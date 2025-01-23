https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/trump-husileri-yeniden-yabanci-teror-orgutleri-listesine-ekledi-1092956919.html

Trump, Husileri yeniden 'yabancı terör örgütleri' listesine ekledi

Trump, Husileri yeniden 'yabancı terör örgütleri' listesine ekledi

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden döneminde 'yabancı terör örgütleri' listesinden çıkarılan Yemen'deki Husileri yeniden listeye ekleme kararı aldığını... 23.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-23T03:47+0300

2025-01-23T03:47+0300

2025-01-23T03:47+0300

dünya

ortadoğu

donald trump

yemen

iran

kızıldeniz

husiler

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ABD Başkanı Donald Trump, Husiler olarak bilinen ve Yemen’in kuzeyini kontrol eden İran destekli Ensarallah hareketini yeniden 'yabancı terör örgütleri' listedine eklediğini açıkladı.Açıklamasında Trump, 2021 yılında görevinin son günlerinde Husileri söz konusu listeye eklediğini, ancak Biden yönetiminin göreve geldikten birkaç ay sonra Husileri listeden çıkardığını kaydetti.Trump, özellikle Kızıldeniz'deki gemilere saldırıları dolayısıyla bu örgütün artık listeye geri eklenmesi gerektiğini ifade etti. Trump'ın kararnamesine göre ABD Dışişleri Bakanlığı, 30 gün içinde Husileri resmen yeniden terör örgütleri listesine ekleyecek.

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