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'Emily in Paris' dizisinin yıldız oyuncusunun mutlu günü: İlk bebeğini kucağına aldı
'Emily in Paris' dizisinin yıldız oyuncusunun mutlu günü: İlk bebeğini kucağına aldı
Sputnik Türkiye
Emily in Paris dizisinin yıldızı Lily Collins ve yönetmen eşi Charlie McDowell, ilk çocuklarını karşıladı. Çift, kızlarına Tove Jane McDowell adını verdi. 01.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-01T17:37+0300
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Ünlü oyuncu Lily Collins ve eşi, yönetmen Charlie McDowell, ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Collins, mutlu haberi sosyal medya hesabından paylaşarak taşıyıcı anne yöntemiyle kucaklarına aldıkları kızlarına Tove Jane McDowell adını verdiklerini duyurdu.Collins, paylaşımında “Dünyamızın merkezine hoş geldin Tove Jane McDowell. İnanılmaz taşıyıcımıza ve bu süreçte bize destek olan herkese sonsuz minnettarlığımızı kelimelerle ifade edemeyiz. Seni aya kadar ve tekrar geri seviyoruz...” ifadelerini kullandı.Emily in Paris dizisinde başrol oynayan Collins, aynı zamanda Mirror Mirror ve The Mortal Instruments: City of Bones gibi yapımlarla da tanınıyor. Eşi Charlie McDowell ise The One I Love ve Windfall gibi filmleri yönetmişti.Collins ve McDowell, 2021 yılında Colorado’da evlenmişti. Ünlü müzisyen Phil Collins’in kızı olan oyuncu, sinema dünyasında çocuk yaşta adım attı. McDowell ise Malcolm McDowell ve Mary Steenburgen’in oğludur.
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'Emily in Paris' dizisinin yıldız oyuncusunun mutlu günü: İlk bebeğini kucağına aldı

17:37 01.02.2025
© Fotoğraf : Lily Collins Socail MediaEmily in Paris dizisinin yıldızı ilk bebeğini kucağına aldı
Emily in Paris dizisinin yıldızı ilk bebeğini kucağına aldı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2025
© Fotoğraf : Lily Collins Socail Media
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Emily in Paris dizisinin yıldızı Lily Collins ve yönetmen eşi Charlie McDowell, ilk çocuklarını karşıladı. Çift, kızlarına Tove Jane McDowell adını verdi.
Ünlü oyuncu Lily Collins ve eşi, yönetmen Charlie McDowell, ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Collins, mutlu haberi sosyal medya hesabından paylaşarak taşıyıcı anne yöntemiyle kucaklarına aldıkları kızlarına Tove Jane McDowell adını verdiklerini duyurdu.
Collins, paylaşımında “Dünyamızın merkezine hoş geldin Tove Jane McDowell. İnanılmaz taşıyıcımıza ve bu süreçte bize destek olan herkese sonsuz minnettarlığımızı kelimelerle ifade edemeyiz. Seni aya kadar ve tekrar geri seviyoruz...” ifadelerini kullandı.
Emily in Paris dizisinde başrol oynayan Collins, aynı zamanda Mirror Mirror ve The Mortal Instruments: City of Bones gibi yapımlarla da tanınıyor. Eşi Charlie McDowell ise The One I Love ve Windfall gibi filmleri yönetmişti.
Collins ve McDowell, 2021 yılında Colorado’da evlenmişti. Ünlü müzisyen Phil Collins’in kızı olan oyuncu, sinema dünyasında çocuk yaşta adım attı. McDowell ise Malcolm McDowell ve Mary Steenburgen’in oğludur.
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