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Trump, Husileri yeniden 'yabancı terör örgütleri' listesine ekledi
Trump, Husileri yeniden 'yabancı terör örgütleri' listesine ekledi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden döneminde 'yabancı terör örgütleri' listesinden çıkarılan Yemen'deki Husileri yeniden listeye ekleme kararı aldığını... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
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donald trump
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ABD Başkanı Donald Trump, Husiler olarak bilinen ve Yemen’in kuzeyini kontrol eden İran destekli Ensarallah hareketini yeniden 'yabancı terör örgütleri' listedine eklediğini açıkladı.Açıklamasında Trump, 2021 yılında görevinin son günlerinde Husileri söz konusu listeye eklediğini, ancak Biden yönetiminin göreve geldikten birkaç ay sonra Husileri listeden çıkardığını kaydetti.Trump, özellikle Kızıldeniz'deki gemilere saldırıları dolayısıyla bu örgütün artık listeye geri eklenmesi gerektiğini ifade etti. Trump'ın kararnamesine göre ABD Dışişleri Bakanlığı, 30 gün içinde Husileri resmen yeniden terör örgütleri listesine ekleyecek.
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ortadoğu, donald trump, yemen, iran, kızıldeniz, husiler
ortadoğu, donald trump, yemen, iran, kızıldeniz, husiler

Trump, Husileri yeniden 'yabancı terör örgütleri' listesine ekledi

03:47 23.01.2025
© AP Photo / Evan VucciABD Başkanı Donald Trump, yeni döneminin ilk gününde bir dizi kararı imzaladı
ABD Başkanı Donald Trump, yeni döneminin ilk gününde bir dizi kararı imzaladı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden döneminde 'yabancı terör örgütleri' listesinden çıkarılan Yemen'deki Husileri yeniden listeye ekleme kararı aldığını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, Husiler olarak bilinen ve Yemen’in kuzeyini kontrol eden İran destekli Ensarallah hareketini yeniden 'yabancı terör örgütleri' listedine eklediğini açıkladı.
Açıklamasında Trump, 2021 yılında görevinin son günlerinde Husileri söz konusu listeye eklediğini, ancak Biden yönetiminin göreve geldikten birkaç ay sonra Husileri listeden çıkardığını kaydetti.
Trump, özellikle Kızıldeniz'deki gemilere saldırıları dolayısıyla bu örgütün artık listeye geri eklenmesi gerektiğini ifade etti. Trump'ın kararnamesine göre ABD Dışişleri Bakanlığı, 30 gün içinde Husileri resmen yeniden terör örgütleri listesine ekleyecek.
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