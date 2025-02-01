https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/emily-in-paris-dizisinin-yildiz-oyuncusunun-mutlu-gunu-ilk-bebegini-kucagina-aldi-1093265058.html
'Emily in Paris' dizisinin yıldız oyuncusunun mutlu günü: İlk bebeğini kucağına aldı
'Emily in Paris' dizisinin yıldız oyuncusunun mutlu günü: İlk bebeğini kucağına aldı
Sputnik Türkiye
Emily in Paris dizisinin yıldızı Lily Collins ve yönetmen eşi Charlie McDowell, ilk çocuklarını karşıladı. Çift, kızlarına Tove Jane McDowell adını verdi. 01.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-01T17:37+0300
2025-02-01T17:37+0300
2025-02-01T17:37+0300
yaşam
lily collins
instagram
emily in paris
bebek
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/01/1093264886_0:109:1080:717_1920x0_80_0_0_ccdc668015dad5bb9318030d7f57e0f1.jpg
Ünlü oyuncu Lily Collins ve eşi, yönetmen Charlie McDowell, ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Collins, mutlu haberi sosyal medya hesabından paylaşarak taşıyıcı anne yöntemiyle kucaklarına aldıkları kızlarına Tove Jane McDowell adını verdiklerini duyurdu.Collins, paylaşımında “Dünyamızın merkezine hoş geldin Tove Jane McDowell. İnanılmaz taşıyıcımıza ve bu süreçte bize destek olan herkese sonsuz minnettarlığımızı kelimelerle ifade edemeyiz. Seni aya kadar ve tekrar geri seviyoruz...” ifadelerini kullandı.Emily in Paris dizisinde başrol oynayan Collins, aynı zamanda Mirror Mirror ve The Mortal Instruments: City of Bones gibi yapımlarla da tanınıyor. Eşi Charlie McDowell ise The One I Love ve Windfall gibi filmleri yönetmişti.Collins ve McDowell, 2021 yılında Colorado’da evlenmişti. Ünlü müzisyen Phil Collins’in kızı olan oyuncu, sinema dünyasında çocuk yaşta adım attı. McDowell ise Malcolm McDowell ve Mary Steenburgen’in oğludur.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/tarihi-kosu-baslasin-cinde-insanlar-ve-robotlar-arasinda-kosu-yarisi-duzenleniyor-1093239406.html
bebek
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/01/1093264886_0:16:1080:826_1920x0_80_0_0_5d7605410422274ee6af0000b6e1d6f2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
lily collins, charlie mcdowell, lily collins bebeği, lily collins anne oldu, emily in paris, phil collins, lily collins çocuğu, lily collins hamile, the mortal instruments, mirror mirror, netflix dizileri
lily collins, charlie mcdowell, lily collins bebeği, lily collins anne oldu, emily in paris, phil collins, lily collins çocuğu, lily collins hamile, the mortal instruments, mirror mirror, netflix dizileri
'Emily in Paris' dizisinin yıldız oyuncusunun mutlu günü: İlk bebeğini kucağına aldı
Emily in Paris dizisinin yıldızı Lily Collins ve yönetmen eşi Charlie McDowell, ilk çocuklarını karşıladı. Çift, kızlarına Tove Jane McDowell adını verdi.
Ünlü oyuncu Lily Collins ve eşi, yönetmen Charlie McDowell, ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Collins, mutlu haberi sosyal medya hesabından paylaşarak taşıyıcı anne yöntemiyle kucaklarına aldıkları kızlarına Tove Jane McDowell adını verdiklerini duyurdu.
Collins, paylaşımında “Dünyamızın merkezine hoş geldin Tove Jane McDowell. İnanılmaz taşıyıcımıza ve bu süreçte bize destek olan herkese sonsuz minnettarlığımızı kelimelerle ifade edemeyiz. Seni aya kadar ve tekrar geri seviyoruz...” ifadelerini kullandı.
Emily in Paris dizisinde başrol oynayan Collins, aynı zamanda Mirror Mirror ve The Mortal Instruments: City of Bones gibi yapımlarla da tanınıyor. Eşi Charlie McDowell ise The One I Love ve Windfall gibi filmleri yönetmişti.
Collins ve McDowell, 2021 yılında Colorado’da evlenmişti. Ünlü müzisyen Phil Collins’in kızı olan oyuncu, sinema dünyasında çocuk yaşta adım attı. McDowell ise Malcolm McDowell ve Mary Steenburgen’in oğludur.