.2025 (güncellendi: 22:11 18.03.2025)
© AA / Dilara İrem SancarTBMM Genel Kurulu'nda, İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının iptal kararının ardından CHP milletvekilleri kürsüyü işgal etti
TBMM Genel Kurulu'nda, İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının iptal kararının ardından CHP milletvekilleri kürsüyü işgal etti - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2025
© AA / Dilara İrem Sancar
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili verilen iptal kararı sonrası TBMM Genel Kurulu'nda gerginlik yaşandı. Kararla ilgili CHP'nin istediği aranın ardından AK Partili Zengin'in konuşması milletvekillerinin sıralara vurmasıyla engellendi. Birleşim, 2 kez daha ara verilmesinin ardından yarına ertelendi.
İstanbul Üniversitesi'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarını iptal ettiğine yönelik kararın ardından TBMM Genel Kurulu birleşimi, üst üste sağlanamayan yeter sayısı nedeniyle iptal edilerek, yarına ertelendi.
İptal kararının CHP'li milletvekilleri tarafından öğrenilmesi sonrası "Bu ülkede hukuk kalmamıştır" diyen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'den ara talep etti.
Önder'in birleşime ara vermesinin ardından grup başkanvekilleri İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'Kamu vicdanını yaralayacak kararlarla bu ülkenin meşgul edilmesini doğru bulmuyoruz'

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, belli bazı siyasi maksatlarla yürütülen idari soruşturmaların veya yargılamaların bu ülkeye fayda vermediğini söyledi ve şu açıklamayı yaptı:

"Muhataplarına iyilik mi yapılıyor kötülük mü yapılıyor bunu ilerleyen yıllarda müşahede etme imkanı bulacağız. Bildiğim bir tek şey var ki bu ülke içeriden ve dışarıdan bu kadar ağır sorunlarla iç içeyken, ekonomik olarak, sosyal olarak, dış politikada bu kadar sorunumuz varken bu kadar kısır tartışmalarla ve gerçekten kamu vicdanını yaralayacak kararlarla bu ülkenin meşgul edilmesini DEVA, Saadet ve Gelecek Partisi olarak doğru bulmuyoruz."

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, "Bu karar, basit bir siyasi rakibin kendilerine göre tasfiyesinden ibaret bir karar değildir. Bu karar, ülkedeki iç huzuru, sosyal huzuru bozacak, hukuk dışı, kanun dışı anlatılamaz bir karardır" değerlendirmesini yaptı.
DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise Ekrem İmamoğlu'nun diplomnasının iptal edilme kararıyla ilgili şunları söyledi:

"Bu insanlar halkın oyuyla geliyorlar, aldıkları diplomayla gelmiyorlar. Ama diplomayı malzeme edenlerin niyeti, aslında yargı eliyle siyaseti dizayn etmektir."

'Bu bir sivil darbedir'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise "Bu karar 86 milyon için verildi. Bu, bir sivil darbedir. Üzülerek söylüyorum ki diplomayı veren ve iptal eden üniversite 1453'te kuruldu. Hukukumuz, o tarihin gerisine düştü. Bu, sivil bir darbe. Artık bu ülkede insanların, mal, hukuk, can güvenliği yoktur" değerlendirmesinde bulundu.
Başarır, 86 milyonu bu kararı tanımamaya ve Ekrem İmamoğlu'nun arkasında durmaya davet etti ve direneceklerini söyledi.
AK Parti adına konuşacak olan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise CHP milletvekillerinin sıralara vurmasıyla konuşmasını yapamadı.

CHP milletvekilleri kürsüye geldi

İYİ Parti'nin grup önerisinin oylamasından önce toplantı yeter sayısı istendi. Yoklama sırasında CHP milletvekilleri "Kurtuluş yok, tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" diye slogan atarak kürsüye geldi.
Toplantı yeter sayısı bulunamaması üzerine birleşime bir kez daha ara veren Meclis Başkanvekili Önder, aranın ardından CHP milletvekillerinin protestolarının devam etmesi üzerine birleşime yeniden ara verdi.
Aranın ardından Önder, CHP milletvekillerinin "Hak, hukuk, adalet" sloganları eşliğinde yapılan yoklamada, bir kez daha toplantı yeter sayısının bulunmaması üzerine birleşimi Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2025
TÜRKİYE
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması iptal edildi
18:15
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