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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/trump-yine-bidena-yuklendi-abdde-buyuk-kismi-suclu-21-milyon-gocmen-var-1092959419.html
Trump yine Biden’a yüklendi: ‘ABD’de büyük kısmı suçlu 21 milyon göçmen var’
Trump yine Biden’a yüklendi: ‘ABD’de büyük kısmı suçlu 21 milyon göçmen var’
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, selefi Joe Biden yüzünden ülke topraklarında çoğu suçlu 21 milyon göçmen bulunduğunu belirtti. 23.01.2025, Sputnik Türkiye
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Donald Trump, Fox News televizyonuna açıklamasında, ABD’deki göçmen krizini değerlendirdi.Trump, “İnsanların gelmesine izin vermek büyük bir sağduyu hatasıydı. Rakamlara inanıyorum, 21 milyon kişi ve bunların büyük bir yüzdesi dünyanın her yerinden gelen suçlular” ifadesini kullandı.Bu kadar çok göçmenin, Biden “buna izin verdiği” için ABD topraklarına girdiğini vurgulayan Trump, ABD'nin binlerce teröriste ve ülkede serbestçe dolaşan on binlerce katile ev sahipliği yaptığını kaydederek cinayet işleyenlerin birçoğunun kendi ülkelerindeki hapishanelerden salıverildiğini ve daha sonra ABD'ye geldiğini savundu.Daha önce Trump, izinsiz göçmenlerin ülkenin güney sınırından ABD topraklarına geçişini askıya alan ve sınır dışı edilmelerini emreden bir kararname imzalamıştı.ABD Savunma Bakanlığı ülkenin güney sınırına helikopter ve asker takviyesine başladı. Washington Post gazetesine göre Trump, Meksika sınırına 10 bin kişilik ek bir askeri birlik göndermeye hazırlanıyor.‘Biden'ın çok kötü danışmanları vardı’ABD’nin yeni Başkanı, selefi Joe Biden’in Ukrayna dahil tüm konularda çok kötü danışmanlara sahip olduğuna inandığını dile getirdi.Trump, “Joe Biden'a her konuda olduğu gibi Ukrayna konusunda da çok kötü tavsiyeler verildi. Savaş hiç başlamamalıydı” şeklinde konuştu.Biden'a İsrail ve ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi gibi diğer konularda da kötü tavsiyeler verildiğini söyleyen Trump, “Joe Biden'ın çok kötü danışmanları vardı” diye kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/trump-husileri-yeniden-yabanci-teror-orgutleri-listesine-ekledi-1092956919.html
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abd, donald trump, joe biden, göçmen krizi, meksika, ukrayna, israil, afganistan, fox news, washington post, abd savunma bakanlığı (pentagon)
abd, donald trump, joe biden, göçmen krizi, meksika, ukrayna, israil, afganistan, fox news, washington post, abd savunma bakanlığı (pentagon)

Trump yine Biden’a yüklendi: ‘ABD’de büyük kısmı suçlu 21 milyon göçmen var’

07:34 23.01.2025 (güncellendi: 07:40 23.01.2025)
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
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ABD Başkanı Donald Trump, selefi Joe Biden yüzünden ülke topraklarında çoğu suçlu 21 milyon göçmen bulunduğunu belirtti.
Donald Trump, Fox News televizyonuna açıklamasında, ABD’deki göçmen krizini değerlendirdi.
Trump, “İnsanların gelmesine izin vermek büyük bir sağduyu hatasıydı. Rakamlara inanıyorum, 21 milyon kişi ve bunların büyük bir yüzdesi dünyanın her yerinden gelen suçlular” ifadesini kullandı.
Bu kadar çok göçmenin, Bidenbuna izin verdiği” için ABD topraklarına girdiğini vurgulayan Trump, ABD'nin binlerce teröriste ve ülkede serbestçe dolaşan on binlerce katile ev sahipliği yaptığını kaydederek cinayet işleyenlerin birçoğunun kendi ülkelerindeki hapishanelerden salıverildiğini ve daha sonra ABD'ye geldiğini savundu.
Daha önce Trump, izinsiz göçmenlerin ülkenin güney sınırından ABD topraklarına geçişini askıya alan ve sınır dışı edilmelerini emreden bir kararname imzalamıştı.
ABD Savunma Bakanlığı ülkenin güney sınırına helikopter ve asker takviyesine başladı. Washington Post gazetesine göre Trump, Meksika sınırına 10 bin kişilik ek bir askeri birlik göndermeye hazırlanıyor.

‘Biden'ın çok kötü danışmanları vardı’

ABD’nin yeni Başkanı, selefi Joe Biden’in Ukrayna dahil tüm konularda çok kötü danışmanlara sahip olduğuna inandığını dile getirdi.
Trump, “Joe Biden'a her konuda olduğu gibi Ukrayna konusunda da çok kötü tavsiyeler verildi. Savaş hiç başlamamalıydı” şeklinde konuştu.
Biden'a İsrail ve ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi gibi diğer konularda da kötü tavsiyeler verildiğini söyleyen Trump, “Joe Biden'ın çok kötü danışmanları vardı” diye kaydetti.
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