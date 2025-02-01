'Tarihi koşu' başlasın: Çin'de insanlar ve robotlar arasında koşu yarışı düzenleniyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
MHP’den 10 dakika içinde yangınlara müdahale için kanun teklifi
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yeni düzenleme: Süresiz nafaka kalkıyor
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
GÜN ORTASI
İBB, 150 yeni taksi plakasını ihaleye çıkarıyor
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Türkiye’nin borç haritası: İstanbul borçta da, servette de zirvede!
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
'One Hit Wonder' şarkıları
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Değişen engelli emekliliği şartları: ‘Emekli olmaları zorlaştı’
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Hukukun ve Cumhuriyetin yılmaz savunucusu bir suikastle hayattan koparıldı
17:42
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:36
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Trump'ın açıklamaları sonrası gerilim artacak mı?
19:07
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DUAYEN GAZETECİ
Türk basınında devrim yarattı
11:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
MODERN HALK OZANI
İsmini savaş yıllarında barışa duyulan özlemden almıştı
13:31
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/tarihi-kosu-baslasin-cinde-insanlar-ve-robotlar-arasinda-kosu-yarisi-duzenleniyor-1093239406.html
'Tarihi koşu' başlasın: Çin'de insanlar ve robotlar arasında koşu yarışı düzenleniyor
'Tarihi koşu' başlasın: Çin'de insanlar ve robotlar arasında koşu yarışı düzenleniyor
Sputnik Türkiye
Dünyanın ilk insan-robot yarışı, 12 bin katılımcı ile Çin’de gerçekleştirilecek. İnsanların ve robotların aynı parkurda yarışacağı bu koşuda 21 kilometre... 01.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-01T17:19+0300
2025-02-01T17:19+0300
yaşam
çin
koşu
yarış
koşu yarışı
robot
insansı robot
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/01/1093264526_0:429:1412:1223_1920x0_80_0_0_55bfe2c8e81bf1e36980c3703fa7e4f8.jpg
Çin, teknoloji dünyasında bir ilke imza atıyor. Pekin’in Daxing bölgesinde, Nisan ayında düzenlenecek olan etkinlikte, insanlar ve robotlar aynı parkurda yarışacak. 12 bin katılımcının koşacağı bu yarı maraton, dünyanın ilk “insanlar vs. robotlar” koşusu olacak.Söz konusu etkinlik, yerel medya tarafından insanlarla iki ayaklı robotların açıkça karşı karşıya getirildiği ilk küresel yarış olarak tanıtılıyor. Yarış, 21 kilometrelik parkurda yapılacak ve 20 farklı teknoloji firmasının geliştirdiği insansı robotlarla, binlerce insan koşucunun mücadelesine sahne olacak. Bu benzersiz etkinlik, Çin’in robotik ve yapay zeka alanındaki küresel liderlik hedeflerinin bir parçası olarak dikkatleri üzerine çekiyor. İşte yarışmaya katılım koşulları:İnsan Katılımcılar İçin:Robot Katılımcılar İçin:Bu yarış, yalnızca teknolojinin sınırlarını zorlamakla kalmayacak, aynı zamanda insanların ve robotların birlikte nasıl uyum içinde çalışabileceğini de gözler önüne serecek. Etkinliğin sonucunu ise merakla bekliyor; robotlar mı yoksa insanlar mı daha hızlı olacak?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/bilim-insanlari-arilara-yardim-etmek-icin-ucan-robot-bocek-uretti-1092969807.html
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/01/1093264526_0:178:1412:1237_1920x0_80_0_0_e8432bf0c1cb4c5a98f21c6b1c6a4269.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çin, koşu, yarış, koşu yarışı, robot, insansı robot
çin, koşu, yarış, koşu yarışı, robot, insansı robot

'Tarihi koşu' başlasın: Çin'de insanlar ve robotlar arasında koşu yarışı düzenleniyor

17:19 01.02.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturTarihi koşu başlasın: Çin'de insanlar ve robotlar arasında koşu yarışı düzenleniyor
Tarihi koşu başlasın: Çin'de insanlar ve robotlar arasında koşu yarışı düzenleniyor - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Dünyanın ilk insan-robot yarışı, 12 bin katılımcı ile Çin’de gerçekleştirilecek. İnsanların ve robotların aynı parkurda yarışacağı bu koşuda 21 kilometre boyunca yarışılacak.
Çin, teknoloji dünyasında bir ilke imza atıyor. Pekin’in Daxing bölgesinde, Nisan ayında düzenlenecek olan etkinlikte, insanlar ve robotlar aynı parkurda yarışacak. 12 bin katılımcının koşacağı bu yarı maraton, dünyanın ilk “insanlar vs. robotlar” koşusu olacak.
Söz konusu etkinlik, yerel medya tarafından insanlarla iki ayaklı robotların açıkça karşı karşıya getirildiği ilk küresel yarış olarak tanıtılıyor.
Yarış, 21 kilometrelik parkurda yapılacak ve 20 farklı teknoloji firmasının geliştirdiği insansı robotlarla, binlerce insan koşucunun mücadelesine sahne olacak. Bu benzersiz etkinlik, Çin’in robotik ve yapay zeka alanındaki küresel liderlik hedeflerinin bir parçası olarak dikkatleri üzerine çekiyor. İşte yarışmaya katılım koşulları:
İnsan Katılımcılar İçin:
Yarışa katılacak kişilerin 18 yaş ve üzeri olması gerekiyor.
Sağlık açısından herhangi bir engel bulunmamalı.
Katılımcıların yarışa online kayıt yaptırması gerekecek.
Robot Katılımcılar İçin:
Yarışa katılacak robotların insansı görünüme sahip olması gerekiyor.
Robotlar, iki ayak üzerinde yürüme veya koşma yeteneğine sahip olmalı. Tekerlekli robotlar yarışmaya kabul edilmiyor.
Robotlar otonom ya da uzaktan kumanda ile kontrol edilebilecek.
Batarya değişimi yarış sırasında yapılabilecek.
Bu yarış, yalnızca teknolojinin sınırlarını zorlamakla kalmayacak, aynı zamanda insanların ve robotların birlikte nasıl uyum içinde çalışabileceğini de gözler önüne serecek. Etkinliğin sonucunu ise merakla bekliyor; robotlar mı yoksa insanlar mı daha hızlı olacak?
MIT, arılara yardım etmesi için uçan mini robot geliştirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
YAŞAM
Bilim insanları arılara yardım etmek için uçan robot böcek üretti
23 Ocak, 11:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала