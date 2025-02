https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/emily-in-paris-dizisinin-yildiz-oyuncusunun-mutlu-gunu-ilk-bebegini-kucagina-aldi-1093265058.html

'Emily in Paris' dizisinin yıldız oyuncusunun mutlu günü: İlk bebeğini kucağına aldı

Emily in Paris dizisinin yıldızı Lily Collins ve yönetmen eşi Charlie McDowell, ilk çocuklarını karşıladı. Çift, kızlarına Tove Jane McDowell adını verdi. 01.02.2025, Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Lily Collins ve eşi, yönetmen Charlie McDowell, ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Collins, mutlu haberi sosyal medya hesabından paylaşarak taşıyıcı anne yöntemiyle kucaklarına aldıkları kızlarına Tove Jane McDowell adını verdiklerini duyurdu.Collins, paylaşımında “Dünyamızın merkezine hoş geldin Tove Jane McDowell. İnanılmaz taşıyıcımıza ve bu süreçte bize destek olan herkese sonsuz minnettarlığımızı kelimelerle ifade edemeyiz. Seni aya kadar ve tekrar geri seviyoruz...” ifadelerini kullandı.Emily in Paris dizisinde başrol oynayan Collins, aynı zamanda Mirror Mirror ve The Mortal Instruments: City of Bones gibi yapımlarla da tanınıyor. Eşi Charlie McDowell ise The One I Love ve Windfall gibi filmleri yönetmişti.Collins ve McDowell, 2021 yılında Colorado’da evlenmişti. Ünlü müzisyen Phil Collins’in kızı olan oyuncu, sinema dünyasında çocuk yaşta adım attı. McDowell ise Malcolm McDowell ve Mary Steenburgen’in oğludur.

