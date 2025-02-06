https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/mhpden-bahcelinin-saglik-durumuyla-ilgili-aciklama-islem-basariyla-tamamlandi-1093439750.html
MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama: 'İşlem başarıyla tamamlandı'
MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama: 'İşlem başarıyla tamamlandı'
Sputnik Türkiye
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili partisinden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada Bahçeli'nin kalp kapakçığının değiştirildiği ve... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T20:57+0300
2025-02-06T20:57+0300
2025-02-06T21:16+0300
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün akşam hastaneye kaldırıldığı yönündeki iddiaların ardından Milliyetçi Hareket Partisi'nden bu akşam Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.Bahçeli'nin kalp kapakçığından bir operasyon geçirdiği bildirilen açıklamada şunlar ifade edildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/cumhurbaskani-erdogan-ile-bahceliye-yonelik-paylasima-sorusturma-arama-el-koyma-ve-gozalti-icin-1093439299.html
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MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama: 'İşlem başarıyla tamamlandı'
20:57 06.02.2025 (güncellendi: 21:16 06.02.2025)
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili partisinden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada Bahçeli'nin kalp kapakçığının değiştirildiği ve işlemin başarıyla tamamlandığı bilgisi verildi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün akşam hastaneye kaldırıldığı yönündeki iddiaların ardından Milliyetçi Hareket Partisi'nden bu akşam Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.
Bahçeli'nin kalp kapakçığından bir operasyon geçirdiği bildirilen açıklamada şunlar ifade edildi:
MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli planlı tetkik ve tedavileri için 4 Şubat 2025 tarihinde Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesine yatırılmıştır. Yapılan tetkik ve tıbbi değerlendirmeler sonucunda, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, 6 Şubat 2025 tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır. Tıbbi durumu son derece iyi ve stabil olup, odasında dinlenmektedir. Kısa zaman içerisinde hastane süreci tamamlanarak günlük yaşantısına dönecektir.