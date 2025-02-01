https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/tarihi-kosu-baslasin-cinde-insanlar-ve-robotlar-arasinda-kosu-yarisi-duzenleniyor-1093239406.html
'Tarihi koşu' başlasın: Çin'de insanlar ve robotlar arasında koşu yarışı düzenleniyor
'Tarihi koşu' başlasın: Çin'de insanlar ve robotlar arasında koşu yarışı düzenleniyor
Sputnik Türkiye
Dünyanın ilk insan-robot yarışı, 12 bin katılımcı ile Çin’de gerçekleştirilecek. İnsanların ve robotların aynı parkurda yarışacağı bu koşuda 21 kilometre... 01.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-01T17:19+0300
2025-02-01T17:19+0300
2025-02-01T17:19+0300
yaşam
çin
koşu
yarış
koşu yarışı
robot
insansı robot
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/01/1093264526_0:429:1412:1223_1920x0_80_0_0_55bfe2c8e81bf1e36980c3703fa7e4f8.jpg
Çin, teknoloji dünyasında bir ilke imza atıyor. Pekin’in Daxing bölgesinde, Nisan ayında düzenlenecek olan etkinlikte, insanlar ve robotlar aynı parkurda yarışacak. 12 bin katılımcının koşacağı bu yarı maraton, dünyanın ilk “insanlar vs. robotlar” koşusu olacak.Söz konusu etkinlik, yerel medya tarafından insanlarla iki ayaklı robotların açıkça karşı karşıya getirildiği ilk küresel yarış olarak tanıtılıyor. Yarış, 21 kilometrelik parkurda yapılacak ve 20 farklı teknoloji firmasının geliştirdiği insansı robotlarla, binlerce insan koşucunun mücadelesine sahne olacak. Bu benzersiz etkinlik, Çin’in robotik ve yapay zeka alanındaki küresel liderlik hedeflerinin bir parçası olarak dikkatleri üzerine çekiyor. İşte yarışmaya katılım koşulları:İnsan Katılımcılar İçin:Robot Katılımcılar İçin:Bu yarış, yalnızca teknolojinin sınırlarını zorlamakla kalmayacak, aynı zamanda insanların ve robotların birlikte nasıl uyum içinde çalışabileceğini de gözler önüne serecek. Etkinliğin sonucunu ise merakla bekliyor; robotlar mı yoksa insanlar mı daha hızlı olacak?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/bilim-insanlari-arilara-yardim-etmek-icin-ucan-robot-bocek-uretti-1092969807.html
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/01/1093264526_0:178:1412:1237_1920x0_80_0_0_e8432bf0c1cb4c5a98f21c6b1c6a4269.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
çin, koşu, yarış, koşu yarışı, robot, insansı robot
çin, koşu, yarış, koşu yarışı, robot, insansı robot
'Tarihi koşu' başlasın: Çin'de insanlar ve robotlar arasında koşu yarışı düzenleniyor
Dünyanın ilk insan-robot yarışı, 12 bin katılımcı ile Çin’de gerçekleştirilecek. İnsanların ve robotların aynı parkurda yarışacağı bu koşuda 21 kilometre boyunca yarışılacak.
Çin, teknoloji dünyasında bir ilke imza atıyor. Pekin’in Daxing bölgesinde, Nisan ayında düzenlenecek olan etkinlikte, insanlar ve robotlar aynı parkurda yarışacak. 12 bin katılımcının koşacağı bu yarı maraton, dünyanın ilk “insanlar vs. robotlar” koşusu olacak.
Söz konusu etkinlik, yerel medya tarafından insanlarla iki ayaklı robotların açıkça karşı karşıya getirildiği ilk küresel yarış olarak tanıtılıyor.
Yarış, 21 kilometrelik parkurda yapılacak ve 20 farklı teknoloji firmasının geliştirdiği insansı robotlarla, binlerce insan koşucunun mücadelesine sahne olacak. Bu benzersiz etkinlik, Çin’in robotik ve yapay zeka alanındaki küresel liderlik hedeflerinin bir parçası olarak dikkatleri üzerine çekiyor. İşte yarışmaya katılım koşulları:
Yarışa katılacak kişilerin 18 yaş ve üzeri olması gerekiyor.
Sağlık açısından herhangi bir engel bulunmamalı.
Katılımcıların yarışa online kayıt yaptırması gerekecek.
Yarışa katılacak robotların insansı görünüme sahip olması gerekiyor.
Robotlar, iki ayak üzerinde yürüme veya koşma yeteneğine sahip olmalı. Tekerlekli robotlar yarışmaya kabul edilmiyor.
Robotlar otonom ya da uzaktan kumanda ile kontrol edilebilecek.
Batarya değişimi yarış sırasında yapılabilecek.
Bu yarış, yalnızca teknolojinin sınırlarını zorlamakla kalmayacak, aynı zamanda insanların ve robotların birlikte nasıl uyum içinde çalışabileceğini de gözler önüne serecek. Etkinliğin sonucunu ise merakla bekliyor; robotlar mı yoksa insanlar mı daha hızlı olacak?