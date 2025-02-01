https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/tarihi-kosu-baslasin-cinde-insanlar-ve-robotlar-arasinda-kosu-yarisi-duzenleniyor-1093239406.html

'Tarihi koşu' başlasın: Çin'de insanlar ve robotlar arasında koşu yarışı düzenleniyor

'Tarihi koşu' başlasın: Çin'de insanlar ve robotlar arasında koşu yarışı düzenleniyor

Sputnik Türkiye

Dünyanın ilk insan-robot yarışı, 12 bin katılımcı ile Çin’de gerçekleştirilecek. İnsanların ve robotların aynı parkurda yarışacağı bu koşuda 21 kilometre... 01.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-01T17:19+0300

2025-02-01T17:19+0300

2025-02-01T17:19+0300

yaşam

çin

koşu

yarış

koşu yarışı

robot

insansı robot

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/01/1093264526_0:429:1412:1223_1920x0_80_0_0_55bfe2c8e81bf1e36980c3703fa7e4f8.jpg

Çin, teknoloji dünyasında bir ilke imza atıyor. Pekin’in Daxing bölgesinde, Nisan ayında düzenlenecek olan etkinlikte, insanlar ve robotlar aynı parkurda yarışacak. 12 bin katılımcının koşacağı bu yarı maraton, dünyanın ilk “insanlar vs. robotlar” koşusu olacak.Söz konusu etkinlik, yerel medya tarafından insanlarla iki ayaklı robotların açıkça karşı karşıya getirildiği ilk küresel yarış olarak tanıtılıyor. Yarış, 21 kilometrelik parkurda yapılacak ve 20 farklı teknoloji firmasının geliştirdiği insansı robotlarla, binlerce insan koşucunun mücadelesine sahne olacak. Bu benzersiz etkinlik, Çin’in robotik ve yapay zeka alanındaki küresel liderlik hedeflerinin bir parçası olarak dikkatleri üzerine çekiyor. İşte yarışmaya katılım koşulları:İnsan Katılımcılar İçin:Robot Katılımcılar İçin:Bu yarış, yalnızca teknolojinin sınırlarını zorlamakla kalmayacak, aynı zamanda insanların ve robotların birlikte nasıl uyum içinde çalışabileceğini de gözler önüne serecek. Etkinliğin sonucunu ise merakla bekliyor; robotlar mı yoksa insanlar mı daha hızlı olacak?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/bilim-insanlari-arilara-yardim-etmek-icin-ucan-robot-bocek-uretti-1092969807.html

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çin, koşu, yarış, koşu yarışı, robot, insansı robot