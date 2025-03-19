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Özgür Özel ve Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
Özgür Özel ve Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere Şişli ve Beylikdüzü Belediye Başkanlarına... 19.03.2025, Sputnik Türkiye
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CHP Genel Başkanı Özel açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise gözaltı kararları ile ilgili şu açıklamayı yaptı:
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özgür özel, ekrem i̇mamoğlu, chp, ankara, abb, mansur yavaş, gözaltı, gözaltı kararı
özgür özel, ekrem i̇mamoğlu, chp, ankara, abb, mansur yavaş, gözaltı, gözaltı kararı

Özgür Özel ve Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

08:56 19.03.2025 (güncellendi: 09:16 19.03.2025)
© AA / Metin AktaşCHP Genel Başkanı Özgür Özel,
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2025
© AA / Metin Aktaş
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere Şişli ve Beylikdüzü Belediye Başkanlarına gelen gözaltı kararıyla ilgili "Bir sonraki cumhurbaşkanımıza darbe girişimi ile karşı karşıyayız" dedi.
CHP Genel Başkanı Özel açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Milletin yerine karar vermek, halkın iradesinin yerine geçmek ya da ona engel olmak için güç kullanmak darbedir. Şu anda bir sonraki cumhurbaşkanını milletin belirlemesine engel olmak üzere bir güç devrededir. Bir sonraki cumhurbaşkanımıza darbe girişimi ile karşı karşıyayız... Milletimiz devletini sever ama birileri tarafından devlet milletin karşısına dikilirse millet buna izin vermez. Esas güç millettir ve en sonunda millet kazanır... Yine öyle olacak. Teslim olmayacağız. En sonunda yine milletin dediği olacak ve Türkiye kazanacak."
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise gözaltı kararları ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bu ülkede hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi ve millet iradesini savunan herkes bilmelidir ki, seçilmiş bir belediye başkanına yönelik bu girişimler asla ama asla kabul edilemez. Dün diploma iptali, bugün sabahın erken saatlerinde Ekrem Başkanımızın evinin önüne yığılan polisler ve ekibine yönelik gözaltı işlemleri… Bu tablo, hukuk devletine yakışmıyor. Gözaltı nedeni belli olmasa da; Daha önce adliyeye gidip ifade veren bir belediye başkanını, bugün koştur koştur gözaltına almak neyin göstergesidir?

Eğer gerçekten adaleti arıyorsanız, önce hukukun temel ilkelerine sadık kalınmalıdır. Bilinmelidir ki, milletin iradesine yapılan hiçbir müdahale karşılıksız kalmaz. Hukuk dışı yöntemlerle, baskılarla, tehditlerle yapılan bu uygulamalardan en büyük zararı demokrasimiz görecektir. Ancak biz susmayacağız! Hiç kimse de unutmasın: Ekrem Başkanımız yalnız değildir!"

İsmail Saymaz - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2025
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Gazeteci İsmail Saymaz hakkında gözaltı kararı verildi
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