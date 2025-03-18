https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/tbmm-genel-kurulunda-diploma-karari-gerginligi-birlesime-pes-pese-3-kez-ara-verildi-ozlem-zengin-1094632961.html

TBMM Genel Kurulu'nda 'diploma kararı' gerginliği: Birleşime peş peşe 3 kez ara verildi, Özlem Zengin konuşma yapamadı

TBMM Genel Kurulu'nda 'diploma kararı' gerginliği: Birleşime peş peşe 3 kez ara verildi, Özlem Zengin konuşma yapamadı

Sputnik Türkiye

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili verilen iptal kararı sonrası TBMM Genel Kurulu'nda gerginlik yaşandı. Kararla ilgili CHP'nin istediği aranın... 18.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-18T22:09+0300

2025-03-18T22:09+0300

2025-03-18T22:11+0300

özlem zengin

ekrem i̇mamoğlu

ali mahir başarır

tbmm

chp

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

poli̇ti̇ka

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İstanbul Üniversitesi'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarını iptal ettiğine yönelik kararın ardından TBMM Genel Kurulu birleşimi, üst üste sağlanamayan yeter sayısı nedeniyle iptal edilerek, yarına ertelendi.İptal kararının CHP'li milletvekilleri tarafından öğrenilmesi sonrası "Bu ülkede hukuk kalmamıştır" diyen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'den ara talep etti.Önder'in birleşime ara vermesinin ardından grup başkanvekilleri İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.'Kamu vicdanını yaralayacak kararlarla bu ülkenin meşgul edilmesini doğru bulmuyoruz'Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, belli bazı siyasi maksatlarla yürütülen idari soruşturmaların veya yargılamaların bu ülkeye fayda vermediğini söyledi ve şu açıklamayı yaptı:İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, "Bu karar, basit bir siyasi rakibin kendilerine göre tasfiyesinden ibaret bir karar değildir. Bu karar, ülkedeki iç huzuru, sosyal huzuru bozacak, hukuk dışı, kanun dışı anlatılamaz bir karardır" değerlendirmesini yaptı.DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise Ekrem İmamoğlu'nun diplomnasının iptal edilme kararıyla ilgili şunları söyledi:'Bu bir sivil darbedir'CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise "Bu karar 86 milyon için verildi. Bu, bir sivil darbedir. Üzülerek söylüyorum ki diplomayı veren ve iptal eden üniversite 1453'te kuruldu. Hukukumuz, o tarihin gerisine düştü. Bu, sivil bir darbe. Artık bu ülkede insanların, mal, hukuk, can güvenliği yoktur" değerlendirmesinde bulundu. Başarır, 86 milyonu bu kararı tanımamaya ve Ekrem İmamoğlu'nun arkasında durmaya davet etti ve direneceklerini söyledi.AK Parti adına konuşacak olan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise CHP milletvekillerinin sıralara vurmasıyla konuşmasını yapamadı.CHP milletvekilleri kürsüye geldiİYİ Parti'nin grup önerisinin oylamasından önce toplantı yeter sayısı istendi. Yoklama sırasında CHP milletvekilleri "Kurtuluş yok, tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" diye slogan atarak kürsüye geldi.Toplantı yeter sayısı bulunamaması üzerine birleşime bir kez daha ara veren Meclis Başkanvekili Önder, aranın ardından CHP milletvekillerinin protestolarının devam etmesi üzerine birleşime yeniden ara verdi.Aranın ardından Önder, CHP milletvekillerinin "Hak, hukuk, adalet" sloganları eşliğinde yapılan yoklamada, bir kez daha toplantı yeter sayısının bulunmaması üzerine birleşimi Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/imamoglunun-diplomasi-iptal-edildi-1094626529.html

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